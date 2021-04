Rundballen brennen (siehe Foto)

Katzweiler – 16 Rundballen brannten am Donnerstag, 15.04.21 gegen 17:45 Uhr im Bereich Große Gräben. Mit zwei C-Rohren löschte die Feuerwehr den Brand.

Die Löschwasserversorgung stellten Einsatzfahrzeuge sicher, die man teilweise während des Einsatzes nachalarmiert hatte und im Pendelverkehr das Wasser zur Brandstelle transportierten. Daher hatten die Feuerwehrangehörigen in der Schulstraße von Sambach eine Wasserentnahmestelle eingerichtet.

Der Eigentümer unterstützte mit seinem Traktor die Löscharbeiten. Mit dem Frontlader zog er das Brandgut auseinander. Mehr als zwei Stunden lang war die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg im Einsatz.

Verhängnisvolle Verkehrskontrolle

Kaiserslautern (ots) – Eine Verkehrskontrolle ist einem Mann aus dem Stadtgebiet in der Nacht zu Freitag zum Verhängnis geworden. Im Rahmen einer Streifenfahrt fiel den Beamten der 20-Jährige im Gegenverkehr auf der Pirmasenser Straße im Auto auf. Nachdem die Polizisten gewendet hatten um den 20-Jährigen einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, trafen sie ihn in der Schumannstraße wieder.

Dort stand er neben seinem geparkten Wagen und gab an, das Auto nicht gefahren zu sein. Er hätte auch keinen Schlüssel dazu. Bei der weiteren Kontrolle gab er an Alkohol getrunken zu haben, ebenfalls stellten die Beamten weitere Ausfallerscheinungen fest, die auf einen Konsum von Betäubungsmittel hindeuteten. Den Schlüssel zu seinem Auto fanden die Beamten auf einer Mauer neben dem Auto. Nach Rücksprache mit der Mutter des 20-Jährigen, bestätigte diese den Verdacht, dass ihr Sohn mit dem Auto unterwegs sei. Der Mann wurde mit auf die Dienststelle genommen.

Bei einer von der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern angeordneten Durchsuchung seines Pkws und seiner Wohnung fanden die Beamten mehrere Cannabisprodukte in Tütchen. Die Drogen wurden beschlagnahmt. Eine Blutprobe bei dem 20-Jährigen soll weiteren Aufschluss über den Konsum geben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der Verdächtige auf freien Fuß.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dem Mann wird unerlaubter Besitz und Handel mit Betäubungsmitteln, sowie das Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss vorgeworfen. | elz

Unfall mit leicht verletzter Person

Kaiserslautern (ots) – Eine leicht verletzte Person und viel Blechschaden forderte ein Unfall am Donnerstag auf der Landstraße zwischen Kaiserslautern und Einsiedlerhof. Eine 55-jährige Autofahrerin wollte mit ihrem Wagen über die Fahrbahn wenden, da sie eine Ausfahrt verpasst hat. Der hinter ihr fahrende 24-Jährige erkannte das Fahrmanöver zu spät, versuchte auszuweichen. Die Fahrzeuge kollidierten miteinander.

Die 55-Jährige klagte nach dem Unfall über Schmerzen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der 24-Jährige und sein 19-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Die beiden Fahrzeuge waren allerdings so beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Den entstandenen Schaden schätz die Polizei auf mindestens 20.000 Euro. Die Fahrbahn war über den gesamten Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt. |elz

Heuballen brennen

Otterbach (ots) – Zwölf Heuballen haben am Donnerstagabend 15.04.2021 auf einem Feld bei Sambach gebrannt. Die Brandursache ist nicht geklärt. Die Polizei schließt eine vorsätzliche Brandlegung nicht aus und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Feuerwehr löschte die Flammen.

Zeugen, die Hinweise geben können oder zwischen 17 Uhr und 18 Uhr Verdächtiges zwischen Sambach und wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Vandalismus – Außenspiegel beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Im Benzinoring haben Vandalen in der Nacht zum Donnerstag an mindestens einem Auto einen Außenspiegel beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass Unbekannte gegen den Spiegel traten oder schlugen. Den Schaden an dem grauen SUV entdeckte der Fahrzeughalter frühmorgens. Ein Teil des Spiegelgehäuses war abgebrochen. Der Schaden wird auf mindestens 100 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Wem sind während der Nacht Personen aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Wer hat BMW beschädigt?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht und sucht den Verantwortlichen eines Unfalls. Der Unbekannte beschädigte im Laufe des Donnerstags, vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz hinter dem Anwesen Eisenbahnstraße 68 einen Wagen. Ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen, fuhr der Verursacher weg. An dem schwarzen BMW hinterließ er einen Kratzer am linker Außenspiegel und über dem Radkasten hinten links.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Verkehrsunfall mit leicht Verletztem – Autobahn vollgesperrt

A6/Kaiserslautern (ots) – Am Donnerstagnachmittag 15.04.2021 kam es auf der A6 zwischen Enkenbach und Kaiserslautern-Ost zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-Jähriger verlor nach dem Überholvorgang die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam ins Schleudern. Das Fahrzeug kollidierte anschließend mit der Schutzplanke und kam zum Stehen. Beim Aufprall wurde der komplette Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen und blieb in der Mittelschutzplanke stecken.

Durch umherfliegende Fahrzeugteile und aufgewirbeltes Erdreich wurden zwei nachfolgende PKWs beschädigt. Der Unfallverursacher wurde leichtverletzt ins Krankenhaus nach Kaiserslautern verbracht. Aufgrund des Einsatzes des Rettungshubschraubers und der Räumung der Autobahn von Fahrzeugteilen musste die A6 für eine Stunde vollgesperrt werden. Der Gesamtschaden dürfte etwa 15.000 EUR betragen.