Die große DJ BoBo-Tour 2023 zum 30-jährigen Bühnenjubiläum

Am 27. Mai 2023 in der SAP Arena Mannheim - am 16. Juni 2023 in der Festhalle Frankfurt

Mannheim – Es ist soweit: DJ BoBo geht wieder auf Tour und feiert 2023 mit EVOLUT30N sein 30-jähriges Bühnenjubiläum. Das Beste aus 30 Jahren wird im Rahmen einer fulminanten Show präsentiert, wie es sie noch nie von ihm zu sehen gab. DJ BoBo hat sich für das Jubiläum etwas ganz Besonderes einfallen lassen und zaubert nicht eine, sondern gleich drei spektakuläre Bühnen in die großen Konzertarenen. Mit diesen kommt er auch am 27. Mai 2023 in die SAP Arena Mannheim und am 16. Juni 2023 in die Frankfurter Festhalle.

Eine Show der Superlative, einzigartige Kostüme, atemberaubende Choreografien unterstützt durch eindrucksvolle Videoeffekte und eine gigantische Lichtshow! Mit EVOLUT30N erwartet die Fans ein unvergessliches interaktives Live-Erlebnis. Denn unabhängig davon, wo die Zuschauer sitzen, werden sie die Show hautnah erleben!

Ein besonderer Vorgeschmack auf die Tour 2023, ist das neue Album

„Greatest Hits – New Versions“ (www.djbobo.ch), das dieser Tage erscheint. Und ab dem 20. April 2021 ist DJ BoBo zudem jede Woche in der neuen Staffel von „Sing meinen Song“ (VOX) zu sehen.

Pre-Sale ab Fr, 16.04.2021, 10 Uhr unter www.djbobo.ch und www.eventim.de

Allgemeiner Vorverkaufsstart ab Di, 20.04.201, 10 Uhr

Termin: DJ BoBo – EVOLUT30N

SA, 27.05.2023, 20 Uhr SAP Arena Mannheim

Fr, 16.06.2023, 20 Uhr, Festhalle Frankfurt

Preise: ab 30,- Euro, inkl. Gebühren der Vorverkaufsstelle

Vorverkauf: unter www.eventim.de und www.djbobo.ch

und bei den bekannten Vorverkaufsstellen