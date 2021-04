PKW nach wiederholten Fahren ohne Fahrerlaubnis sichergestellt

Speyer (ots) Am Donnerstag 15.04.2021 um 18:37 Uhr wurde in der Krummäckerstraße der PKW einer 53-Jährigen sichergestellt, nachdem sie mit diesem nicht nur zum Zeitpunkt der Kontrolle, sondern auch in der Vergangenheit mehrfach ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Da es zudem Anzeichen auf die Beeinflussung von Betäubungsmitteln gab, wurde der Frau eine Blutprobe entnommen.

Brand zwischen zwei Mehrfamilienhäusern

Speyer (ots) – Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am 15.04.2021 gegen 23:20 Uhr zwischen zwei aneinandergrenzenden Mehrfamilienhäusern in der Julian-Schmitt-Straße zu einem Dehnungsfugenbrand. Die Bewohner mussten evakuiert werden.

Es wurde niemand verletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Hinweise auf eine Brandstiftung ergaben sich bislang nicht.

Kontrollen im Stadtgebiet

Speyer (ots) – Beamte der Polizei Speyer überwachten gestern Morgen den Weg zum Kindergarten in der Großen Pfaffengasse. Verkehrsverstöße konnten hierbei nicht festgestellt werden. Der Streifenwagen sorgte für großes Aufsehen bei den begeisterten Kindern, die ihre Fragen an die Polizisten stellen konnten.

Zwischen 08:30 Uhr und 11:30 Uhr wurden sowohl in der Auestraße als auch am Parkplatz des Naturfreundehaus Verkehrskontrollen durchgeführt. Bei insgesamt 50 kontrollierten Verkehrsteilnehmern, kam es zu drei Ordnungswidrigkeiten aufgrund der Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt sowie einer Verwarnung aufgrund eines Gurtverstoßes.

Es mussten lediglich zwei Mängelberichte ausgestellt werden.

Weiterhin kam es um 17:00 Uhr in der Bahnhofstraße zum Erlöschen der Betriebserlaubnis eines Audis, da der 23-jährige Fahrer keine Änderungsabnahme für die veränderte Rad/Reifenkombination vorweisen konnte.

Dem Mann wurde die Weiterfahrt nur noch bis zur nächsten Prüfstelle gestattet.

Durch die Polizei erfolgte eine Mitteilung an die Zulassungsstelle.