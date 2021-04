Diebstahl – Festnahme auf der Flucht

Worms (ots) – Eine 19-jährige Wormserin und ihr 16-jähriger, ebenfalls aus Worms

stammender Komplize, konnten am gestrigen Dienstag, gegen 10:30 Uhr, bei einem

Diebstahl auf frischer Tat ertappt werden. Die beiden Teenager hatten zuvor den

Hof eines Motorradteilehändlers in der Pfälzer-Wald-Straße betreten. Dort nahmen

sie drei Pakete an sich, die vor der Eingangstür zu den Geschäftsräumen

abgestellt waren und flüchteten anschließend fußläufig vom Tatort. Die

Mitarbeiter des Geschäfts nahmen unverzüglich die Verfolgung auf und konnten die

Beschuldigte noch in Tatortnähe stellen. Ihrem Mittäter gelang zunächst die

Flucht. Er stellte sich jedoch freiwillig, nachdem er einen Teil der Beute

versteckt hatte. Die Pakete im Wert von 360 Euro konnten später unbeschädigt

aufgefunden und an die Besitzer übergeben werden. Die beiden Diebe wurden nach

der Festnahme von der Polizei erkennungsdienstlich behandelt und anschließend

entlassen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw

Saulheim, L401/L429 (ots)

Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am frühen Abend des 13.04.2021 die L401 von Nieder-Olm kommend in Richtung Wörrstadt. An der Einmündung zur L429 (Mainzer Straße) in Richtung Saulheim bog ein entgegenkommender,42-jähriger Pkw-Fahrer, nach links in die L429 ein. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand, jedoch mussten beide Pkw aufgrund der Beschädigungen abgeschleppt werden.

Arbeitsunfall beim Verladen eines PKW

Alsheim, Autohaus Grammel (ots) – Am Dienstag den 13.04.2021 gegen 18.00 Uhr

kommt es auf dem Gelände des Autohauses Grammel zu einem tragischen Unfall. Ein

Privatmann möchte einen beim Autohaus Grammel gekauften PKW auf seinen

Autotransporter verladen. Als der PKW sich auf der Rampe befindet, löst sich der

Haken des Zugseiles am PKW. Reflexartig versucht der Privatmann den PKW am

Herunterrollen zu hindern, wodurch er überrollt wird und sich schwer verletzt.

Mittels Rettungshubschrauber wurde der Mann in die Uni-Klinik Mainz verbracht.

Von den Mitarbeitern des Autohauses war keiner an dem Verladevorgang involviert

und diese wurden auf den Unfall auch erst durch die Hilferufe aufmerksam.