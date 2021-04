Frankfurt/Mannheim: 16-Jährige wohlbehalten zurück – Bezug zu Meldung Nr. 421 vom 11. April 2021

Frankfurt – (em) Seit dem 07. April 2021 wurde eine 16-jährige Jugendliche

aus Lobbach (Baden-Württemberg) vermisst. Gestern Abend (13. April 2021) konnte

sie glücklicherweise wohlbehalten in Frankfurt am Main angetroffen werden.

Die Jugendliche wurde zuletzt in dem Berufsbildungswerk in Lobbach gesehen.

Anschließend verlor sich ihre Spur. Schlussendlich ging über die Sozialen Medien

ein Hinweis zu dem Aufenthaltsort der Vermissten ein, so dass sie gestern Abend

wohlbehalten in der Mainmetropole angetroffen werden konnte.

HINWEIS FÜR MEDIENVERTRETER: Medienvertreter werden darum gebeten sich bei

Rückfragen unter der Telefonnummer 0621/174-1111 an die Pressestelle des

Polizeipräsidiums Mannheim zu wenden.

Mannheim-Schwetzingerstadt: Einbruch in Kellerraum – Zeugen gesucht

Mannheim-Schwetzingerstadt – In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen

unbekannte Täter in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil

Schwetzingerstadt ein. Die Einbrecher drangen auf unbekannte Weise in das

Anwesen in der Seckenheimer Straße ein und entwendeten aus einem der Kellerräume

ein Pedelec samt Akkus und Ladegerät. Offenbar hatte der Einbrecher die

Alarmanlage eines in dem Haus befindlichen Restaurants gegen 23.40 Uhr

ausgelöst.

Das entwendete Pedelec wurde am nächsten Morgen in der Nähe des Hauseingangs vom

Eigentümer wieder aufgefunden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Mannheim-Innenstadt: Verkehrsunfall mit Beteiligung einer Straßenbahn

Mannheim-Innenstadt – Erheblicher Sachschaden entstand bei einem

Verkehrsunfall am Dienstagabend zwischen einem Auto und einer Straßenbahn in der

Mannheimer Innenstadt. Eine 40-jährige Frau war gegen 20.30 Uhr mit ihrem

Mercedes auf der Reichskanzler-Müller-Straße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs.

In Höhe des Willy-Brandt-Platzes missachtete sie das Rotlicht der dortigen Ampel

und stieß beim Überqueren des Kaiserrings mit einer Straßenbahn zusammen, die

bei Freifahrt-Signal vom Hauptbahnhof in Richtung Wasserturm fuhr. Verletzt

wurde bei dem Zusammenstoß niemand. An der Straßenbahn entstand Sachschaden, der

Mercedes wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der

Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Mannheim: Brand in Mehrfamilienhaus; zwei Leichtverletzte; Ursache noch unklar; Kripo ermittelt;

Mannheim – Nach wie vor unklar ist die Ursache eines Brandes, der sich am

Mittwochmorgen im Stadtteil Hochstätt ereignete.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war das Feuer gegen 5.30 Uhr im Bereich von zwei

Parzellen im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Rohrlacher Straße

ausgebrochen.

Durch das schnelle Eingreifen der Berufsfeuerwehr konnte ein Ausbreiten sowohl

im Kellergeschoss als auch auf die darüber liegenden Stockwerke verhindert

werden.

Das Gebäude wurde vollständig geräumt. Insgesamt 19 Bewohner wurden in einem

sogenannten „Wärmebus“, den die RNV zur Verfügung stellte, betreut.

Zwei Bewohner wurden wegen des Verdacht, Rauchgasvergiftungen erlitten zu haben,

medizinisch versorgt.

Die löscharbeiten sind bereits beendet. Derzeit wird das Gebäude durchgelüftet.

die Bewohner können anschließend wirder ihre Wohnungen beziehen.

Über den Sachschaden lässt sich noch keine Aussage treffen.

Der Brandort ist beschlagnahmt. Die Brandexperten des Kriminalkommissariats

Mannheim haben die Ermittlungen übernommen.