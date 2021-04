Flaschensammler sorgt für Ärger im Hauptbahnhof

Bundespolizeiinspektion Kassel

Kassel (ots) – Zu verlockend war eine im Gleis liegende Pfandflasche für einen 44-Jährigen aus Kassel. Um die Flasche einzusammeln, begab sich der Mann am Donnerstag (15.4.) gegen 14 Uhr in den Gleisbereich im Hauptbahnhof. Als Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn den Flaschensammler ansprachen, reagierte dieser sofort verbal aggressiv, er bedrohte und beleidigte die Sicherheitskräfte.

Hausverbot erteilt. Erst als Beamte der Bundespolizei eintrafen, beruhigte sich der penetrante 44-Jährige. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Beleidigung eingeleitet.

Die Deutsche Bahn erteilte ein Hausverbot für den Hauptbahnhof Kassel.

Mitarbeiter ertappt drei Einbrecher in Autohaus

Baunatal (ots) – Ein Mitarbeiter eines Baunataler Autohauses hat am gestrigen Donnerstagabend wegen des ausgelösten Einbruchsalarms drei Einbrecher ertappt. Das Trio ergriff daraufhin sofort die Flucht, offenbar ohne Beute gemacht zu haben. Die Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg.

Die Kasseler Kripo bittet nun um Hinweise auf die Täter.

Täterbeschreibung:

Es soll sich um 3 junge Männer im Alter von 17-20 Jahren mit schlanker und sportlicher Statur gehandelt haben von denen einer ein rotes Basecap trug und ein anderer längere, gelockte dunkle Haare hatte.

Der Einbruchsalarm bei dem Autohaus in der Porschestraße hatte gestern, gegen 19.20 Uhr, ausgelöst. Als der alarmierte Mitarbeiter kurze Zeit später nach dem Rechten sah, traf er in einer Halle des Autohauses auf die drei Unbekannten, die daraufhin sofort die Flucht ergriffen. Wie sich herausstellte, waren die Täter über ein Rolltor in das Gebäude eingestiegen, das sie zuvor gewaltsam ein Stück weit geöffnet hatten. Auf was es die Einbrecher abgesehen hatten und wie ihre weitere Flucht aussah, ist derzeit nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Zeugen, die den Ermittlern Hinweise auf die drei beschriebenen Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

