Polizei Eschwege

Unfall beim Einfahren in den Verkehr

Um 08:45 Uhr befuhr gestern Morgen ein 70-Jähriger aus Krauthausen/ Thüringen die Landstraße in Waldkappel-Bischhausen. In der Ortschaft hielt er mit seinem Pkw kurz am rechten Fahrbahnrand an. Beim anschließenden Einfahren in den fließenden Verkehr übersah er den herannahenden Pkw, der von einem 61-Jährigen aus Hessisch Lichtenau gefahren wurde, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Sachschaden: ca. 3.000 EUR.

Unfallflucht

Um 18:10 Uhr befuhr gestern Abend ein 43-Jähriger aus Lohfelden mit seinem Pkw die Leipziger Straße in Waldkappel. Etwa in Höhe Haus-Nr. 33 überholte der 43-Jährige ein vorausfahrendes Fahrzeug, kam dadurch aber zu weit nach links und streifte mit seinem Pkw einen geparkten Ford Focus an dem der Außenspiegel beschädigt wurde.

Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von

ca. 350 EUR zu kümmern. Aufgrund von Zeugenhinweise konnte der Fahrer schnell ermittelt werden.

Brand von Zeitungen

Um 03:33 Uhr wurde vergangene Nacht ein Brand in der “Lange Straße” in Wanfried-Aue gemeldet. Am Brandort stellte sich heraus, dass Unbekannte in einem außenliegenden Abstellraum eines Anwesens einen Stapel Zeitungen entzündeten, die jedoch sehr schnell durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden konnte.

Es entstand durch das Feuer kein Gebäudeschaden, lediglich die Zeitungen und etwas Unrat wurden beschädigt. Hinweise: 05651/9250.

Versuchter Einbruch

Zwischen dem 04.04.21 und dem 15.04.21 versuchten unbekannte Täter die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Weidenhäuser Straße in Eschwege gewaltsam zu öffnen. Da dieses nicht gelang blieb es beim Versuch und einem Sachschaden von ca. 150 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Versuchter Enkeltrick

Gestern Mittag erhielt ein 68-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard einen Anruf seiner angeblichen Tochter. Diese gab an, dass sie nach einem schweren Verkehrsunfall nun 50.000 Euro für eine Kaution benötige. Der Angerufene erkannte, dass es sich nicht um seine Tochter, sondern um einen Betrugsversuch handelt, so dass er das Gespräch sofort beendete.

Tipps:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörige oder anderen Ihnen nahestehende Personen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter 110. Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 06:41 Uhr befuhr heute Morgen eine 31-jährige Pkw-Fahrerin aus Eisenach die L 3247 vom Altefeld kommend in Richtung Netra. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, wodurch am Fahrzeug ein Sachschaden von ca. 750 EUR entstand.

Das Reh überlebte den Aufprall nicht.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung durch Graffiti

Zwischen dem 14.04.21, 16:00 Uhr und dem 15.04.21, 16:00 Uhr wurde in der Ermschwerder Straße in Witzenhausen eine Hauswand mit gelber Farbe besprüht.

Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 100 EUR. Hinweise: 05542/93040.

