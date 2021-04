Dachstuhl brennt

Hadamar (ots)-(fe) – Am Freitagmittag 16.04.2021 gegen 13:10 Uhr verursachte der Brand eines Dachstuhls in der Reisstraße in Hadamar einen Feuerwehreinsatz. Das Feuer könnte nach ersten Erkenntnissen die Folge von Dachdecker- und Schweißarbeiten auf einem Geschäftsgebäude gewesen sein.

Der herbeigeeilten Feuerwehr gelang es das Feuer zu löschen. Im Rahmen der Löscharbeiten verletzte sich eine Person leicht.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.

Diebe geben sich als Handwerker aus

Limburg (ots)-(fe) – Am Donnerstagvormittag 15.04.2021 gegen 10:30 Uhr suchten in Limburg zwei angebliche Handwerker die Wohnung einer Seniorin auf und bestahlen diese. Die unbekannten Täter gaukelten der 77-Jährigen vor, es habe einen Wasserrohrbruch im Haus gegeben und begaben sich mit der Frau in ihre Wohnung. Ein Mann lenkte dort die Dame ab, während der Zweite in der Zwischenzeit mehrere Gold- und 4 Silberringe im Gesamtwert von etwa 900 Euro aus dem Schlafzimmer stahl.

Im Anschluss flüchtete das Duo aus der Wohnung.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Der erste Täter sei etwa 170 cm groß und 40 Jahre alt gewesen. Er habe einen gedrungenen Körperbau, ein rundes Gesicht samt tiefliegenden braunen Augen und kurze, dunkelbraune Haare gehabt. Er war bekleidet mit einer grauen Latzhose, schwarzen Kunststoffhandschuhe, einer OP-Maske und führte ein rotes Handy oder Walkie-Talkie mit sich.

Der zweite Täter sei etwas älter gewesen, habe ein ovales Gesicht, wenige, dunkelbraune Haare und ebenfalls einen gedrungenen Körperbau gehabt. Er trug die gleiche Kleidung nur ohne Handschuhe.

Die Polizei rät immer wieder: Lassen Sie es nicht zu, dass sich unbekannte Personen Zutritt zu Ihrer Wohnung verschaffen. Seien Sie äußerst misstrauisch, wenn jemand zum Beispiel unangekündigte Arbeiten in Ihrer Wohnung verrichten will und fragen Sie zunächst bei Ihrer Hausverwaltung oder Vermieter nach ob entsprechende Aufträge vorliegen. Sorgen Sie dafür, dass sich fremde Personen nicht unbeobachtet in Ihrem Zuhause bewegen. Verständigen Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort Ihre zuständige Polizeidienststelle oder wählen Sie den Polizeinotruf 110. Umfangreiche Sicherheitstipps für Seniorinnen und Senioren hält die Polizei in der Broschüre “Der goldene Herbst” für Interessierte bereit www.polizei-beratung.de.

Postfahrzeug beschädigt – Verursacher flüchtet

Hohenstein/Hennethal (ots)-(ho) – Bei einem Verkehrsunfall in Hennethal ist am Dienstagmittag 13.04.2021 ein Fahrzeug der Post erheblich beschädigt worden.

Der Postzusteller war zwischen 13.00 Uhr und 13.15 Uhr in der Aubachstraße mit Zustellungsaufträgen unterwegs und hatte seinen VW Bus am Fahrbahnrand abgestellt.

Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er auf der linken Fahrzeugseite frische Unfallbeschädigungen fest.

Der Schaden beträgt einer ersten Schätzung zufolge mindestens 2.000 Euro.

Der Verursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei in Bad Schwalbach nimmt Hinweise zum Verursacher unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Blitzerreport

(ots)-(fe) – Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Mittwoch: L3022, Gem. Brechen, Ri. Limburg

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigten Messstellen geben kann.

