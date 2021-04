Geschwindigkeitskontrollen der Polizei

Böhl-Iggelheim/Mutterstadt (ots) – Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt haben am Dienstag mehrere Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Zwischen 10:00 und 12:00 Uhr stand die Haßlocher Straße in Böhl-Iggelheim im Fokus. 37 Autofahrer haben dort gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h verstoßen. Die höchstgemessene Geschwindigkeit lag bei 54 km/h was ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro und einen Punkt nach sich zieht.

Außerdem sind zwei Autofahrer wegen Benutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt und zwei Insassen wegen nicht angelegtem Sicherheitsgurt angezeigt worden.

In der Zeit von 13:30 bis 15:00 Uhr nahmen die Beamten die Schifferstadter Straße in Mutterstadt ins Visier. Hier haben die Polizisten 21 Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h geahndet. Der Schnellste ist mit 51 km/h gemessen worden, was ebenfalls ein Bußgeld in Hohe von 80 Euro und einen Punkt nach sich zieht.

Ein Leichtverletzter und 40.000 Euro Schaden

Römerberg (ots) – Ein leicht Verletzter und schätzungsweise 40.000 Euro Sachschaden waren die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag 13.04.2021 um 06:50 Uhr ereignete. Ein 50-jähriger LKW-Fahrer befuhr die K25 von Schwegenheim in Richtung Römerberg-Mechtersheim.

Als er an der Kreuzung zur L507 geradeaus in Richtung Mechtersheim fahren wollte, missachtete er das Stoppschild und übersah den von links aus Richtung Römerberg-Heiligenstein kommenden PKW eines 43-Jährigen. Durch die Kollision erlitt der 43-Jährige leichte Verletzungen. Der Mann wurde in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am Mittwoch 14.04.2021 gegen 00.30 Uhr, wurde durch eine Streife im Pfalzring ein 37-jähriger Mann aus Bobenheim-Roxheim mit seinem Pkw kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle zeigte der Mann drogentypische Auffallerscheinungen, weswegen ein Drogentest durchgeführt wurde, welcher positiv verlief. Er wurde im Anschluss zur Dienststelle verbracht, dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen, sowie ein Strafverfahren eingeleitet.

Diebstahl eines Rollers

Beindersheim (ots) – Der Geschädigte stellte seinen Roller Peugeot Speedfight 2 mit blau-silberner Lackierung am 12.04.2021, gegen 18.00 Uhr, in der Fohlenweide, Höhe Hausnummer 1, ab. Am 13.04.2021, gegen 06.15 Uhr, bemerkte er, dass der Roller durch bislang unbekannte Täter entwendet wurde. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Trunkenheitsfahrt

Mutterstadt (ots) – Im Rahmen einer Kontrollstelle am Dienstagabend in der Speyerer Straße hat die Polizei einen 51-jährigen Mann kontrolliert. Den Beamten fiel eine leere Bierflasche auf dem Beifahrersitz auf. Auf Nachfrage bestätigte er, vor Fahrtantritt ein Bier getrunken zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,97 Promille.

Der 51-Jährige musste mit zur Dienststelle kommen und einen forensischen Atemalkoholtest durchführen. Ich erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Führerscheinstelle ist über den Vorfall informiert worden.