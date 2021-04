Berauscht von Gras und Gas

Frankfurt-Höchst (ots)-(hol) – Donnerstagabend 15.04.2021 kam ein Autofahrer bei hoher Geschwindigkeit vom Sossenheimer Weg ab und verursachte einen Unfall. Er stand unter dem Einfluss von THC. Zeugenaussagen deuten auf ein Straßenrennen hin. Gegen 23:00 Uhr befuhren der 21-jährige spätere Unfallfahrer und ein 29-Jähriger mit ihren Mercedes C-Klassen den “Sossenheimer Weg” in Richtung Höchst.

Zeugenaussagen zufolge waren beide sehr schnell unterwegs und überholten sich gegenseitig, wobei sie immer wieder den Fahrstreifen des Gegenverkehrs nutzten. In Höhe der Einmündung “Sossenheimer Weg/Karl-Blum-Allee” kam der 21-Jährige nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Straßenpoller und prallte anschließend in vier geparkte Autos. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Die Polizei stellte zudem fest, dass der Unfallfahrer unter dem Einfluss von THC stand. Ein entsprechender Drogenschnelltest verlief positiv. Gegen ihn und seinen Kontrahenten, der zur Unfallstelle zurückkehrte, läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens.

Steinewerfer

Frankfurt-Griesheim (ots)-(fue) – Die Straßenbahn der Linie 11 war am Donnerstag 15.04.2021 gegen 22.15 Uhr, auf der Mainzer Landstraße unterwegs in Richtung Stadtmitte. In der Anfahrt auf die Haltestelle Mönchhofstraße, nachdem die Bahn die Brücke der BAB 5 unterquert hatte, durchschlug ein Stein die Frontscheibe der Führerkabine. Der 40-jährige Straßenbahnfahrer erlitt dabei eine blutende Wunde am Kopf.

Der Mann wollte sich selbstständig zur ärztlichen Versorgung begeben. Der Stein konnte in der Kabine sichergestellt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem 16. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511600 in Verbindung zu setzen.

Kastenwagenfahrer liefern sich Rennen

Frankfurt (ots)-(hol) – Am Mittwochabend 14.04.2021 lieferten sich zwei Kastenwagenfahrer ein rücksichtsloses Rennen auf der BAB 5 und verursachten dabei einen Verkehrsunfall. Anschließend flüchteten sie von der Unfallstelle, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Gegen 17:30 Uhr befuhren die beiden Männer mit ihren Transportern die BAB 5 in Richtung Darmstadt. Dabei lieferten sie sich offensichtlich ein Rennen, denn sie überholten sich gegenseitig sowie andere Verkehrsteilnehmer unter Ausnutzung der gesamten Fahrbahnbreite.

Wenn es der Verkehr nicht zuließ, links zu überholen, wurde rechts überholt, ohne dabei Rücksicht auf andere Autofahrer zu nehmen. In Höhe der Anschlussstelle “Westhafen” bremste der 21-jährige Fahrer des Mercedes Sprinter den hinter ihm fahrenden 21-jährigen Fahrer eines Fiat Talento aus. Um ein Auffahren zu vermeiden, wich dieser nach rechts aus. Hierdurch bedingt musste ein unbeteiligter Toyotafahrer ebenfalls nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden.

Dabei stieß er mit einem rechts neben ihm fahrenden BMW zusammen. Beide Pkw-Fahrer hielten anschließend auf dem Standstreifen an, die Unfallverursacher mit ihren Kastenwagen fuhren aber einfach weiter.

Im Nachgang ließ sich die rücksichtslose Fahrt anhand der Videoaufnahmen der Verkehrszentrale Deutschland, die auf der Autobahn gemacht wurden, detailliert nachvollziehen. Über die amtlichen Kennzeichen der beiden Transporter ermittelte die Polizei die beiden Tatverdächtigen.

Gegen sie wird nun wegen eines illegalen Autorennens, Nötigung und Verkehrsunfallflucht ermittelt. Der Sachschaden an den beiden Autos beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Ermittlungen dauern an.

Sachbeschädigung

Frankfurt-Bockenheim (ots)-(fue) – Am Mittwoch 14.04.2021 gegen 18.40 Uhr entdeckten Zeugen, dass bislang unbekannte Täter an die Außenwand des Verwaltungsgerichtes in der Adalbertstraße das Wort “Haram” gesprüht hatten. Versehen war das Ganze noch mit einem ca. 1 m² großen Smilie-Symbol. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf etwa 150 EUR.

Personen, die in dieser Angelegenheit sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem 13. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511300 in Verbindung zu setzen.

Lebhafter Vormittag – 3 Gartenhütten brennen nieder

Feuerwehr Frankfurt am Main (ots) – Die erste Gartenhütte brannte am Niederräder Ufer. Um 06:06 wurden die Einsatzkräfte der nahegelegenen Feuerwache 41 und der Wache 4 alarmiert und löschten die im Vollbrand stehende Hütte, wegen der starken Rauchentwicklung mit Atemschutzgeräten ausgerüstet, in kurzer Zeit ab. Dieser Einsatz dauerte bis gegen 08:00, Ursachenermittlung und Schadenhöhe ermittelt die Polizei.

Fast gleichen Orts, nur einige hundert Meter entfernt und nur wenig später um 08:40 und wieder die Kollegen der Feuerwache 41 und Wache 4 fahren zu einer weiteren Gartenhütte am Niederräder Ufer. Auch hier steht die Hütte, die wohl noch eine Art Keller hatte, im Vollbrand. Gleiche Vorgehensweise, unter Atemschutzausrüstung wird der Brand von den Einsatzkräften gelöscht. Dieser Einsatz dauert bis gegen 10:15 und auch hier kommt es wegen des dichten Rauches zu Behinderungen im Straßenverkehr. Die Polizei beziffert den hier entstandenen Schaden auf ca. 15.000 EUR und ist für die Ursachenermittlung zuständig.

Um 10:58 wurden dann die Kräfte der Feuerwache 1 und der Wachen 40 und 4 erneut zu einer Gartenhütte alarmiert. Dieses Mal in Bornheim in der Nähe des Friedhofs. Die Hütte brannte ebenfalls total und der Brand wurde wie zuvor rasch gelöscht. Die anschließenden Nachlösch- und Aufräumarbeiten zum Einsatzabschluss zogen sich bis etwa 12:45 hin. Zur möglichen Ursache und zur Schadenhöhe können bisher keine Angaben gemacht werden.

