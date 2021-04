Versammlungslage – Verstöße gegen Corona Verordnung geahndet

Karlsruhe (ots) – Bei einer angemeldeten Versammlung am Freitagabend 16.04.2021 auf dem Karlsruher Marktplatz musste die Polizei mehrfach zur Einhaltung der Auflagen auffordern und ahndete zahlreiche Verstöße. Zwischen 17:30 Uhr und 19:30 Uhr fand die Versammlung mit dem Thema “Wir bestehen auf die ersten 20 Artikel unserer Verfassung. Wir bestehen auf die Würde der alten und kranken Menschen. Wir bestehen auf Beendigung des Notstands-Regimes. Wir demonstrieren maskenfrei” auf dem Marktplatz statt.

An der Versammlung nahmen bis zu 120 Personen teil.

Schon im Vorfeld kam es durch spätere Versammlungsteilnehmer zu Verstößen gegen die Corona-Verordnung, die von eingesetzten Polizeibeamten zunächst angemahnt und aufgrund fortgesetzter Nichtbeachtung auch geahndet wurden. Bereits bei Versammlungsbeginn und über den gesamten Verlauf hinweg mussten wiederholt Teilnehmer auf die Einhaltung der Versammlungsauflagen hingewiesen werden.

Insgesamt wurden dabei 70 gezielte Ansprachen durchgeführt sowie neun Verstöße zur Anzeige gebracht. Zudem mussten 6 Personen von der Versammlung ausgeschlossen werden. Diese erhielten einen Platzverweis.

Auch nach der Versammlung musste die Polizei mehrere kleinere Personengruppen auf das bestehende Ansammlungsverbot hinweisen und dessen Einhaltung überwachen. Des Weiteren kam es während der Versammlung zu einer Beleidigung zum Nachteil der Versammlungsteilnehmer durch eine Passantin.

Zudem überwachte die Polizei ab den Nachmittagsstunden die Günther-Klotz-Anlage aufgrund einer über die Sozialen Medien angekündigten Techno-Party. Gegen 20:30 Uhr wurden hierbei knapp 30 Personen in Kleinstgruppen angetroffen. Verstöße gegen die Corona-Verordnung waren aber nicht festzustellen. Lediglich zwei Jugendliche gaben an, aufgrund des Party-Aufrufs die Günther-Klotz-Anlage aufgesucht zu haben.

Seniorin in Wohnung überfallen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Zwei bislang Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen eine 89-Jährige in ihrer Wohnung in der Struvestraße überfallen und Bargeld gestohlen.

Die Täter verschafften sich gegen 03.30 Uhr nach Aufhebeln der Kellertüre Zutritt zum Haus. Im Erdgeschoss trafen sie dann auf die bettlägerige Seniorin.

Einer der Täter hielt ihr den Mund zu um Hilferufe zu unterbinden.

Der zweite Täter durchsuchte unterdessen die Wohnung. Mit Bargeld flüchteten die beiden anschließend. Erst als gegen 06.40 Uhr die Mitarbeiterin eines Pflegedienstes zu der Seniorin kam, konnte die Polizei verständigt werden.

Täterbeschreibung:

Beide Täter unterhielten sich in einer ausländischen Sprache.

Täter 1: männlich, ca. 175 cm groß, ca. 30 Jahre, schlank. Er war bekleidet mit einem dunklen Blouson, dunklen Hosen, dunklen Turnschuhen und einer dunklen Mütze. Er hatte Handschuhe getragen.

Täter 2: Von ihm ist lediglich bekannt, dass dieser auch komplett dunkel bekleidet war.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in den frühen Morgenstunden verdächtige Beobachtungen im Bereich der Struvestraße gemacht haben. Diese werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Hoher Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung

Karlsruhe (ots) – Eine Leichtverletzte sowie ein Sachschaden von rund 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend in der Karlsruher Südstadt ereignete. Gegen 22 Uhr befuhr der mutmaßliche Unfallverursacher die Marienstraße in Richtung Innenstadt. Im Kreuzungsbereich Marienstraße Ecke Nebeniusstraße übersieht der 33-Jährige dabei die querende Polo-Fahrerin.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 23-Jährige leicht verletzt und wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt werden.

Polizei sucht Geschädigten nach Verkehrsunfallflucht

Karlsruhe (ots) – Auf der Suche nach einem Geschädigten nach einer Verkehrsunfallflucht ist das Polizeirevier Durlach. Nach eigenen Angaben musste der 85-jährige Unfallverursacher zwischen 09:30 Uhr und 10 Uhr in der Sternbergstraße verkehrsbedingt ausweichen. Hierbei streifte er einen bislang unbekannten Pkw, welcher an der Unfallörtlichkeit rückwärts eingeparkt gewesen sein soll.

Im Anschluss stellte der Rentner sein Fahrzeug an der nächsten freien Parkmöglichkeit ab und ging zurück an die Unfallörtlichkeit. Hierbei stellte er fest, dass das beschädigte Fahrzeug bereits verschwunden war. Da der 85-Jährige seine Frau zum Arzt fahren musste, meldete er den Unfall erst gegen 14:30 Uhr auf dem zuständigen Polizeirevier.

Bei dem beschädigten Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen handeln. Marke, Typ oder Kennzeichen sind dem Verursacher nicht bekannt. Laut Unfallhergang müsste das Fahrzeug im Frontbereich beschädigt sein.

Die Polizei ist daher auf der Suche nach dem eventuellen Geschädigten sowie eventuellen weiteren Zeugen und bittet diese, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/49070 in Verbindung zu setzen.

Motorradfahrer nach Sturz leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Leichtere Verletzungen zog sich ein 24-jähriger Motorradfahrer bei einem Sturz am Donnerstagabend 15.04.2021 zu. Der Mann war kurz vor 20.00 Uhr auf der Landesstraße 623 von Wolfartsweier in Richtung Grünwettersbach unterwegs.

Aufgrund eines Fahrfehlers kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte den Bordstein und stürzte im dortigen Böschungsbereich. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von geschätzten 1.000 Euro.

Fassade der ehemaligen Landesfeuerwehrschule mit Graffiti beschmiert

Bruchsal (ots) – Bislang Unbekannte gelangten bereits am Samstag 20.03.21 gegen 01:30 Uhr auf das Gelände der ehemaligen Feuerwehrschule in der Steinackerstraße und besprühten dort mehrere Gebäude mit Graffiti. Als die Täter dabei von einem Sicherheitsmitarbeiter entdeckt wurden, machten sie sich in Richtung Näherweg aus dem Staub. Der durch die Farbschmierereien entstandene Sachschaden wird aktuell auf fast 20.000 Euro geschätzt.

Da die Polizei bei ihren Ermittlungen noch nicht den entscheidenden Schritt vorangekommen ist, werden Zeugen gebeten, die Angaben über die Täter machen können, sich beim Polizeirevier Bruchsal unter 07251/7260 zu melden.

Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Bruchsal (ots) – Eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei lieferte sich am Donnerstagabend 15.04.2021 ein 28-Jähriger BMW-Lenker. Auf der Landstraße 618 kurz nach der Media-Markt-Kreuzung in Fahrtrichtung Bruchsal wollten Beamte des örtlichen Polizeireviers den Wagen und dessen beiden Insassen einer Verkehrskontrolle unterziehen. Die entsprechenden Anhaltesignale und das ergänzend eingeschaltete Blaulicht ignorierte der Fahrer aber nicht nur, sondern er versuchte mutmaßlich durch Fahrmanöver mit teils überhöhter Geschwindigkeit das Polizeifahrzeug abzuschütteln. In der Talstraße beendeten die Polizisten dann die Flucht, nachdem weitere Streifenwagenbesatzungen hinzugerufen worden waren.

Der nach bisherigen Erkenntnissen weder durch alkoholische Getränke noch durch Betäubungsmittel beeinflusste Fahrer muss aufgrund der Vielzahl und der Gefährlichkeit der begangenen Verkehrsverstöße nun um seinen Führerschein bangen.

Damit werden sich nun die Staatsanwaltschaft und die Fahrerlaubnisbehörde befassen.

Viele Verstöße bei Verkehrskontrollen

Pfinztal (ots) – Zur Hebung der Verkehrssicherheit betrieben Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach über den Donnerstagnachmittag hinweg stationäre Verkehrskontrollen im Bereich Pfinztal-Berghausen und Karlsruhe-Grötzingen.

Im Zeitraum zwischen 13.30-18 Uhr mussten dabei fast 50 VerkehrsteilnehmerInnen wegen des nicht angelegten Sicherheitsgurts oder der Benutzung eines Mobiltelefons angehalten werden. Die sanktionierten FahrzeugführerInnen sehen nun Ordnungswidrigkeitenverfahren entgegen.