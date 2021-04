Festnahme mit Taser- und Pfefferspray

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Weil ein 32-Jähriger sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, musste die Polizei den Taser- und Pfefferspray am Donnerstag 15.04.2021 in einer Wohnung einsetzen. Die Polizei wurde gegen 16.30 Uhr über den

32-jährigen Randalierer in einer Wohnung in Ebernburgstraße informiert. Als die Polizei erschien, ging der 32-Jährige auf die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten los.

Hierbei wurde Pfefferspray und der Taser eingesetzt, sodass der 32-Jährige festgenommen werden konnte. Der Mann wurde anschließend dem Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Ludwigshafen übergeben. Bei dem Polizeieinsatz wurden keine Personen verletzt.

Unfall mit Straßenbahn

Ludwigshafen (ots) – Eine 65-Jährige übersah am Donnerstag 15.04.2021 eine Straßenbahn beim Abbiegen und verursachte einen Unfall. Die Frau war gegen 12 Uhr mit ihrem PKW in der Rheingönheimer Straße in Richtung Hauptstraße unterwegs und wollte links in die Hoheneckerstraße abbiegen.

Hierbei übersah sie die in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn.

Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Die 65-Jährige wurde leicht verletzt.

Trickdiebin in Seniorenwohnhaus

Ludwigshafen (ots) – Eine unbekannte Frau erbeutete am Mittwoch 14.04.2021, 300 Euro Bargeld von einer 82-Jährigen. Die Trickdiebin verschaffte sich gegen 18.30 Uhr Zugang zu einem Seniorenwohnhaus im Bereich des Hohen Weges. Hier traf sie auf die 82-Jährige und gab vor, dringend Insulin zu benötigen.

Da die 82-Jährige kein Insulin besaß, gab die sie der Trickdiebin 20 Euro aus einem Briefumschlag um Insulin zu besorgen. Die Unbekannte entnahm aber nicht 20 Euro sondern 300 Euro aus dem Umschlag und flüchtete sofort aus der Wohnung und dem Gebäude.

Die Frau war circa 1,60m groß, zwischen 50 und 55 Jahre alt, hatte eine schlanke Statur und blondes Haar.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.deentgegen.

Wechseltrickbetrug

Ludwigshafen (ots) – Einem 70-Jährigen wurde bereits am Mittwoch 14.04.2021, 13 Uhr, 85 Euro gestohlen, nachdem er mit einem unbekannten Mann Geld wechselte. Der 70-Jährige traf in einem Einkaufcenter am Rathausplatz auf den Trickdieb, der ihn aufforderte Geld zu wechseln. Der Senior ging auf das Angebot ein. Im Anschluss stellte der 70-Jährige fest, dass 85 Euro fehlten.

Der Trickbetrüger war zwischen 30 und 40 Jahre alt, zwischen 1,75m und 1,80m groß, hatte kurze schwarze Haare und trug einen Pullover der Marke “Boss”.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Von der Fahrbahn abgekommen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Eine 53-Jährige kam am Donnerstag 15.04.2021 wegen eines Fußgängers von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Haltestelle in der Saarlandstraße. Die Frau fuhr gegen 11 Uhr mit ihrem PKW auf der Saarlandstraße, als auf der Höhe der Haltestelle am Schwanen eine Person plötzlich die Fahrbahn überquerte. Um eine Kollision zu vermeiden wich die 53-Jährige aus und krachte in die Haltestelle.

Der Fußgänger flüchtete. Durch Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 7.500 Euro. Die Polizei sucht nun den Fußgänger und Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Mülleimerbrand an Haltestelle

Ludwigshafen (ots) – Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Donnerstag (15.04.2021, gegen 17:30 Uhr) ein Mülleimer an der Straßenbahnhaltestelle “Mannheimer Tor” in der Mannheimer Straße in Brand.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Brandursache geben können. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter

Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 15.04.2021 gegen 12.10 Uhr, fuhr ein schwarzer Audi Q8 auf deinem Supermarktparkplatz in der Mannheimer Straße gegen einen geparkten VW und flüchtete anschließend. Die beiden Insassen des Audis stiegen noch aus und begutachteten den Schaden.

Anschließend fuhren beide davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 250 Euro zu kümmern. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter

Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Falscher Microsoft-Anbieter

Ludwigshafen (ots) – Am 15.04.2021 gegen 10.15 Uhr erhielt ein 62-Jähriger aus Ludwigshafen, einen Anruf von einem ihm unbekannten Mann. Dieser behauptete in englischer Sprache, Mitarbeiter bei Microsoft zu sein. Er erklärte außerdem, dass der Computer des 62-Jährigen gehackt worden sei. Der 62-Jährige erkannte schnell, dass es sich um einen Betrugsversucht handelte und legte während des Gesprächs auf.

Beachten Sie unsere Hinweise: Microsoft führt nach eigenen Angaben keine unaufgeforderten Telefonanrufe durch, um schadhafte Geräte zu reparieren. Selbst auf offizielle Support-Anfragen erfolgen Hilfestellungen fast ausschließlich per E-Mail. Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie auf und melden Sie diesen Ihrer Polizei.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.