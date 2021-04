Neustadt: Brand in Schrebergarten

Neustadt an der Weinstraße – Am Ende der Robert-Stolz-Straße in einem „Schrebergarten“ ereignete sich am Mittwoch, 14.04.2021, kurz vor 18 Uhr eine Rauchentwicklung.

Vorbeigehende Passanten wurden auf die Lage aufmerksam und setzen die Rettungskette in Gang. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte auf dem Grundstück ca. 3 – 4 m² Abfall und Unrat. Unter Atemschutz mit einem handgeführten Strahlrohr leiteten die Einsatzkräfte umgehend die Brandbekämpfung ein. Parallel zog ein weiter Trupp unter Atemschutz die angefallenen Abfallhaufen auseinander, um auch an die versteckten Glutnester zu gelangen.

An der Einsatzstelle war die Feuerwehr mit sechs Einsatzfahrzeugen und 30 Einsatzkräften sowie eine Streifenwagenbesatzung der Polizei.