Kaiserslautern: Neuer Coronafall beim FCK – Spiel gegen Saarbrücken findet statt

Kaiserslautern – Kurz vor dem Saar-Pfalz-Derby gegen den 1. FC Saarbrücken wurde beim 1. FC Kaiserslautern erneut ein Spieler positiv auf COVID-19 getestet. Der Trainings- und Spielbetrieb beim FCK kann nach einer weiteren, negativen Testreihe und einer Entscheidung des örtlichen Gesundheitsamts unter weiterhin strenger Beachtung des DFB-Hygienekonzepts fortgeführt werden.

Im Rahmen der regelmäßig stattfindenden Coronatests fiel am Donnerstag, 15. April 2021, der Test eines Spielers positiv aus. Die Tests aller weiteren getesteten Spieler und Trainer am Donnerstag sowie die komplette Testreihe am Freitag fielen negativ aus, dementsprechend verordnete das zuständige Gesundheitsamt keine Quarantäne für den gesamten Kader, so dass der Trainingsbetrieb nach den negativen Testergebnissen vom Freitag fortgesetzt werden konnte. Auch die Partie gegen den 1. FC Saarbrücken am Samstag kann – ein erneut negativer Test der Mannschaft des FCK am Samstagmorgen vorausgesetzt – wie geplant stattfinden. Der positiv getestete Spieler befindet sich seit Donnerstag in häuslicher Quarantäne.