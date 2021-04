Fahrraddiebstahl

Maxdorf (ots) – Bereits am Mittwoch 14.04.2021 zwischen 21-22:00 Uhr wurde in der Kurpfalzstraße in Maxdorf ein unverschlossenes Fahrrad von einem Stellplatz vor einer Garage entwendet. Der Täter ließ ein altes Damenrad der Marke Pegasus (Farbe: Silber) am Tatort zurück. Obwohl das zurück gelassene Fahrrad keiner Straftat zugeordnet werden konnte, könnte dieses Fahrrad ebenfalls aus einem Diebstahl stammen.

Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein grünes 28 Zoll-Herrenrad mit Kettenschaltung. Der Wert wird auf ca. 100 EUR geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die eine Person auf einem solchen Fahrrad zur Tatzeit gesehen haben und diese beschreiben können, sowie den möglichen Eigentümer des Pegasus-Fahrrades sich mit der Polizeiwache Maxdorf in Verbindung zu setzen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Beschädigter PKW – Unfallbeteiligter Radfahrer gesucht

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am Donnerstag 15.04.2021 tastete sich gegen 16:40 Uhr eine PKW-Fahrerin an der Einmündung der Angelstraße in die Hauptstraße langsam vor, als aus Richtung Ortsmitte auf der Hauptstraße ein Fahrradfahrer gefahren kam und mit dem Fahrzeug kollidierte. Hierbei entstand Sachschaden.

Ohne dass für eine Schadensregulierung erforderliche Daten ausgetauscht wurden, setzte der Radfahrer, beschrieben als 14-16 jähriger Jugendlicher mit Zahnspange, seine Fahrt fort. Ermittelt wird wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise nimmt die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Verletztes Kind – Unfallbeteiligter gesucht

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am Donnerstag 15.04.2021 gegen 08:10 Uhr, befuhr eine 10-Jährige mit ihrem Fahrrad die Kantstraße, vom Rathausplatz kommend. Hinter ihr fuhr ein PKW. Da dieser ihr zu nahekam, wich das Mädchen auf den Gehweg aus, fiel dort hin und verletzte sich leicht. Am Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von circa 50 Euro.

Da der PKW weiterfuhr, wird wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Personen, die Hinweise zum Fahrzeug geben können oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter Tel. 06235 / 495-0 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de an die Polizei Schifferstadt zu wenden.

Verkehrsunfallflucht

Maxdorf (ots) – Am 15.04.2021 gegen 18:10 Uhr wurde durch einen Verkehrsteilnehmer ein beschädigtes Verkehrszeichen auf der Weisenheimer Straße (L454) in Maxdorf gemeldet. Vor Ort konnten an dem Schild, welches auf einem Fahrbahnteiler an der Einmündung zur Brunckstraße aufgestellt gewesen war, frische Spuren eines Verkehrsunfalles festgestellt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt. Ein Verursacher hat sich bislang nicht bei der Polizeiwache Maxdorf gemeldet. Vor Ort konnten keine Unfallzeugen festgestellt werden.

Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, oder durch das zurückgelassene Schild gefährdet wurden, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf in Verbindung zu setzen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.