Kreis Bergstraße

Geflohener 22-Jähriger in Spanien festgenommen und in Haft

Bensheim (ots) – Ein 22-jähriger Mann der im Verdacht steht, in der Nacht zum 1. Dezember 2020 in einen Handyladen in der Rodensteinstraße eingebrochen zu sein, konnte zunächst von der Polizei festgenommen werden. Einen Tag später, kurz vor seiner Vorführung bei einem Haftrichter am Amtsgericht Bensheim, gelang ihm jedoch die Flucht.

Nun wurde der mittlerweile 23-Jährige im Rahmen von umfangreichen und langwierigen Fahndungsmaßnahmen der Kriminalpolizei bereits Anfang März in der Nähe von Malaga (Spanien) von den dortigen Behörden festgenommen.

Der 23-Jährige wurde am Mittwoch 14.04.21 von Spanien an die deutschen Behörden übergeben und anschließend beim Amtsgericht Bensheim einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Darmstadt

Zeugen nach Autoaufbrüchen gesucht – Kriminelle erbeuten Lenkräder

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Donnerstag (15.4.) kam es in der Innenstadt zu mehreren Autoaufbrüchen, bei denen überwiegend Lenkräder in das Visier der Kriminellen rückten. In diesem Zusammenhang ermittelt die Kriminalpolizei und sucht nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Unbekannten an mindestens 7 Fahrzeugen der Marke “Daimler”, unter anderem in der Paul-Wagner-Straße, Brüder-Knauß-Straße sowie in der Sturzstraße, zu schaffen. Hierbei schlugen sie die Scheiben ein, um an die Innenräume der Fahrzeuge zu gelangen. Im Anschluss bauten sie die Lenkräder aus und erbeuteten unter anderem Kleidung, die in den Fahrzeugen lag. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt.

Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Ob die Fälle im Zusammenhang zueinander stehen muss im Rahmen der laufenden Ermittlungen geprüft werden.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit den Fällen betraut und fragt:

Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder dubiose Geräusche wahrgenommen? Wer kann Hinweise zu den entwendeten Gegenständen geben?

Die Ermittlerinnen und Ermittler bitten um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06151/969-0.

Groß-Gerau

Schulfenster samt Rahmen eingetreten

Rüsselsheim (ots) – Die Grundschule in der Forsthausstraße in Königstädten, geriet in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag 14.04.21 und Donnerstagmorgen 15.04.21 erneut in das Visier von Vandalen.

Die Täter stiegen zunächst auf das Dach eines Gebäudes und traten anschließend mit Brachialgewalt ein Fenster samt Fensterrahmen ein. Es entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960.

Odenwaldkreis

Unfallflucht am hellen Tag

Erbach (ots) – In einer Hofeinfahrt in der Gabelsberger Straße wurde am heutigen Freitag zwischen 10.45 Uhr und 11.45 Uhr durch einen bisher unbekannten Verursacher ein grauer Hyundai i10 offensichtlich angefahren und unfallbeschädigt zurückgelassen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1.000 Euro. Wer konnte den Vorfall beobachten oder kann Hinweise zu dem Unfallbeteiligten geben?

Hinweise hierzu bitte an die Polizeistation Erbach melden. Telefon: 06062 / 9530.

