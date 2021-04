Unfall zwischen Straßenbahn und Auto

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 14.04.2021 gegen 8 Uhr, kam es in der Mannheimer Straße in Ludwigshafen-Oggersheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto. Ein 24-jährige Autofahrerin wollte zu diesem Zeitpunkt von der Schillerstraße in die Mannheimer Straße abbiegen. Hierbei übersah sie eine von der Haltestelle Hans-Warsch-Platz anfahrende Straßenbahn.

Trotz eingeleiteter Bremsung konnte der 40-jährige Straßenbahnfahrer den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Verkehrsunfall verkeilte sich das Auto mit einem dortigen Verkehrspoller. Für die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn für den Schienen- und Busverkehr bis 09:30 Uhr jeweils vorrübergehend gesperrt werden. Verletzt wurde niemand. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

Radfahrer verletzt

Ludwigshafen (ots) – Zu einem Unfall, bei dem ein 55-Jähriger Fahrradfahrer verletzt wurde, kam es am 13.04.2021, gegen 12:15 Uhr, auf dem Parkplatz eines Drogeriemarkts in der Kurt-Schumacher-Straße. Eine 68-Jährige war beim Ausparken mit ihrem Auto mit dem kreuzenden Fahrradfahrer zusammengestoßen. Der 55-Jährige stürzte hierdurch.

Er wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Zeuginnen und Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Während ein 84-Jähriger am Montag 12.04.2021 zwischen 13 Uhr und 14 Uhr, im sogenannten Drive In eines Baumarkts in der Oderstraße stand, gelang es einer bislang unbekannten Person in einem unbeobachteten Moment, eine Brieftasche aus dem Handschuhfach zu entwenden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer

0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Einbruch in Geschäft – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 12.04., 17:00 Uhr bis zum 14.04.2021, 00:00 Uhr brachen Unbekannte in ein Geschäft in der Ludwigstraße (Zugang Bürgerhof) ein. Aus dem Geschäft wurden Waren im Wert von ca. 2.000 Euro entwendet.

Wer hat zu der Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Ludwigstraße beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagmorgen 13.04.2021 gegen 07:30 Uhr soll eine 38-jährige Autofahrerin an der Kreuzung Bgm.-Kutterer-Straße/Dörrhorststraße die Vorfahrt eines

49-jährigen Autofahrers missachtet haben. Beide Autos stießen zusammen.

Durch den Unfall wurde eine 10-jährige Insassin aus dem Auto der 38-Jährigen leicht verletzt. Sie wurde zur Untersuchung mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Brand auf Balkon

Ludwigshafen (ots) – Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet Wäsche auf einem Balkon in der Richard-Dehmel-Straße in Brand. Der Brand wurde am Dienstag 13.04.2021 gegen 17 Uhr der Polizei gemeldet. Ein Bewohner der der betroffenen Wohnung löschte den Brand noch rechtzeitig. Hierbei zog sich der 30-Jährige leichte Verletzungen zu.

Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Nach Unfall geflüchtet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagnachmittag 13.04.2021 gegen 15:45 Uhr, wurde in der Brandenburger Straße ein geparkter Smart beschädigt. Zeugen hatten einen Knall gehört und einen silbernen VW Polo gesehen. Ob dieser den Unfall verursacht hatte, muss noch ermittelt werden. An dem Smart entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem Verursacher geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer

0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Auto beschädigt und weggefahren – Zwei Zeuginnen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Folgemeldung – Bereits am 30.03.2021 war es auf dem Parkplatz eines Friedhofs im Alter Frankenthaler Weg zu einem Fall von Verkehrsunfallflucht gekommen. In der Zwischenzeit ergaben Ermittlungen, dass zwei bislang unbekannte Frauen den Unfallhergang beobachtet haben dürften.

Wir bitten diese, sich bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu melden. Die beiden Frauen sollen unmittelbar nach dem Unfall vom Friedhof auf den Parkplatz gekommen sein.

E-Bike aus Keller gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen am Dienstag 13.04.2021 in den Keller eines Anwesens in der Friedrich-Naumann-Straße ein. Aus dem Kellerabteil wurde ein E-Bike im Gesamtwert von circa 3.000 Euro entwendet.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Falscher Microsoft-Mitarbeiter

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 13.04.2021 gegen 10.30 Uhr erhielt ein 59-Jähriger aus Ludwigshafen, einen Anruf von einem ihm unbekannten Mann. Dieser behauptete, Mitarbeiter bei Microsoft zu sein. Er erklärte außerdem, dass der Computer des 59-Jährigen gehackt worden sei. Der 59-Jährige bemerkte, dass es sich um einen Betrugsversucht handelte und legte während des Gesprächs auf.

Beachten Sie unsere Hinweise: Microsoft führt nach eigenen Angaben keine unaufgeforderten Telefonanrufe durch, um schadhafte Geräte zu reparieren. Selbst auf offizielle Support-Anfragen erfolgen Hilfestellungen fast ausschließlich per E-Mail.

Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie auf und melden Sie diesen Ihrer Polizei. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Wieder Fälle von “Smishing”

Ludwigshafen (ots) – Im Stadtgebiet von Ludwigshafen kam es am Montag (12.04.2021) bis Dienstag (13.04.2021) zu fünf Betrugsfällen der Masche “Smishing”. Dabei erhalten die Betroffenen eine SMS auf ihrem Mobiltelefon mit einer vermeintlichen Zustellungsbenachrichtigung für ein Paket. Beim anschließenden Klick auf einen angeblichen Bestätigungslink wird jedoch unerkannt eine Schadsoftware heruntergeladen und auf dem Handy installiert.

Diese Schadsoftware leitet unbemerkt sensible Daten weiter, spioniert die Kontaktliste der Geschädigten aus und versendet anschließend eigenständig SMS mit der Schadsoftware an verschiedene Rufnummern, die zusätzliche Kosten verursachen können.

Empfängern einer solchen SMS wird folgendes empfohlen:

den Link nicht anklicken

falls der Link angeklickt wurde, Mobiltelefon sofort in den Flugmodus schalten

Mobilfunkanbieter informieren

Drittanbietersperre einrichten

Strafanzeige erstatten

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.deentgegen.