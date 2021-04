Fahrrad im Bienwald gefunden (siehe Foto)

Wörth (ots) – Am 16.04.2021 wurde im Bienwald im Bereich des Langenberg ein orangenes Mountainbike der Marke BTWIN aufgefunden. Es ist davon auszugehen, dass dieses zuvor entwendet und im Wald abgelegt wurde. Der rechtmäßige Eigentümer wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth in Verbindung zu setzen.

Wildunfall auf der B9

Germersheim (ots) – Freitagmorgen 16.04.2021 befuhr eine 25-jährige Autofahrerin die Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Auf Höhe der Anschlussstelle Germersheim Mitte kollidierte sie mit einem Fuchs, der über die Bundesstraße lief. Sie verlor dadurch die Kontrolle über ihr Fahrzeug, krachte in die Mittelleitplanke und kam dann auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen.

Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 EUR. Die junge Frau blieb glücklicherweise unverletzt. Während der Unfallaufnahme kam es auf der Bundesstraße zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Mittlerweile ist die Unfallaufnahme beendet und die Fahrbahn wieder geräumt.

Kontrollen mit Zielrichtung Gurt und Handy

Germersheim (ots) – Donnerstagmorgen 15.04.2021 führten Germersheimer Polizisten Verkehrskontrollen mit der Zielrichtung Gurt und Ablenkung durch. Dabei wurden insgesamt 5 Autofahrer ohne angelegten Sicherheitsgurt kontrolliert.

Zwei Autofahrer hatten während der Fahrt ihr Handy am Ohr und erwarten nun ein empfindliches Bußgeld. Auch ein getuntes Auto ging den Beamten ins Netz. Der Fahrer hatte die vorderen Seitenscheiben verbotenerweise dunkel getönt und muss diese Folierung nun wieder entfernen.

Warnleuchten entwendet

Steinweiler (ots) – Unbekannter Täter entwendete in der Zeit vom 13.-15.04.2021 an vier Muldenkippern die gelben Rundumleuchten. Die Baustellenfahrzeuge waren im Bereich des Fohlenhofes abgestellt. Um zu den Fahrzeugen zu gelangen musste der Täter zunächst einen Absperrzaun überklettern. Der Gesamtschaden dürfte bei ca. 400 EUR liegen.

Edelstahlgeländer entwendet

Germersheim (ots) – Zu einem besonders dreisten Diebstahl kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf dem Gelände des Einkaufszentrums in der August-Keiler-Straße. Bislang unbekannte Täter durchtrennten vermutlich mit einem Winkelschleifer ein mehrere Meter langes Edelstahlgeländer und entwendeten es. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.

Kontrollen im Dienstgebiet

Germersheim (ots) – Am Mittwoch 14.04.2021 nahmen Germersheimer Polizisten vormittags eine der Hauptunfallursachen ins Visier. Dazu wurden zunächst in der Postgrabenstraße in Bellheim und im Anschluss “Am alten Hafen” in Germersheim Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Insgesamt 7 Autofahrer waren zu schnell unterwegs und mussten verwarnt werden.

Danach wurde das Durchfahrtsverbot Am Hirschgraben zwischen Lingenfeld und Westheim überwacht. Dort wurden zwei Autofahrer kontrolliert, die verbotenerweise die Straße befuhren. Abschließend richteten die Beamten ihr Augenmerk auf das Thema Sicherheitsgurt. Im Stadtgebiet von Germersheim wurden insgesamt sechs Personen ohne angelegten Sicherheitsgurt kontrolliert. Zudem befand sich in einem Auto ein komplett ungesichertes Kind. Besonders unverständlich war dabei, dass auf dem Rücksitz zwei Kindersitze bereitlagen.