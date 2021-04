Über 5 Kilo Drogen

Kreis Kaiserslautern – Über fünf Kilo Rauschgift hat die Polizei am

Mittwoch bei einer Wohnungsdurchsuchung in der Verbandsgemeinde Weilerwach

sichergestellt. Gegen den 27-jährigen Bewohner wird wegen Verdachts des

Drogenhandels mit nicht geringen Mengen ermittelt.

Auf die Schliche gekommen sind die Beamten dem Mann im Rahmen einer

Verkehrskontrolle im letzten Jahr. Dort stand er unter erheblichem

Betäubungsmitteleinfluss. Es folgten Ermittlungen. Am Mittwoch wurde dann

aufgrund eines richterlichen Beschlusses die Wohnung des 27-Jährigen durchsucht.

Neben rund 5 Kilo Marihuana wurden in seinen Wohnräumen auch 245 Gramm

Amphetamin und eine Indooranlage im Wert von mehreren tausend Euro gefunden.

Der 27-Jährige wurde am Mittag dem Ermittlungsrichter am Kaiserslauterer

Amtsgericht vorgeführt. Er machte von seinem Schweigerecht Gebrauch. er Richter

erließ Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Der Beschuldigte wurde in eine

Justizvollzugsanstalt gebracht. |elz

Fluch und Segen einer Fernbedienung

Kaiserslautern – Ein geparktes Fahrzeug mit offenem Kofferraum hat ein

Zeitungsausträger am frühen Mittwochmorgen im Stadtteil Morlautern entdeckt.

Weil weit und breit kein Nutzer des Autos zu sehen war, befürchtete der Zeuge,

dass der Wagen aufgebrochen worden sein könnte – und verständigte die Polizei.

Aufbruchspuren wurden an dem Wagen zwar nicht entdeckt, dennoch ermittelten die

Beamten den Halter des Wagens und nahmen Kontakt zu ihm auf. Der Mann gab

„Entwarnung“: Vermutlich sei er versehentlich auf die Taste des Funkschlüssels

gekommen, so dass sich der Kofferraum öffnete – ohne dass er dies bemerkte.

Gestohlen wurde nichts. |cri

Wo kommt das Fahrrad her

Kaiserslautern – Ein Fahrrad, das ihm nicht gehört, hat ein Mann aus dem

Stadtteil Erlenbach in seinem Garten gefunden. Wie der Senior am Dienstag der

Polizei meldete, würde der Drahtesel schon seit Freitag auf seinem Grundstück am

Ortsrand stehen. Wer es dort abgestellt hat, ist unklar.

Nicht geklärt ist auch, wie der Nutzer des Rads überhaupt auf das Areal

gelangte, zumal der Abstellort im hinteren Bereich des Gartens liegt, der von

der Straße aus nicht eingesehen werden kann, und nur über ein Tor zu erreichen

ist.

Eine Überprüfung der aktuellen Sachfahndungen ergab keinen „Treffer“ – das

Trekkingrad der Marke „Scott“ ist nicht als gestohlen gemeldet und konnte auch

keiner sonstigen Straftat zugeordnet werden. Die Ordnungsbehörde der Stadt

Kaiserslautern wurde informiert und sagte zu, das Fahrrad abzuholen. |cri

Unfallflucht dank Zeugenhinweis geklärt

Kaiserslautern – Obwohl er einen Unfall verursachte, bei dem deutlicher

Schaden entstand, hat sich der verantwortliche Fahrer am Dienstagmorgen in der

Gasstraße aus dem Staub gemacht. Dank eines aufmerksamen Zeugen, der den Vorfall

beobachtet hatte und die Polizei informierte, konnte der Mann ausfindig gemacht

werden.

Der Zeuge hatte gesehen, wie ein Renault Megane gegen 8.40 Uhr in der Gasstraße

rangierte, dabei rückwärts in die Heinreich-Heine-Straße stieß und einen dort

geparkten Mercedes rammte. Anschließend stieg der Unfallfahrer kurz aus, schaute

sich den angerichteten Schaden an beiden Fahrzeugen an – um dann wieder in sein

Fahrzeug zu klettern und davonzufahren.

Der beschädigte Mercedes wurde vor Ort begutachtet und der Halter informiert.

Dank des Kennzeichens am Verursacherfahrzeug, das sich der Zeuge gemerkt hatte,

konnte der Halter ermittelt und zu Hause „besucht“ werden. Der Mann muss mit

einer Strafanzeige rechnen. An seinem Wagen fanden sich ebenfalls deutliche

Unfallschäden. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. |cri

Verkehrskontrollen am Dienstag

Stadt und Kreis Kaiserslautern

32mal hatte die Polizei bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagvormittag auf der B37 etwas zu beanstanden. Die Beamten hatten von 9 bis 11.30 Uhr in Höhe des Parkplatzes „Ruheforst Ost“ eine Kontrollstelle eingerichtet und den Verkehr ins Visier genommen, der stadtauswärts in Richtung Hochspeyer unterwegs war. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit liegt in diesem Bereich bei 70 km/h.

Im Kontrollzeitraum wurden 28 Fahrer erwischt, die sich nicht ans Tempolimit hielten. 20 von ihnen kamen mit einer kostenpflichtigen Verwarnung davon, acht Fahrer lagen jedoch so deutlich „drüber“, dass sie mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen müssen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 104 km/h.

Bei den kontrollierten Fahrzeugen und Fahrern mussten zwei Strafanzeigen wegen des Verdachts der Urkundenfälschung (Farbkopien der mitzuführenden Dokumente) sowie zwei Mängelberichte wegen fehlender Papiere und Ausrüstungsgegenstände (Warndreieck) ausgestellt werden.

Am Nachmittag ging es mit Kontrollen in der Mannheimer Straße in Höhe eines Einkaufszentrums weiter. Diesmal wurde die Geschwindigkeit der stadteinwärts fahrenden Fahrzeuge gemessen. Von 13 bis 15 Uhr wurden hier zwölf Verwarnungen und zwei Bußgelder fällig. Darüber hinaus gab es drei Mängelberichte, davon zwei wegen „abgelaufener“ Plaketten, das heißt überschrittener Termine für die Hauptuntersuchung.

Gegen 15.45 Uhr fiel einer Streife ein Pritschenwagen in der Mainzer Straße auf. Der Grund: Die Ladung auf der offenen Ladefläche war nur unzureichend gesichert. Der Transporter wurde deshalb gestoppt und der Fahrer aufgefordert, die Ladung besser zu sichern. Auf den Mann kommt eine Ordnungswidrigkeitsanzeige zu.

Während der Streifenfahrt im nördlichen Landkreis wurden am Nachmittag weitere gezielte Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei mussten in Mehlingen/Baalborn, Otterberg, Otterbach und Katzweiler weitere Ordnungswidrigkeiten beanstandet werden – unter anderem für Telefonieren mit dem Handy während der Fahrt, mangelhafte Ladungssicherung, sowie für die Verwendung von Kurzzeitkennzeichen, ohne den dafür erforderlichen Fahrzeugschein auszufüllen.

Am Dienstagabend wurden Polizeibeamte im Hilgardring Zeuge eines sogenannten Rotlichtverstoßes: Vor ihren Augen passierte ein Kastenwagen kurz vor 20 Uhr eine Ampelkreuzung, obwohl das Signal für seine Fahrspur auf „Rot“ stand. Eine Überprüfung des amtlichen Kennzeichens ergab anschließend noch den Hinweis, dass für den Renault Trafic aktuell kein Versicherungsschutz besteht. Auf den Halter und Fahrer des Fahrzeugs kommen somit gleich in zweifacher Hinsicht rechtliche Konsequenzen zu. |cri

Spritzen in der Jackentasche

Kaiserslautern – Wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 42-Jährige war

am Dienstagvormittag während einer Fußstreife in der Innenstadt aufgefallen und

daraufhin kontrolliert worden. Er hatte mehrere Spritzen bei sich, in zweien

befand sich jeweils eine bräunliche Flüssigkeit. Nach Angaben des Mannes handelt

es sich um Heroin.

Weitere Angaben wollte der 42-Jährige bei der Polizei nicht machen. Er erklärte

sich mit der Sicherstellung und Vernichtung der Spritzen samt Inhalt

einverstanden. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Schilder-Klau

Katzweiler/Mehlbach (Kreis Kaiserslautern – In Katzweiler und Mehlbach

sind in den vergangenen Tagen zwei Schilder gestohlen worden. Mitarbeiter der

Straßenmeisterei meldeten die Diebstähle am Dienstag der Polizei.

Demnach verschwand in Katzweiler bereits am Wochenende (10./11. April) ein

vorübergehend aufgestelltes Verkehrsschild, das auf eine Fahrbahnverengung

hinweist, samt Befestigungsstange und Betonfuß. In Mehlbach wurde das Ortsschild

an der Ortseinfahrt aus Richtung Katzweiler kommend abgeschraubt und gestohlen.

Die Tatzeit liegt zwischen Freitag (9.4.) und Dienstag (13.4.).

Hinweise auf mögliche Täter gibt es in beiden Fällen nicht. Zeugen, denen etwas

Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

/ 369 – 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

3.000 Quadratmeter Bäume illegal gefällt

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) – Unbekannte haben im Bereich des

Drehenthalerhofs 3.000 Quadratmeter Bäume gefällt, illegal und ohne Erlaubnis

des Waldbesitzers. Der betroffene Privatwald liegt in der Verlängerung der

Eckstraße, südöstlich des Ortsteils, in der Nähe der Kläranlage. Die etwa 50 bis

60 Jahre alten Eichen und Buchen fielen vermutlich zwischen Donnerstag (8. April

2021) und Montag (12. April 2021) der Motorsäge eines Unbekannten zum Opfer.

Interesse an den rund 90 gefällten Bäumen hatten die Täter mutmaßlich nicht. Sie

ließen sie liegen. Durch die umstürzenden Hölzer wurde auch ein Weidezaun auf

einer Länge von etwa 40 Metern beschädigt. Der Gesamtschaden lässt sich aktuell

noch nicht abschätzen. Er dürfte mehrere tausend Euro betragen. Die Polizei hat

die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten um Hinweise: Wem sind Personen

oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Zeugen werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Fahrerflucht: Roten Kleinwagen beschädigt

Kaiserslautern – Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein Autofahrer in

der Rudolf-Breitscheid-Straße einen roten Kleinwagen beschädigt. Das Auto parkte

zwischen Sonntag und Montagnachmittag auf der Straße. Der Schaden an der

hinteren Stoßstange beträgt mindestens 800 Euro. Ohne den Pflichten eines

Unfallbeteiligten nachzukommen, fuhr der Verursacher weg. Die Polizei ermittelt

wegen Fahrerflucht. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise geben

können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Teurer Schaden: Auto zerkratzt

Kaiserslautern – Unbekannte haben auf dem Pfaffplatz ein Auto beschädigt.

Zwischen Montagabend und Dienstagmittag zerkratzten sie großflächig die

Motorhaube und die Fahrerseite des grauen Audi. Die Polizei schätzt den Schaden

auf mindestens 2.000 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde

eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen

haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf