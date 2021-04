18-Jährige Opfer einer Raubstraftat – Zeugen gesucht

Sinsheim (ots) – Überfallen wurde am frühen Freitagmorgen 16.04.2021 eine 18-jährige Frau. Sie war kurz nach 01 Uhr zum Zigarettenholen in der Alten Waibstadter Straße unterwegs. An einem Zigarettenautomaten Ecke Kloster-Lorsch-Straße, traf sie auf 2 südländisch aussehende Männer, welche die 18-Jährige zunächst in ein Gespräch verwickelten, anschließend aber Geld verlangten.

Nach einer kurzen, verbalen Auseinandersetzung versetzte ihr der größere der beiden Männer einen Schlag ins Gesicht und entriss der jungen Frau einen geringen Bargeldbetrag. Während der kleinere Mann sich noch drohend vor ihr aufbaute, rannte die 18-Jährige davon und erstattet unmittelbar danach Anzeige beim Polizeirevier. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem körperlich ungleichen Duo, die auf Mitte 20 geschätzt werden, verlief ohne Ergebnis.

Täterbeschreibung:

Täter 1 (der “Größere”): ca. 180 cm oder etwas darüber. Er trug eine schwarze Jogginghose, einen dunklen Kapuzenpulli und darüber eine schwarze Lederjacke.

Täter 2 (der “Kleinere”): ca. 170 cm; Oberlippenbart; athletisch und schlank. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke mit Fellbesatz.

Das Raubdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Alkoholisierter Randalierer greift Polizisten an

Neckargemünd (ots) – Die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbrachte ein 39-Jähriger, nachdem dieser volltrunken in einer Straßenbahn in Richtung Eppingen randalierte. Gegen 16:50 Uhr am Donnerstag konnten die Beamten des Polizeireviers Neckargemünd den 39-Jährigen nur unter erheblicher Gegenwehr am Hauptbahnhof Neckargemünd festnehmen, nachdem dieser keine Anstalten machte die Straßenbahn zu verlassen.

Dabei widersetzte er sich den Polizeibeamten und versuchte sich der Festnahme zu entziehen. Bei der anschließenden Gewahrsamnahme, blieben die Beamten sowie der Festgenommene unverletzt. In seiner Atemluft hatte der Mann rund 3 Promille Alkohol. Nachdem der 39-Jährige eine Blutprobe abgegeben hatte, musste er im polizeilichen Gewahrsam ausnüchtern. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Tätlichen Angriffs.

Junge Frau belästigt – Tatverdächtiger ermittelt

Sinsheim-Steinsfurt (ots) – Folgemeldung – Der zunächst unbekannte Mann, der im Verdacht steht, am Dienstagnachmittag 16.03.2021 eine junge Frau im Bereich der Autobahnunterführung, unweit der Schindelwaldstraße, sexuell belästigt zu haben, ist ermittelt.

Ein Zeuge gab den Ermittlern des Dezernats Sexualdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg den entscheidenden Hinweis auf einen Jugendlichen, der sich zum Tatzeitpunkt gegen 14.30 Uhr dort aufgehalten hatte.

Polizeiposten ermittelt wegen Sachbeschädigungen – Zeugen gesucht

Heddesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zuletzt am Mittwoch warfen bislang Unbekannte zwei Fensterscheiben der denkmalgeschützten Kirche in der Beindstraße ein und verursachten so einen Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Bereits in zurückliegender Zeit kam es im Ortskern vermehrt zu Sachbeschädigungen, unter anderem in einer Tiefgarage.

Der Polizeiposten Heddesheim hat die Ermittlungen intensiviert und geht derzeit von einem Zusammenhang der einzelnen Taten aus, die sich überwiegend in den Abendstunden ereignet haben dürften. Die Bevölkerung wird gebeten, Hinweise und verdächtige Wahrnehmungen sofort der Polizei unter Tel.: 06203-41443 oder unter 110 zu melden.

Radfahrerin nach Unfallflucht gesucht

Heddesheim (ots) – Bereits am Mittwochmittag 14.04.2021 ereignete sich auf einem Parkplatz in der Grabenstraße ein Verkehrsunfall, eine beteiligte Radfahrerin flüchtete anschließend. Eine Zeugin verständigte die Polizei nachdem ihr eine Zweiradfahrerin gegen 12.15 Uhr mit hoher Geschwindigkeit entgegen fuhr, dabei ins Schlingern geriet und anschließend mit einem geparkten Auto kollidierte. Kurz darauf fuhr die Radfahrerin trotz entstandenen Sachschadens weiter.

Beschreibung der Radfahrerin:

ca. 50-60 Jahre alt, sprach gebrochenes Deutsch, trug eine Brille, bekleidet mit schwarzer Leggins, grauem Pullover und einer Mütze.

Das Polizeireviers Ladenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet darum Hinweise unter 06203 93050 mitzuteilen.

Gartenmöbel in Brand geraten – Einsatz von Polizei und Feuerwehr

Lingental (ots) – Knapp 50.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Brand gegen 9.45 Uhr in der Akazienstraße. Ein aufmerksamer Nachbar wurde auf brennende Gartenmöbel auf der Terrasse einer Souterainwohnung aufmerksam und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Seinen ersten Löschversuchen sowie dem schnellen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Leimen ist es zu verdanken, dass das Feuer nicht auf das Gebäude übergriff.

Aufgrund der hohen Hitzeentwicklung barsten die Fensterscheiben der angrenzenden Wohnung, was dazu führte, dass der Rauch in diese zog. Durch den dadurch entstandenen Schaden ist die Wohnung zunächst nicht bewohnbar. Die Bewohner selbst waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht anwesend. Auch wurden durch den Brand keine Personen verletzt.

Die Ursache des Brandes ist bislang nicht bekannt. Die Brandermittler des Polizeipostens Leimen haben hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

Unbekannte zerkratzen zwei Auto auf dem Gelände eines Autohauses

Schönbrunn-Haag/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Zeitraum von Mittwoch um 9 Uhr und Donnerstag gegen 11 Uhr wurden zwei Autos, die auf dem Gelände eines Autohauses in der Heidelberger Straße abgestellt waren, mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Dabei entstand Sachschaden von ca. 4.000 Euro.

Zeugen, die in genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07261/92100 beim Polizeirevier Eberbach zu melden.

Reh quert Autobahn – 2 Autos beschädigt

BAB 6/Gemarkung Dielheim (ots) – Ein Reh, das am Donnerstagabend um 21.40 Uhr die A 6 überquerte, wurde von einem Mercedes erfasst und getötet. An einem Porsche wurde darüber hinaus der Unterboden beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 12.000 Euro, der Mercedes musste abgeschleppt werden.

Vorfahrt missachtet – Autofahrer leicht verletzt

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Unfall am Donnerstag gegen 13.1 Uhr an der Kreuzung Kothäckerweg/Prozessionsweg/Im Lehen wurde ein 82-jähriger Fahrer eines Ford Fiesta leicht verletzt. Eine 40-jährige VW-Fahrerin war auf dem Kothäckerweg unterwegs und räumte dem von rechts aus dem Prozessionsweg kommenden 82-Jährigen nicht die Vorfahrt ein. Durch den Aufprall wurde der Ford nach rechts abgewiesen und stieß gegen eine Gartenmauer.

Der 82-Jährige wurde durch die Mauer und den VW eingekeilt und konnte zunächst nicht aussteigen. Er zog sich eine leichte Kopfverletzung zu und wurde an der Unfallstelle durch einen Notarzt versorgt. Anschließend wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Heidelberg gebracht.

An den beiden Autos und der Gartenmauer entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 20.000 Euro, beide Autos wurden abgeschleppt.

Vorfahrt missachtet – Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Unfall am Donnerstag kurz vor 10 Uhr an der Kreuzung Gartenstraße/Dämmelstraße wurde eine 38-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Eine 71-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta hatte die Vorfahrt einer 38-jährigen Peugeot-Fahrerin nicht beachtet, so dass es im Kreuzungsbereich zur Kollision kam.

Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 4.000 Euro, der Peugeot musste abgeschleppt werden.

Firmengebäude mit Farbe beschmiert

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein bislang unbekannter Täter beschmierte am Montagabend 12.04.2021 in der Industriestraße ein Firmengebäude-Fassade und Fenster- und hinterließ dadurch einen Sachschaden von mindestens 2.000 Euro. Die Farbe wurde teilweise aufgesprüht, aber auch aus einem Farbeimer aufgetragen.

Die Tatzeit dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen 22-23 Uhr liegen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat, bzw. zum Täter geben können oder denen am Montagabend eine Person mit einem Farbeimer in der Industriestraße und der näheren Umgebung aufgefallen ist, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch

Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Autofahrer von Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt

Eschelbronn/L549 (ots) – Folgemeldung – Wegen eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen war die L 549 zwischen Meckesheim und Eschelbronn kurzfristig voll gesperrt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war ein 31-jähriger Fahrer eines Kleinwagens von Meckesheim in Richtung Eschelbronn unterwegs, als er auf gerader Strecke aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und im Gestrüpp landete.

Mit dem Verdacht, schwere Verletzungen erlitten zu haben, wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden lässt sich noch nicht näher beziffern.

Derzeit finden die Bergungsarbeiten des Fahrzeuges statt. Deshalb ist die Straße immer noch halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird durch Polizeibeamte geregelt.

Die Bergungs- und Aufräumarbeiten sowie die Teilsperrung der Fahrbahn werden sich noch bis spätestens 8.45 Uhr hinziehen.