Trickbetrug – Erneute Anrufwellen in Osthessen – Polizei warnt

Heringen – Eine 67-jährige Frau aus dem Raum Hersfeld-Rotenburg wurde am Donnerstag 15.04. Opfer eines Enkeltrickbetrugs. Unbekannte kontaktierten die Rotenburgerin telefonisch und gaben sich als deren Sohn aus, welcher in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei und nun einen höheren Bargeldbetrag benötige, damit er aus der Haft entlassen werde.

Bereits in den Mittagsstunden, als Sie den Weg zu Bank angetreten hatte, war die Rotenburgerin von zwei männlichen Personen angesprochen worden. Ob die beiden Personen im Zusammenhang mit der Tat stehen ist Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Die 67-Jährige glaubte den Angaben des Anrufers und übergab schließlich gegen 18 Uhr im Bereich des Amtsgerichts Bad Hersfeld aus ihrem Auto heraus eine hohe Summe Bargeld an einen männlichen Tatverdächtigen.

Es ist davon auszugehen, dass die Tat von mehreren Tätern begangen wurde. Einer der Männer kann als circa 1,75 Meter groß, etwa 45 Jahre alt mit kurzen schwarzen Haaren in Form eines Pagenschnittes beschrieben werden. Zum Tatzeitpunkt trug der Mann eine Maske, eine dunkelblaue Hose und eine dunkle Jacke mit hellen Abzeichen. Eine zweite männliche Person, die ebenfalls mit der Tat in Verbindung stehen könnte, kann als circa 1,75 Meter groß und etwa 45 Jahre alt mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben werden.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Hersfeld-Rotenburg dauern an. Wer die Tat beobachten konnte oder Hinweise zu den Personen geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Darüber hinaus kam es zu weiteren Anrufen bei Bürgerinnen und Bürgern im gesamten Landkreis. Glücklicherweise wurde der Trickbetrug in diesen Fällen erkannt und es trat kein weiterer Schaden ein.

Trickbetrug ist vielfältig:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen.

Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahe stehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform.

Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de.

Rotlicht mißachtet – Zeugen gesucht

Petersberg (ots) – Am Freitagmorgen 16.04.2021 gegen 07:40 Uhr, befuhr ein 57-Jähriger aus der Gemeinde Kalbach die B 458 mit seinem Ford Transit stadtauswärts. Ein 56-Jähriger aus der Gemeinde Hofbieber befuhr die B 458 mit seinem Ford Kuga in entgegengesetzter Richtung stadteinwärts.

Im Kreuzungsbereich B 458/Alte Ziegelei bog der 57-jährige Ford Transit Fahrer nach links ab, um in die Straße “Alte Ziegelei” zu gelangen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden, 56-jährigen Ford Kuga Fahrer.

Die Kreuzung wird durch eine Lichtzeichenanlage geregelt.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 12.000 EUR. Aufgrund der widersprüchlichen Angaben zur jeweiligen Grünphase der LZA, werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizeistation Fulda unter 0661/1050 zu melden.

Verkehrsunfall – Zeugenaufruf

Oberrombach (ots) – Am Donnerstag (15.04.), gegen 16:50 Uhr, fuhr ein unbekannter Motorradfahrer mit seinem Motorrad auf ein Tankstellengelände in der Forsthausstraße. Dabei verlor er die Kontrolle über das Krad, fuhr über einen Bordstein und prallte anschließend mit dem Vorderreifen gegen die Fasadenverkleidung des Tankstellengebäudes. Das Motorrad stürzte auf die rechte Seite.

Anschließend flüchtete der Fahrer in unbekannte Richtung.

Bei dem Krad handelte es sich um eine schwarze Suzuki, eventuell vom Typ Bandit. Durch den Sturz wurde vermutlich die hintere linke Seite beschädigt.

Der Fahrer war mit einer schwarzgrauen Motorradjacke und einer braunen Hose bekleidet. Er trug einen schwarzen Motorradhelm.

Der Sachschaden beträgt circa 600 Euro. Kurz nach dem Unfall fuhr ein Fahrradfahrer an der Unfallstelle vorbei, der als Zeuge in Frage kommt.

Sachdienstliche Hinweise bitte an die Polizei Hünfeld unter 06652/96580.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Flieden – Der Polizei wurde mitgeteilt, dass es am Freitagmorgen (16.04.), zwischen 6 und 7 Uhr, auf der A66 zwischen Schlüchtern-Nord und Schlüchtern-Süd in Fahrtrichtung Süd zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Sattelzug gekommen sein soll.

Dabei soll es bei einem Überholvorgang zu einer seitlichen Berührung eines weißen Ford S-Max mit einem Lkw gekommen sein. Der Pkw sei dabei an der rechten Fahrzeugseite stark beschädigt worden.

Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer des möglicherweise beteiligten Sattelzuges und nach Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Neuhof unter 06655/9688-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Verkehrsunfall – zwei Leichtverletzte

Hünfeld – Am Donnerstag (15.04.) fuhr eine 75-Jährige mit ihrem Pkw, gegen 18:10 Uhr, auf der K 149 aus Gruben kommend in Fahrtrichtung Steinbach. Als sie die Landstraße 3380 überquerte, missachtete sie die Vorfahrt von einem 29-Jährigen, der mit seinem Pkw, von rechts kommend, in Richtung Steinbach fuhr.

Die beiden Fahrzeuge prallten frontal zusammen und wurden stark beschädigt.

Die Fahrzeuginsassen wurden nicht verletzt.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 10.000 Euro.

Verkehrsunfall – zwei Leichtverletzte

Bad Herfeld – Am Mittwoch (14.04.), gegen 18:15 Uhr, befuhr die 59-jährige Fahrerin eines Hyundai aus Ludwigsau die Frankfurter Straße aus Richtung Stadtmitte kommend in Richtung Lomo-Kreuzung und wollte an der Picasso-Kreuzung nach links auf die B 27 in Richtung Ludwigsau abbiegen.

Dabei kollidierte sie im Kreuzungsbereich mit dem 27-jährigen Fahrer eines VW Golf aus Bad Hersfeld. Er sowie ein Beifahrer wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf 18.000 Euro.

Diebstahl aus Baustellencontainer

Mücke – Unbekannte Täter hebelten zwischen Mittwochabend (14.04.) und Donnerstagmorgen (15.04.) die Tür eines verschlossenen Baustellencontainers in der Straße “Sydfalster-Ring” in Mücke auf. Dort entwendeten sie eine Kettensäge und eine Verdichtungsramme im Gesamtwert von rund 1.300 Euro.

Es entstand ein Sachschaden von rund 60 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Lauterbach – Unbekannte entwendeten zwischen Mittwochabend (14.04.) und Donnerstagmorgen (15.04.) mehrere Werkzeuge aus einem Firmenfahrzeug. Aus dem silbernen VW Caddy, der in der Straße “Am Eichenrasen” geparkt wurde, wurden auf noch unbekannte Weise ein Winkelschleifer und ein Akkuschrauber der Marke “Makita” sowie eine Bohrmaschine, ein Staubsauger, ein Ladegerät und Akkus der Marke “Hilti” gestohlen. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 1.700 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Fulda (ots) – Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person Hünfeld – Am Donnerstagmorgen (15.04.) kam es gegen 9 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 27 zwischen den Abfahrten Hünfeld-Süd und Rückers. Eine 39-Jährige fuhr mit ihrem schwarzen VW Touran von Hünfeld in Richtung Fulda, als ihr Pkw auf die rechte Bankette und in der weiteren Folge auf eine abgesenkte Schutzplanke geriet.

Das Fahrzeug überschlug sich und kam im Graben zum Stillstand. Glücklicherweise wurde die Fahrerin nur leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 12.000 Euro.

