Bad Dürkheim: Festnahme nach zwei Trickbetrügen

Bad Dürkheim (ots) – Am Freitag, 16.04.2021, kam es in Bad Dürkheim zu zwei Trickbetrügen. Gegen 19:00 Uhr hatte eine zu diesem Zeitpunkt unbekannte Frau bei einem 84-jährigen Anwohner der Seebacher Straße unter Vorspiegelung, dass sie hilfsbedürftig sei und Medikamente kaufen müsse, Bargeld erbeutet. Gegen 19:30 Uhr versuchte offenbar dieselbe Frau in der Salinenstraße bei einem 82-Jährigen eine ähnliche Masche, konnte jedoch kurz nach der Tat durch einen Sohn des Geschädigten angetroffen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die 51-jährige Frau mit Wohnsitz in Ludwigshafen wurde zur PI Bad Dürkheim verbracht. Gegen sie wurden zwei Strafverfahren eingeleitet, die Ermittlungen diesbezüglich dauern noch an. Da nicht auszuschließen ist, dass die Frau auch bei weiteren Geschädigten versucht hat, Geld zu erbeuten, werden mögliche Geschädigte oder Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden. Die Frau trug bei den o.g. Taten einen schwarzen, knielangen Rock und einen leinenfarbigen Blazer, sie hat schulterlange, dunkle Haare.

Bad Dürkheim: Fahrzeug zerkratzt

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 14.04.2021 18:00 Uhr bis 15.04.2021, 08:00 Uhr wurde ein, An den drei Mühlen, in Bad Dürkheim, abgestellter PKW von bislang unbekannten Tätern beschädigt. Beide Fahrzeugseiten des VW Busses wurden mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Wachenheim: Fahrraddiebstahl

Wachenheim an der Weinstraße (ots) – Am Freitag, 16.04.2021, wurde In den Backhauswiesen in der Zeit von 07:30 – 20:45 Uhr aus einer Garage ein blauschwarzes Mountainbike der Marke Cube entwendet. Mögliche Zeugen, die den oder die Täter beim Verlassen des Tatorts gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Haßloch: Kein Corona-Verstoß, dafür aber Betäubungsmittel aufgefunden

Haßloch (ots) – Am späten Freitagabend wurde die Polizeiinspektion Haßloch über angebliche Verstöße gegen die aktuelle Coronaschutzverordnung informiert. Mehrere Personen hätten sich auf einem Parkplatz am Ortsrand von Haßloch getroffen. Vor Ort konnten dann tatsächlich mehrere Personen angetroffen werden, die entsprechenden Regeln wurden aber eingehalten. Allerdings konnten die Beamten einen „alten Bekannten“ erkennen, der bereits wegen zahlreicher verschiedener Delikte polizeibekannt ist. Bei einer anschließenden Kontrolle des 25jährigen Haßlochers konnten dann illegale Betäubungsmittel und eine Feinwaage aufgefunden werden, ein weiteres Strafverfahren wurde eingeleitet.

Haßloch: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Haßloch (ots) – Am Samstagmorgen gegen 06:23 Uhr befuhren zwei Kleintransporter die L 532 aus Richtung Böhl-Iggelheim kommend in Richtung Haßloch. Ungefähr mittig zwischen den beiden Ortlagen wollte der vorausfahrende Transporter nach links auf einen Wirtschaftsweg abbiegen. Dies wurde vom folgenden Fahrzeug übersehen und es kam zu einem Auffahrunfall. Hierbei wurde der Fahrer des auffahrenden Transporters verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 6000 Euro. Da die Schilderungen der Beteiligten vor Ort widersprüchlich waren werden Zeugen des Verkehrsunfalls gebeten, sich zur Klärung des Sachverhaltes mit der Polizei in Haßloch in Verbindung zu setzen.

Herxheim am Berg: Verkehrsunfallflucht

Herxheim am Berg (ots) – Am 15.04.2021 gegen 08:00 Uhr wurde eine Ampel an der Kreuzung Weinstraße / Hauptstraße in Herxheim am Berg beschädigt. Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer befuhr die B271 in südliche Richtung und bog nach links in die Hauptstraße ab. Dabei fuhr er gegen den Mast der dortigen Lichtzeichenanlage und entfernte er sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An der Ampel entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Es liegen keine weiteren Hinweise vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Herxheim am Berg: Verkehrsunfall mit Flucht

Herxheim am Berg (ots) – Am Freitag, 16.04.2021, um 13:42 Uhr, befuhr der Fahrer eines Tankfahrzeugs die Hauptstraße in Herxheim am Berg in Richtung Freinsheim. In Höhe der Hausnummer 21 schwenkte der Auflieger des Fahrzeugs nach links aus und beschädigte hierbei den dort aufgestellten Schutzpfosten. Ob auch das Tankfahrzeug beschädigt wurde, ist nicht bekannt, denn der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, bevor die Polizei eintraf. Mögliche Zeugen, die den Unfall oder das flüchtende Fahrzeug gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Weisenheim am Sand: Versuchter Wohnungseinbruch

Weisenheim am Sand (ots) – In der Zeit von Donnerstag, 15.04.2021, 07:45 Uhr, bis Freitag, 16.04.2021, 08:30 Uhr, versuchten ein oder mehrere, zurzeit unbekannte Täter die Terrassentür eines Hauses in der Friedhofstraße aufzuhebeln. Ob sie hierbei gestört wurden oder aus anderen Gründen erfolglos blieben, ist nicht bekannt, jedenfalls gelangten sie nicht ins Haus. Mögliche Zeugen, die den oder die Täter gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

