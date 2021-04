Kreis Bergstraße

Bensheim: Unter Drogeneinfluss am Steuer/Polizei zieht Führerschein ein

Bensheim (ots) – Einen 33 Jahre alten Autofahrer stoppten zivile Verkehrsfahnder

des Polizeipräsidiums Südhessen am Dienstagnachmittag (13.04.) in der

Schwanheimer Straße.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der Mann offenbar unter Drogeneinfluss

am Straßenverkehr teilnahm. Er räumte gegenüber den Beamten den vorherigen

Konsum von Amphetamin ein. Bei ihm fanden die Polizisten zudem eine geringe

Menge der Droge.

Wie sich im Rahmen der Überprüfung herausstellte, wurde dem 33-Jährigen per

Gerichtsbeschluss die Fahrerlaubnis entzogen, weshalb sein bei der Kontrolle

vorgezeigter Führerschein von der Polizei eingezogen wurde. Der Mann wurde

anschließend vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich

ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen

das Betäubungsmittelgesetz.

Darmstadt

Darmstadt: Mehrere Gartenhütten im Visier Krimineller / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Mehrere Gartenhütten einer Kleingartenanlage im Schnampelweg

rückten in der Nacht zum Montag (12.4.) in das Visier Krimineller.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen sie sich gegen 3 Uhr an mindestens fünf

Hütten zu schaffen gemacht haben. Unter Gewalteinwirkung gelangten sie in den

Innenraum einiger Schuppen. Hieraus entwendeten die ungebetenen Gäste unter

anderem alkoholische Getränke und Elektrogeräte. Insgesamt wird der Schaden auf

mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die Beamtinnen und Beamten der Ermittlungsgruppe Darmstadt-City sind mit dem

Sachverhalt betraut. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen und ob noch

weitere Hütten betroffen sind, dauern derzeit noch an. Wer hierzu Hinweise geben

kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, unter der Rufnummer

06151/969-0 Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

Darmstadt-Eberstadt: Diebe erbeuten Werkzeug / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Mehrere Werkzeuge erbeuteten bislang Unbekannte aus

einem Wohnhaus im Weidigweg. Im Tatzeitraum zwischen Montagabend (12.4.) und

Dienstagmorgen (13.4.) gelangten die Kriminellen unter Einwirkung von Gewalt in

einen dortigen Lagerraum. Hieraus entwendeten sie neben einem Bohrhammer, eine

Stichsäge sowie weiteres Werkzeug. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere

Tausend Euro geschätzt. Wie es den Kriminellen gelang ihre Beute

abzutransportieren, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Wer in

diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich

bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Pfungstadt unter der Rufnummer

06157/9509-0 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Roßdorf: Fahrräder aus Gartenhütte entwendet / Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Roßdorf (ots) – In der Nacht zum Dienstag (13.4.) entwendeten bislang Unbekannte

mehrere Fahrräder aus einer Gartenhütte „Am Alten Steinbruch“. In diesem

Zusammenhang hofft die Polizei auf Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Unbekannten unter

Einwirkung von Gewalt Zutritt zum Geräteschuppen. Offenbar hatten sie es auf die

dort abgestellten Räder abgesehen, die sie im Anschluss entwendeten. Insgesamt

vier Räder, zwei rote Rennräder der Firmen „Specialized“ und „Trek“ sowie ein

braunes und ein schwarzes Mountainbike der Firmen „Specialized“ und „Rocky

Mountain“, machten sie sich zur Beute. Wie sie diese entwenden konnten, muss im

Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Der hierbei entstandene Schaden wird auf

mehrere Tausend Euro geschätzt.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Ober-Ramstadt ist mit dem Fall betraut und

nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06154/6330-0 entgegen.

Eppertshausen: Von Exhibitionist beim Spaziergang gestört / Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Eppertshausen (ots) – Nachdem sich ein Unbekannter am Dienstagvormittag (13.4.),

gegen 10.40 Uhr, im angrenzenden Waldgebiet zur Straße „Im Kreuzbruch“ vor zwei

Frauen entblößte und sich ihnen in Scham verletzender Weise zeigte, ermittelt

die Kriminalpolizei und sucht nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand waren die beiden Frauen, eine 68- und 73-Jährige,

in dem dortigen Waldgebiet spazieren, als ihnen ein unbekannter Mann begegnete

und an den Spaziergängerinnen vorbeilief. Kurz darauf soll sich der Mann

entblößt und sein Geschlechtsteil gezeigt haben. Auch eine sofort eingeleitete

polizeiliche Fahndung nach dem flüchtigen Mann verlief ergebnislos.

Das Alter des Mannes wurde auf 20-30 Jahre alt geschätzt. Neben schwarzen

Schuhen mit weißer Sohle, trug er eine Jogginghose mit Camouflage-Muster und

eine schwarze Jacke. Seine Haare wurden als kurz und dunkel beschrieben.

Das Kriminalkommissariat 10 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer

kann sachdienliche Hinweise geben? Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des

Mannes geben? Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer

06151/969-0 zu erreichen.

Dieburg: Kriminelle bei versuchtem Einbruch gestört / Wer kann Hinweise geben?

Dieburg (ots) – Gerade als sich zwei unbekannte Männer am Dienstagabend (13.4.)

an den Türen eines Mehrfamilienhauses in der „Altstadt“ zu schaffen machten,

wurden sie von einem aufmerksamen Bewohner bei ihrem Vorhaben gestört und

suchten im Anschluss das Weite.

Gegen 20.30 Uhr versuchten die Unbekannten unter anderem eine Tür zu einem

dortigen Friseursalon aufzuhebeln. Ein aufmerksamer Hausbewohner sprach die

Männer auf ihr kriminelles vorhaben an, woraufhin sie umgehend die Flucht

ergriffen. Dennoch entstand ein Schaden im niedrigen zweistelligen Bereich.

Das Alter der Flüchtigen wurde auf 20-30 Jahre alt geschätzt. Einer der Männer

soll kurze dunkle Haare, eine schlanke Statur und ein südländisches

Erscheinungsbild gehabt haben. Er soll circa 1,70 – 1,75 Meter groß gewesen

sein. Die Größe seines Komplizen wurde auf circa 1,90 Meter geschätzt. Er soll

eine Glatze und eine kräftige Statur gehabt haben.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg ist mit dem Sachverhalt betraut und

fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann

Hinweise zum Aufenthaltsort der unbekannten Männer geben? Die Ermittlerinnen und

Ermittler sind unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu erreichen.