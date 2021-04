Heidelberg: Rauschende „Corona-Party“ sorgt für Ärger

Heidelberg – Was am frühen Mittwochmorgen mit einer Anzeige wegen

Ruhestörung begann, endete mit Anzeigen gegen insgesamt sieben Personen, vier

Männer und drei Frauen im Alter zwischen 16 und 26 Jahren wegen des Verdachts,

gegen die CoronaVO verstoßen zu haben. Gegen einen 26-jährigen Mann wird zudem

wegen des Verdachts ermittelt, gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen zu

haben.

Kurz nach 1 Uhr wurde das Polizeirevier HD-Mitte über eine Ruhestörung in einer

Wohnung in der Bergheimer Straße informiert. Beim Eintreffen der ersten Streife

war bereits im Treppenhaus des mehrstöckigen Hauses deutlich Lärm durch lautes

Sprechen und Gelächter wahrzunehmen. Auf der betreffenden Etage, außerhalb der

„Partywohnung“, wurden zunächst drei junge Frauen mit Alkoholika angetroffen,

die „gut drauf“ waren, allerdings gegenüber den Beamten äußerst patzig

auftraten.

In der angrenzenden Wohnung selbst wurden vier Männer, auch der 26-jährige

Wohnungsinhaber, angetroffen und kontrolliert. Auf den Tischen stand eine

Vielzahl alkoholischer Getränke, die Luft war Marihuana geschwängert.

Die Gruppe, die alle in unterschiedlichen Haushalten zuhause sind, feierten

offenbar eine rauschende Party, um einen Gast hochleben zu lassen, der an diesem

Tag seinen 20. Geburtstag feierete. Nach Erhebung der Personalien wurden die

sechs Gäste, die alle in einer an den Süden Heidelbergs angrenzenden Gemeinde

wohnen, entlassen.

Neben dem Ärger mit dem Ordnungsamt wegen der Durchführung einer „Corona-Party“,

dürfte der 26-Jährige auch Ärger mit der Justiz bekommen. In seiner Wohnung

wurden mehrere Päckchen mit Marihuana sowie 24 Ecstasy-Tabletten gefunden. Der

Mann wurde vorläufig festgenommen und zum Revier gebracht, wo er nach Beendigung

der ersten polizeilichen Maßnahmen und seiner erkennungsdienstlichen Behandlung

wieder auf freien Fuß gesetzt wurde.

Heidelberg: Radfahrer fährt auf Auto auf und stürzt – 21-Jähriger leicht verletzt

Heidelberg – Bei einem Unfall am Dienstag kurz vor 10 Uhr in der

Bergstraße wurde ein 21-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Der Radfahrer war

mit seinem Mountainbike stadteinwärts unterwegs und fuhr kurz nach der

Einmündung Rosenbergweg auf einen davor verkehrsbedingt abbremsenden BMW hinten

auf. Der Verletzte wurde zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in eine

Klinik gebracht. An dem Auto entstand Sachschaden von ca. 600 Euro.