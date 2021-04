Rollerfahrer flüchtet vor Polizei

Rülzheim (ots) – Am Dienstagabend 13.04.2021 erblickten Germersheimer Polizisten in der Römerstraße in Rülzheim einen Rollerfahrer, der beim Erkennen der Polizei eine Abdeckung an der Sitzbank herunterklappte, sodass sein Versicherungskennzeichen nicht mehr zu sehen war. Der Motorroller sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, ignorierte jedoch die Anhaltesignale des Streifenwagens und flüchtete bis in die Mozartstraße.

Dort fuhr er auf einen Radweg, auf dem ihm der Streifenwagen nicht mehr folgen konnte. Auch bei der anschließenden Fahndung konnte er nicht mehr angetroffen werden. Bei seiner Flucht ignorierte der Rollerfahrer mehrere Verkehrsregeln, weshalb ein entsprechendes Verfahren eingeleitet wurde. Andere Verkehrsteilnehmer wurden durch seine Fahrweise glücklicherweise nicht gefährdet.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall bzw. dem geflüchteten Fahrzeug geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.

Ehrlicher Finder bringt Handy zur Polizei

Germersheim (ots) – Dienstagmittag 13.04.2021 kam ein ehrlicher Finder zur Polizei Germersheim, um dort ein Handy abzugeben. Das Handy hatte er kurz zuvor in der Nähe des Krankenhauses gefunden. Durch weitere Ermittlungen konnte die Eigentümerin des verlorenen Handys ausfindig gemacht werden. Sie erschien überglücklich auf der Dienststelle und nahm ihr Handy in Empfang.