Überprüfung Nothaltebuchten

Edenkoben/A65 (ots) – Die Polizei Edenkoben ist u.a. zuständig für den 33 km langen Abschnitt der A 65 zwischen den Anschlussstellen Hassloch und Rohrbach. Dienstag 13.04.2021 um 22 Uhr bis 14.04.2021 gegen 6 Uhr wurden die Nothaltebuchten überwacht. Dabei konnte im Bereich der AS Landau-Süd, in der dortigen Pannenbucht drei LKW festgestellt werden, dessen Fahrer jeweils eine Pause eingelegt hatten. Weil die Nothaltebuchten nicht für Pausen erlaubt sind, mussten die Trucker die Örtlichkeiten verlassen und eine gebührenpflichtige Verwarnung bezahlen.

Die Polizei weist darauf hin:

Eine Pannenbucht darf nicht beliebig befahren werden. Wenn Autofahrer eine Pause einlegen oder beispielsweise einen Anruf tätigen wollen, müssen sie dafür einen Rastplatz aufsuchen. Die Pannenbucht darf lediglich bei einem Defekt am Fahrzeug oder in einer Notsituation aufgesucht werden.

Zwei weitere LKW-Fahrer wurden verwarnt, weil sie unmittelbar an der Einfahrt zur

Tank- und Rastanlage “Pfälzer Weinstraße Ost und West” ihre LKW abstellten und einen Rast einlegten. Auch sie wurden gebührenpflichtig verwarnt und mussten den Einfahrtsbereich verlassen.

Schwerverkehrskontrolle

Annweiler (ots) – Die Polizeiwache Annweiler führte am Mittwoch 14.04.2021 in enger Zusammenarbeit mit Beamten der Zentralen Verkehrsdienste eine Kontrolle des Schwerverkehrs auf der Bundesstraße 10 durch. Auf dem Parkplatz in der Nähe zur Ortschaft Rinnthal wurden in Fahrtrichtung nach Landau sowohl die Fahrer auf ihre Fahrtüchtigkeit als auch deren Fahrzeuge auf technische Beschaffenheit und Zustand der Ladung kontrolliert.

Insgesamt 5 Fahrer mussten mit Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen belegt werden.

Bei zwei ausländischen Fahrzeugführern wurden Sicherheitsleistungen einbehalten.

Es war zudem ein Verstoß gegen Gefahrgutvorschriften festzustellen.

Weiteren vier Schwerverkehrsfahrzeugen musste bis zur Behebung festgestellter Mängel vorübergehend die Weiterfahrt untersagt werden.

Dreister Ganove

Edenkoben (ots) – Für 3.500 Euro bot ein Mann sein E-Mountainbike auf einer Internetplattform an. Ein Interessent erschien unter falschem Namen bei dem Verkäufer. Nachdem ein Kaufvertrag ausgefüllt wurde und er von einer anschließenden Probefahrt nicht mehr zurückkehrte, war ihm bewusst, dass er bestohlen wurde.

Er erstatte eine Strafanzeige bei der Polizei. Bei dem E-MTB handelt es sich um ein weißes Mountainbike der Marke Hai Bike, Xduro, DwnHll Pro.

Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.