Neustadt: Kaminbrand in der Rietburgstraße

Neustadt an der Weinstraße – Am frühen Mittwochabend (14.04.2021) kurz vor 19 Uhr mussten auch die Kräfte des Löschzuges Süd zu einem Einsatz ausrücken.

In der Rietburgstraße hatte sich an einem Wohnhaus ein Kaminbrand ereignet. Parallel zur Feuerwehr wurde auch der zuständige Schornsteinfeger verständigt. Unter Atemschutz räumten die Einsatzkräfte am Revisionsschacht im Keller die Ablagerungen heraus und kontrollierten mit einer Wärmebildkamera den Kaminverlauf. Mit Hilfe eines Hubrettungsfahrzeuges aus der Hauptfeuerwache reinigte der Schornsteinfeger, mit Spezialwerkzeug, den Kamin vom Dach aus. Im Nachgang wird der Kamin durch den Schornsteinfeger auf Schäden überprüft.

Die Feuerwehr war mit fünf Einsatzfahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort.