Schwetzingen, Rhein-neckar-Kreis: Vermisstenfahndung im Bereich Schwetzingen – vermisster Senior wohlbehalten angetroffen!

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis – Der 85-Jährige, der heute Morgen ein

Krankenhaus in Schwetzingen verließ und nicht mehr zurückkehrte, gilt nicht

länger als vermisst.

Dank eines Zeugenhinweises konnte der hilfsbedürftige Senior um 15 Uhr nahe

eines Möbelhauses in Schwetzingen angetroffen werden. Beamte des Polizeireviers

Schwetzingen brachten den Mann daraufhin in sichere Obhut.

Die Fahndungsmaßnahmen wurden mit dem Auffinden des Seniors eingestellt.

Lobbach, Rhein-Neckar-Kreis: Nachtrag zur Pressemeldung vom 12.04.2021 – 16-jährige Chiara V. wohlauf

Lobbach, Rhein-Neckar-Kreis – Die seit Mittwoch, 7.April 2021 vermisste

16-jährige Chiara V. konnte am Dienstagabend wohlbehalten in Frankfurt am Main

angetroffen werden. Warum die Jugendliche die Jugendeinrichtung verließ, ist

derzeit nicht bekannt. Der entscheidende Hinweis, der zum Auffinden der

Jugendlichen führte, kam letztendlich über die sozialen Medien. Die Eltern der

16-Jährigen sowie die Polizei baten die Öffentlichkeit, kurz nach Bekanntwerden

des Verschwindens der Jugendlichen, um deren Mithilfe.

Die Medienvertreter werden gebeten, das veröffentlichte Lichtbild aus Ihrem

Bestand zu nehmen.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer fällt durch seltsames Verhalten auf – Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis – Wie erst jetzt durch polizeiliche

Ermittlungen bekannt wurde, soll bereits am 01.04.2021 ein 20-jähriger

Audi-Fahrer in Schwetzingen durch sein seltsames Verhalten und seine Fahrweise

aufgefallen sein und hierdurch andere Verkehrsteilnehmer genötigt oder gefährdet

haben. Der junge Mann war gegen 12.30 Uhr auf der Zähringer Straße in Richtung

Stadtmitte unterwegs. Hierbei fiel er einem 50-jährigen Verkehrsteilnehmer

zunächst wegen andauerndem Hupen auf. Im weiteren Verlauf soll der Audi-Fahrer

am Fahrzeug des 50-Jährigen vorbeigefahren sein und in so knappem Abstand vor

diesem eingeschert sein und grundlos stark abgebremst haben, dass dieser eine

Gefahrenbremsung einleiten musste. Auf der weiteren Fahrtstrecke soll er ständig

Gas gegeben und immer wieder abgebremst haben. Zudem sei er in Schlangenlinien

gefahren.

Zeugen, denen die Fahrweise des Audi-Fahrers aufgefallen ist und sachdienliche

Hinweise hierzu geben können, sowie Geschädigte, die durch dessen Fahrweise

genötigt oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0 zu melden.

Leimen/Meckesheim: Randalierende Jugendliche in der Innenstadt; älterer Mann mit Gehstock vor Penny-Markt geschlagen; Polizeiposten Meckesheim ermittelt; Geschädigter und weitere Zeugen gesucht

Leimen/Meckesheim – Bereits am Freitag, den 26. März 2021, kurz vor 17

Uhr, fielen mehrere Jugendliche in der Leimener Innenstadt auf, die im Bereich

des Penny-Marktes in der Bürgermeister-Weidemaier-Straße und in der Rohrbacher

Straße, an der Straßenbahnhaltestelle in Höhe der Sparkasse randalierten.

Dort sollen nach den Erkenntnissen der Ermittler auch mehrere Passanten

angepöbelt worden sein. Dabei soll der zunächst unbekannte Hauptakteur, wie sich

später herausstellte ein 17-jähriger Jugendlicher, erheblich alkoholisiert

gewesen sein.

Im weiteren Verlauf geriet dieser 17-Jährige mit einem seiner Begleiter, einem

15-Jährigen in Streit. Der 15-Jährige versetzte dem 17-Jährigen dabei mehrere

Schläge ins Gesicht, worauf dieser eine blutenden Wunde und ein geschwollenes

Auge davontrug.

Die beiden Kontrahenten, nach Angaben von Zeugen hatte sich ein Dritter bereits

entfernt, wurden vor Ort angetroffen. Mit einem Rettungswagen wurde der

17-Jährige, der über 1,8 Promille intus hatte, in eine Klinik gebracht. Der

15-Jährige wurde nach Erhebung der Personalien den Eltern übergeben. Wegen des

Verdacht der Körperverletzung wurden die Ermittlungen gegen ihn eingeleitet.

Im Rahmen der nachfolgenden Recherchen wurde den Beamten des Polizeipostens

Meckesheim, die die Jugendsachbearbeitung in diesem Fall übernahmen, bekannt,

dass der 17-jährige Hauptakteur vor der Auseinandersetzung mit seinem Freund, am

Penny-Markt einen noch unbekannten älteren Mann mit Gehstock zunächst anpöbelte

und in der Folge ins Gesicht schlug, bzw. eine sogenannte „Kopfnuss“ versetzte.

Ob dieser ältere Mann dabei verletzt wurde, ist nicht bekannt. Es ist jedoch

davon auszugehen.

Zeugen, die sich an den Vorfall Ende März am Penny-Markt erinnern können,

insbesondere der ältere Mann mit Gehstock, werden gebeten, sich beim

Polizeiposten Meckesheim, Tel.: 06226/1336, beim Polizeiposten Leimen, Tel.:

06224/1749-0 oder beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht!

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis – Ein Sachschaden von mindestens 1000 Euro

verursachte ein bislang flüchtiger PKW -Fahrer auf dem rückseitigen Parkplatz

des Hotel „Karpfen“, der parallel zur Krämergasse verläuft. Im Zeitraum vom

01.04.2021, 08:00 Uhr bis 05.04.2021, 14:15 Uhr beschädigte der oder die

Unbekannte den Mercedes einer 58-Jährigen.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Eberbach unter der Tel.: 06271 92100 zu melden.

Schwetzingen, Rhein-neckar-Kreis: Vermisstenfahndung im Bereich Schwetzingen; Polizeihubschrauber im Einsatz – Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis – Das Polizeipräsidium Mannheim fahndet

derzeit mit einem Großaufgebot im Bereich Schwetzingen nach einem Vermissten.

Der 85-Jährige hat am Mittwochvormittag das örtliche Krankenhaus verlassen, in

dem er derzeit behandelt wird und gilt seitdem als vermisst. Der Senior ist

desorientiert und auf Hilfe angewiesen.

Neben einem Polizeihubschrauber und mehrere Streifenwägen wird auch ein

Mantrailer-Hund zur Suche eingesetzt.

Der Vermissten kann wie folgt beschrieben werden: männlich, 1,80 m groß, 80 Kg

schwer, lichte graue Haare, bekleidet mit hellblauer Pyjama-Hose und einem

braunen Pullover.

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können, werden

gebeten, sich unter 0621 174-4444 der Kriminalpolizei oder unter dem

polizeilichen Notruf 110 zu melden.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 28-Jähriger fällt auf betrügerischen Uhrenverkäufer herein – Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis – Auf einen betrügerischen Uhrenverkäufer fiel

am Montagvormittag ein 28-jähriger Mann in Weinheim herein. Der 28-Jährige war

gegen 10.30 Uhr mit seinem Firmenfahrzeug in Weinheim unterwegs. Als er bei

Rotlicht an der Ampel in der Freiburger Straße anhalten musste, wurde er von

einem unbekannten Mann, der mit seinem Fahrzeug ebenfalls an der Ampel stand,

angesprochen. Er gab sich als Kunde dessen Betriebs aus und bat ihn, kurz

anzuhalten. Im Schlehdornweg kam es schließlich zum Gespräch, in dessen Verlauf

der Unbekannte dem 28-Jährige eine Uhr schenken wollte. Im weiteren Verlauf bat

er zunächst um einen kleineren Bargeldbetrag, letztendlich kam es zum Verkauf

mehrerer angeblich hochwertiger Uhren zum Preis von rund 600 Euro. Zu Hause

bemerkte das 28-jährige Opfer schließlich, dass er offenbar einem Betrüger auf

den Leim gegangen waren und er nur mehrere minderwertige Uhren erworben hatte.

Der Verkäufer wird wie folgt beschrieben:

Ca. 45 bis 50 Jahre alt

Ca. 180 cm groß

Ca. 90 bis 100 kg schwer

Kurze dunkle Haare mit Geheimratsecken und hoher Stirn

Dreitage-Bart

Hatte gelbe, schlechte Zähne

Süd- bis südosteuropäisches Erscheinungsbild

Sprach Deutsch mit leicht italienischem Akzent

Trug eine eckige Brille

War bekleidet mit dunkler Jeans und blauem Pullover

Trug dunkle Sneaker

War unterwegs mit einem weißen Fiat 500, neueres Modell, mit

italienischen Kennzeichen

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbeaufsichtigt Holzschalplatten auf Wiesengrundstück verbrannt – Feuerwehr im Einsatz

Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis – Unbekannte haben am Dienstag auf

einem Wiesengrundstück im Gewann Unterer Haug mehr als 20 Holzschalplatten

verbrannt. Ein Zeuge hatte das Feuer bemerkt und kurz nach 19 Uhr die Polizei

angerufen. Da das Feuer beim Eintreffen der Polizeistreife noch immer loderte,

wurde die Freiwillige Feuerwehr aus Neckarbischofsheim verständigt, die das

Feuer endgültig löschte. Die weiteren Ermittlungen nach dem Verursacher führt

das Polizeirevier Sinsheim.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: 31-jähriger Motorradfahrer gerät ins Schleudern und stürzt – in Krankenhaus eingeliefert

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis – Nach einem Unfall am Dienstag um 19.30

Uhr wurde ein 31-jähriger Motorradfahrer ins Krankenhaus nach Mannheim

eingeliefert. Der Fahrer einer Suzuki war von der Friedrichsfelder Landstraße

auf die B 36 Richtung Mannheim abgebogen. Beim Einfahren auf die B 36 wechselte

er zum Überholen auf den linken Fahrstreifen. Dabei geriet er in den

Grünstreifen, schleuderte zurück und stürzte, wonach er auf dem rechten

Beschleunigungsstreifen zum Liegen kam. Nach der Erstversorgung durch einen

Notarzt wurde er mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren. An dem Motorrad

entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Während der Unfallaufnahme und

Reinigung der Fahrbahn wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei

geleitet.

Oftersheim: Zwei Personen durch Schmorbrand verletzt in Klinik; Ursache noch unklar

Oftersheim – Durch einen Schmorbrand in einer Wohnung in der Heidelberger

Straße wurden am frühen Mittwochmorgen zwei über 90 Jahre alte Bewohner

verletzt. Mit dem Verdacht, Rauchgasvergiftungen erlitten zu haben, wurden sie

nach ihren notärztlichen Behandlungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik

gebracht.

Der Schmorbrand war kurz vor 3 Uhr in der Wohnung des betagten Ehepaares aus

bislang unbekannter Ursache ausgebrochen. Die Feuerwehr Oftersheim war mit 16

Brandbekämpfern vor Ort und konnte durch ihr Eingreifen Schlimmeres verhindern.

Der Schaden ist gering.

Die Brandexperten des Polizeirevier Schwetzingen haben die Ermittlungen zur

Brandursache aufgenommen.

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Gegenstände auf zwei Autos entwendet – Polizei sucht Zeugen

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis – Zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag 10

Uhr, wurden aus einem Mercedes-Benz in der Landstraße einige Gegenstände

entwendet. Das Fahrzeug, welches in einem Hof geparkt war, wurde von bislang

unbekannter Täterschaft durchsucht. Dabei wurden unter anderem ein

Navigationsgerät, ein Mobiltelefon, ein Rucksack und weitere persönliche

Gegenstände entwendet. Der Diebstahlschaden beläuft sich hier auf rund 180EUR.

Etwas im selben Zeitraum, zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, wurden

aus einem Opel in der Sofienstraße der Fahrzeugschein, sowie der Fahrzeugbrief

entwendet. Der Diebstahlschaden liegt bei ca. 100EUR.

In beiden Fällen flüchtete der bzw. die Täter in bislang unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeiposten Schriesheim, unter der Telefonnummer 06203/61301 oder beim

Polizeirevier Weinheim, unter der Telefonnummer 06201/10030, zu melden.

Sinsheim – Nächtlicher Ausflug zweier Hochlandrinder endet glimpflich

Sinsheim – Unbemerkt entfernten sich in der Nacht vom 13. auf den

14.04.2021 zwei Hochlandrinder von ihrer Weide und unternahmen einen Ausflug

durch Sinsheim-Steinsfurt. Hierbei kam es gegen 01.00 Uhr zu einer

Beinahekollission mit einem Nahverkehrszug, als die beiden Tiere die Gleise

unweit des Bahnhofs Sinsheim-Steinsfurt querten. Im Anschluss irrten sie durch

das dortige Wohngebiet und konnten letztlich durch Beamte des Sinsheimer Reviers

festgestellt werden. Nachdem der Besitzer ausfindig gemacht wurde und die

alarmierte Tierrettung eingetroffen war, konnten beide Rinder eingefangen und

wohlbehalten von ihrem Besitzer zur Weide zurücktransportiert werden, wo sie

sich von ihrem Schrecken erholen können. Der Bahnverkehr auf der Strecke war in

den Nachtstunden nur geringfügig beeinträchtigt.