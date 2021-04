Neustadt: Hambacher Nachlese am 22. April 2021 – „Schatten des Kaiserreichs. Die Reichsgründung von 1871 und ihr schwieriges Erbe“

Neustadt an der Weinstraße – Im Hambacher Schloss werden künftig prominente Autoren und ausgewiesene Experten Sachbücher zu historischen und aktuellen Themen vorstellen. Sie präsentieren in einem kurzen Vortrag zentrale Thesen ihrer Bücher, diskutieren diese mit Dr. Kristian Buchna (Stiftung Hambacher Schloss) und stellen sich anschließend den Fragen des Publikums.

Mit Prof. Dr. Eckart Conze und seinem Werk „Schatten des Kaiserreichs“ geht es in der ersten Veranstaltung am 22. April 2021 (19 Uhr) um das vor 150 Jahren gegründete Deutsche Kaiserreich und dessen Bedeutung für die deutsche Geschichte. Eckart Conze, einer der renommiertesten deutschen Zeithistoriker, analysiert die Reichsgründung von 1871 und fragt danach, in welchem Verhältnis das Reich Bismarcks und Wilhelms II. zur Berliner Republik steht. Wie demokratisch war das Kaiserreich? War mit der Reichsgründung der Weg in den Ersten Weltkrieg vorgezeichnet? Auch vor dem Hintergrund eines neu aufflammenden Nationalismus kommt Conze zu einem eindeutigen Ergebnis: „Es gibt nichts zu feiern. Das Reich von 1871, es ist vergangen. Das Deutschland der Gegenwart steht nicht in seiner Tradition.“

Prof. Dr. Eckart Conze, geboren 1963, ist Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Marburg. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören u.a. die internationale Politik vom 18. bis ins 21. Jahrhundert sowie die Geschichte der Bundesrepublik.

Conze legte zahlreiche vielbeachtete Studien vor, darunter: Die Suche nach Sicherheit. Eine Geschichte der Bundesrepublik Deutschland von 1949 bis in die Gegenwart, München 2009; Das Amt und die Vergangenheit. Deutsche Diplomaten im Dritten Reich und in der Bundesrepublik, München 2010; Die große Illusion. Versailles 1919 und die Neuordnung der Welt, München 2018.

Auf Grund der aktuellen Lage wird die Veranstaltung digital stattfinden und per YouTube als Livestream übertragen. Hier haben die Zuschauer zudem die Möglichkeit, live Fragen an Prof. Dr. Conze zu richten.

Der entsprechende Link wird auf der Seite www.hambacher-schloss.de veröffentlicht. Eine Anmeldung zur digitalen Veranstaltung ist nicht notwendig.