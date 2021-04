Mainz

Versuchte Tötung – Auf 21-Jährige eingestochen

Oppenheim (ots) – Am frühen Karfreitag 02.04.2021 gegen 02:00 Uhr, kam es in einem Feld bei Oppenheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen 2 Frauen im Alter von 25 und 21 Jahren. Die 21-Jährige Frau wurde hierbei lebensgefährlich verletzt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen entstand der Streit zwischen den jungen Frauen wegen einer Nichtigkeit.

Beide waren in der Tatnacht unabhängig voneinander mit verschiedenen Autos und Begleitern im Bereich der Oppenheimer Gemarkung unterwegs. Im Verlauf des aufkommenden Streits, stach die 25-Jährige auf die 21-jährige ein. Neben den beiden Frauen waren noch 4 weitere Personen anwesend.

Bei der Angreiferin konnte von den Ermittlern noch in der Tatnacht ein Messer aufgefunden und sichergestellt werden, was nach derzeitigem Ermittlungsstand als Tatwaffe in Frage kommen könnte. Die bereits zuvor polizei aufgefallene 25-Jährige, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz im Laufe des Karfreitags der Bereitschaftsrichterin vorgeführt, die einen U-Haftbefehlt erließ. Seitdem befindet sich die Beschuldigte in einer Justizvollzugsanstalt.

Das Fachkommissariat für Kapitaldelikte der Mainzer Kriminalpolizei führt im Auftrag der Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen wegen versuchtem Totschlag. Die 21-jährige Geschädigte befindet sich außer Lebensgefahr und nicht mehr in stationärer Behandlung.

Versuchter Raub auf offener Straße

Mainz (ots) – Donnerstag, 15.04.2021, 18:30 Uhr bis 18:35 Uhr

Eine 42-Jährige war am Donnerstag 15.04.2021 von 18:30-18:35 Uhrin der Wallaustraße gerade dabei ihr Auto zu entladen, als plötzlich ein unbekannter Mann nach ihrer Handtasche griff, die sie auf der linken Schulter trug. Er versuchte ihr die Handtasche zu entreißen und verletzte sie dabei leicht an der Brust und im Gesicht. Außerdem wurde ihr Oberteil beschädigt.

Danach ließ der Täter, ohne Diebesgut, von ihr ab und beleidigte sie noch bevor er mit einem dunklen Mountainbike in Richtung Stadtmitte davon fuhr. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Täterbeschreibung:

männlich, circa 175 cm, eher korpulente Statur. Blaue OP-Maske, rot-blauer Kapuzenpullover, blaue Hose und dunkles Mountainbike.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Parkplatzstreit endet mit Polizeieinsatz

Mainz-Neustadt (ots) – Nachdem ein 52-Jähriger am Donnerstag 15.04.2021 gegen 15:30 Uhr sein Auto in einer Parklücke in der Leibniz Straße in Mainz abstellt, kommt es zum Streit mit einer 31-Jährigen, die ebenfalls mit ihrem Auto in die genannte Parklücke einfahren wollte. Mehrere Beleidigungen der Frau erfolgten sodann noch aus dem Fahrzeug heraus.

Da der 52- jährige Fahrer zunächst nicht auf die Frau reagierte und sich abwand, lief diese dem Mann hinter her und versah ihn weiterhin mit Schimpfworten. Letztendlich wurde die Polizei hinzugerufen und die Polizeistreife aus der Mainzer Neustadt nahm Anzeigen wegen Beleidigung auf.

Kleine Verstöße – Gefährlich und ein Ärgernis für andere Verkehrsteilnehmer

Mainz (ots) – Befahren von Fußgängerzonen, parken in zweiter Reihe oder auf Fahrradschutzstreifen, Ablenkung durch Nutzung mobiler Endgeräte, übermäßig laute Musik im Kraftfahrzeug, zu wenig Seitenabstand beim Überholen. Die Polizei Mainz richtete diese Woche ihren Blick auf Verkehrsverstöße die nicht unmittelbar zu einem Verkehrsunfall, aber regelmäßig zu nicht unerheblichen Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer führen können. Kommt es nicht zu Gefährdungen, werden andere Verkehrsteilnehmende zumindest in ihrer Fortbewegung stark eingeschränkt oder zu Handlungen gezwungen.

Radfahrende, die Fahrradschutzstreifen oder Radwege nicht nutzen können, weil er zugeparkt ist, die mit weniger als den vorgeschriebenen 1,50 m Seitenabstand innerorts (außerorts 2,00 m) überholt werden, Autofahrende, welche ohne Freisprecheinrichtung telefonieren und dadurch erkennbar unsicher fahren, aber auch auf Fahrrädern oder E-Scootern bewegen sich Menschen einhändig mit Handy am Ohr oder fahren durch Fußgängerzonen – das Fehlverhalten ist mannigfaltig und nicht nur einer Gruppe zuzurechnen.

Weit über 250 kontrollierte Verkehrsteilnehmer und über 100 festgestellte Ordnungswidrigkeiten in dieser Woche zeigen dabei auf, dass es Erinnerungen an geltende Regelungen bedarf. Die Kontrollen fanden dabei im fließenden Verkehr, aber auch an Kontrollstellen statt. Festgestellte Schwerpunkte waren dabei Handyverstöße, Gurtverstöße, Parken in zweiter Reihe im Kaiser-Wilhelm-Ring, zugeparkte Fahrradschutzstreifen an der Goldgrube und in der Gärtnergasse. Aber auch das Befahren von Fußgängerzonen in der Ludwigstraße durch PKW oder Radfahrende in anderen Bereichen oder die Missachtung von 1,50 m Seitenabstand beim Überholen von Radfahrern zum Beispiel in der Windmühlenstraße wurden überwacht und geahndet. Die allermeisten Verstöße wurden dabei unmittelbar mit einer Verwarnung zwischen 5,- und 55,- EUR geahndet und noch an Ort und Stelle durch die Verantwortlichen mit EC-Cash bezahlt.

Bei den Kontrollen wurden aber auch Personen ohne Führerschein, Verstöße gegen Steuergesetze oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol festgestellt. In diesen Fällen sind Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt verboten worden. Die Kontrollen wurden durch Fahrrad- und Fußstreifen, motorisierten Streifen und zeitweise in Zusammenarbeit mit der Radstreife des Verkehrsüberwachungsamtes der Stadt Mainz durchgeführt.

Das Polizeipräsidium Mainz legt seit dem ersten April einen Schwerpunkt auf die Verbesserung des Verkehrsklimas und überwacht insbesondere in den Innenstädten rücksichtloses und aggressives Verhalten im Straßenverkehr.

Unterschiede zwischen den verschiedenen Verkehrsarten werden dabei nicht gemacht. Es ist auch nicht das Fortbewegungsmittel, welches die Verstöße begeht, sondern der Mensch.

Rollerfahrer von Auto touchiert

Mainz (ots) – Am Donnerstagmittag 5.04.2021 um 11:50 Uhr wurde ein Rollerfahrer in der Weißliliengasse von einem PKW-Fahrer gestreift und dabei leicht verletzt. Der 76-jährige Autofahrer fuhr aus einer Ausfahrt in die Weißliliengasse in Richtung Große Langgasse und touchierte dabei einen 62-jährigen Rollerfahrer. Dadurch stürzte der Rollerfahrer zu Boden und wurde leicht am Knie und dem Ellenbogen verletzt.

Der 62-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die Unfallstelle musste durch die Feuerwehr gereinigt werden, da aus dem Tank des Rollers Benzin ausgelaufen war.

Versuchter Einbruchsdiebstahl

Mainz (ots) – Zwischen Dienstagmittag 13.04.2021 und Donnerstagmorgen 15.04.2021 haben unbekannte Täter versucht in ein Restaurant in der Gaustraße einzubrechen. Es wurde nichts entwendet. Es liegen keine Täterhinweise vor. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Mainz-Bingen

Omnibus-Fahrer unter Schock

Bingen (ots) – 15.04.21, Mainzer Straße, 17:15 Uhr – Der Fahrer eines Touristik-Omnibusses fuhr Richtung Bingen Mitte, als ihm plötzlich übel wurde. Er fuhr in die rechte Leitplanke und kam darauf mittig zum Stehen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

Der 66-jährige Fahrer erlitt einen Schock und wurde in eine Klinik gebracht. Zum Glück befanden sich keine weiteren Personen in dem Fahrzeug. Der Bauhof kümmerte sich um die Bergungsarbeiten.

Trickdiebstahl

Bingen (ots) – 13.04.21, Vorstadt, 11:30 Uhr – Eine 77-Jährige befand sich auf dem Parkplatz gegenüber einer Gaststätte. Als sie zum Parkscheinautomaten ging, sprach sie ein Mann an, ob sie ihm eine Euro-Münze wechseln könne. Die Dame schaute nach. Der Hochdeutsch sprechende Mann leistete angebliche Hilfe, indem er den Geldbeutel an sich nahm und das Münzgeld wechselte.

Bei der Durchschau holte der Mann dann mehrere Scheine heraus und steckte sie augenscheinlich wieder hinein. Kurze Zeit später fiel der Dame dann in einem Geschäft auf, dass ihr 35 EUR Scheingeld entwendet wurden. Der Mann war ca. 40-50 Jahre alt, gut gekleidet, Europäer. Bitte seien Sie vorsichtig und lassen Sie sich nicht in Gespräche verwickeln.

Unfall zwischen 2 Radfahrerinnen

Bodenheim, Rheinallee, Bahnunterführung (ots) – Am Donnerstag 15.04.21 gegen 14:45 Uhr kommt es auf dem Rad-/Fußweg der Bahnunterführung in Bodenheim, Rheinallee zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Die 17-jährige Bodenheimerin befährt den Radweg in Richtung Kreisverkehr Hilgestraße. In der Unterführung kommt ihr eine junge Radfahrerin (Kind oder Jugendliche)entgegen und die beiden stoßen frontal mit den Lenkern zusammen.

Die 17-jährige stürzt und trägt einen blutenden Finger sowie Schmerzen im rechten Arm und der linken Hüfte davon. Die jüngere Radfahrerin fährt weiter in Richtung Bahnhofsplatz. Die Polizei Oppenheim bittet darum, dass sich die junge Radfahrerin sowie Zeugen melden unter der Tel-Nr.: 06133-9330.

Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen (ots) – 15.04.21, Berlinstraße, 11:25 Uhr – Ein 37-Jähriger parkte seinen Dacia Logan ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Straße. Ein vorbeifahrendes Fahrzeug streifte ihn und beschädigte dabei fast die komplette Fahrerseite. Hierbei verlor der Verursacher seine Plastikverkleidung des rechten Außenspiegels. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen blauen Toyota Corolla gehandelt haben. Die Polizei bittet um Zeugen-Mithilfe.

Einbruchdiebstähle

Münster-Sarmsheim (ots) – Kirchstraße, 12.04., 17:30 Uhr bis 15.04., 14:00 Uhr – Die Pfarrsekretärin stellte Hebelmarken an der Eingangstür des Pfarramtes fest. Den unbekannten Tätern gelang es nicht, sich Zutritt zum Pfarrheim zu verschaffen. Wer etwas gesehen hat, bitte melden.

Bingen (ots) – Hildegardisstraße, 14.04., 20:00 Uhr bis 15.04., 08:00 Uhr – Unbekannte Täter versuchten erfolglos mittels Aufhebeln eines Innenhof-Fensters in eine Physiopraxis zu gelangen. Um Zeugen-Hinweise wird gebeten.