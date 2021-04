Frankfurt-Ostend (ots)-(fue) – Ein 46-jähriger Mann fuhr er am Donnerstag 15.04.2021 gegen 10.10 Uhr, mit seinem Auto in die Tiefgarage eines Bürogebäudes in der Hanauer Landstraße. Nachdem er seinen Wagen verlassen hatte und sich bereits im Treppenhaus befand, wurde er unvermittelt von 2 nordafrikanisch aussehenden Männern mit Faustschlägen angegriffen. Der 46-Jährige ging daraufhin zu Boden. Die beiden Täter entwendeten aus seiner Tasche mehrere hundert EUR Bargeld sowie das iPhone.

Täterbeschreibung:

Täter 1: ca. 20-25 Jahre alt und etwa 170 cm groß. Schwarze Haare, normale Figur. Sportlich bekleidet mit Jogginghose und einem entsprechenden Oberteil in dunkler Farbe. Trug eine medizinische Mund-Nasenbedeckung.

Nordafrikanisches Erscheinungsbild.

Nordafrikanisches Erscheinungsbild. Täter 2: ca. 20-25 Jahre alt und etwa 180 cm groß. Schwarze Haare, von kräftiger Gestalt. Ebenfalls sportlich gekleidet, in dunkler Farbe. Trug eine medizinische Mund-Nasenbedeckung. Nordafrikanisches Erscheinungsbild.

Über die Hanauer Landstraße flüchtete das Duo anschließend in Richtung der Unterführung des Ratsweges. Hinweise unter Telefon: 069 / 755-82110.

