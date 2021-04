Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug – Zeugen gesucht.

Poststraße/Bad Kreuznach

In der Zeit von Freitag, 26.03.2021 auf Samstag, 27.03.2021 kam es zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen Fiat Punto, der auf einem öffentlichen Parkplatz in der Poststraße in Bad Kreuznach (Nähe Eiermarkt), vor dem ehemaligen Einwohnermeldeamt, geparkt stand. Das Fahrzeug wurde mit einer flüssigen Chemikalie übergossen, die Haut- und Augenreizungen hervorruft und extrem stark nach Erbrochenem riecht. Bereits durch die starke Geruchsintensität der Chemikalie hätten Personen aufmerksam werden können. Sind in diesem Bereich Personen aufgefallen, die mit einem größeren Behälter, evtl. einem Kanister, unterwegs waren bzw. wurden Personen dabei beobachtet, wie sie das Fahrzeug übergossen haben? Hinweise werden an die zuständige Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671/8811-100 erbeten.

Wohnungseinbruchdiebstahl in Hergenfeld

Bad Kreuznach

Im Zeitraum Montag, 12.04.2021, 23:00 Uhr bis Dienstag, 12.04.2021, 05:45 Uhr kam es in der Gemeinde Hergenfeld in der Soonwaldstraße zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter hebelten ein zur Straße gelegenes Fenster im Erdgeschoss des Hauses auf und gelangen so in das Anwesen. Dort durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Es wurden hierbei mehrere Geräte Unterhaltungselektronik entwendet. Es liegen derzeit keine Täterhinweise vor.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im Tatzeitraum am Tatobjekt oder in der unmittelbaren Umgebung gemacht?

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Bad Kreuznach an die Rufnummer 0671 8811-100