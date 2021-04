Frankfurt-Bockenheim: Vermisstenmeldung

Frankfurt – (fue) Seit Dienstag, den 13. April 2021, gegen 18.00 Uhr, wird

der 86-jährige Reinhold Birkle vermisst. Herr Birkle wurde zuletzt in seinem

Pflegeheim in Bockenheim gesehen. Er ist zeitlich und räumlich nicht orientiert

und benötigt aus diesem Grund dringend Hilfe.

Herr Birkle wird beschrieben als etwa 157 cm groß, von schmächtiger Statur mit

grauen, kurzen Haaren. Er spricht Deutsch mit Akzent und Russisch. Er dürfte mit

einer Jeans und einer blauen Trainingsjacke bekleidet sein.

Sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort Herrn Birkles werden erbeten unter der

Rufnummer 069-75551199 bzw. bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Frankfurt-Unterliederbach: Vielzahl von Pkw-Aufbrüchen

Frankfurt – (dr) Von gestern bis heute (14. April 2021) trieben bislang

unbekannte Täter in Unterliederbach ihr Unwesen, welche gleich mehrere Fahrzeuge

aufknackten und große Beute machen konnten.

Nach derzeitigem Stand suchten die Unbekannten verschiedene Straßen im Stadtteil

auf und machten sich an Fahrzeugen der Marke Mercedes Benz zu schaffen, an denen

sie Fahrzeugscheiben einschlugen. Die Diebe erbeuteten bei ihrer Tour aus den

Pkw insgesamt sechzehn Multifunktionslenkräder mit jeweiligem Airbag sowie zwei

Mobiltelefone, ein Navigationsgerät und Bargeld. Der durch die Aufbrüche

entstandene Sachschaden beläuft sich auf über zehntausend Euro.

Zeugen, welche zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 06:30 Uhr, in diesem

Zusammenhang verdächtige Personen / Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten,

sich mit sachdienlichen Hinweisen mit der Polizei Frankfurt unter der Rufnummer

069-755 11700 in Verbindung zu setzen oder sich bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Ginnheim: Küchenbrand in Einfamilienhaus

Frankfurt – (em) Gestern Nachmittag (13. April 2021) kam es in einem

Einfamilienhaus in der Woogstraße zu einem Brand. Ein Ehepaar musste stationär

in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Gegen 17.30 Uhr entfachte in der Küche im Bereich des Herdes ein Feuer.

Glücklicherweise bemerkte die 50-jährige Frau den Brand sofort und rief ihren

54-jährigen Mann zur Hilfe. Ihm gelang es, mit der Hilfe eines Gartenschlauches

den Brand einzudämmen. Die alarmierte Feuerwehr konnte diesen wenig später

komplett löschen.

Das Ehepaar wurde unmittelbar in ein Krankenhaus verbracht und dort stationär

aufgenommen. Der finanzielle Schaden beläuft sich nach bisherigen Erkenntnissen

auf mehrere Tausend Euro.

Bezüglich der Brandursache dauern die Ermittlungen an.

Frankfurt-Sachsenhausen: Wer kennt diese Frau? – Leichnam im Main

Frankfurt – (em) Am Freitag, den 12. März 2021 wurde eine weibliche Leiche

im Main geborgen. Die Identität ist trotz umfangreicher Ermittlungen nach wie

vor unbekannt. Daher bittet die Frankfurter Kriminalpolizei nun um Mithilfe.

Gegen 09.10 Uhr meldeten Passanten der Polizei einen im Main treibenden

Leichnam. Dieser befand sich im Bereich des südlichen Mainufers, unweit von der

Ostseite der Friedensbrücke. Trotz umfangreicher Ermittlungen, ist die Identität

der verstorbenen Frau nach wie vor unbekannt.

Die Verstorbene kann wie folgt beschrieben werden: weiblich, 170 cm groß,

vermutlich zwischen 50 und 70 Jahren alt, schlanke Statur, braune Augen,

mittellange, graue Haare und rechtsseitig am Kinn eine Warze. Sie war mit einer

blauen wattierten Jacke, einer schwarzen Fleecejacke, einem schwarzen

Langarmshirt, einer schwarzen Jogginghose sowie schwarz/blau/orangenen

Joggingschuhen der Marke „Asics“ bekleidet. Weiterhin führte die Frau eine graue

Schlüsseltasche der Marke „Picard“ mit sich, in welchem unter anderem ein

Postfachschlüssel enthalten ist.

Die Umstände des Todes sind Bestandteil der Ermittlungen und bislang noch nicht

bekannt.

Wer kennt diese Frau? Wer kann Angaben zu ihrer Identität oder dem Sachverhalt

als solchen machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei

unter der Rufnummer 069/755-51199 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Frankfurt-Eckenheim: 86-jährige wird Opfer eines Trickdiebs

Frankfurt – (hol) Gestern Nachmittag erbeuteten Diebe mit dem

„Handwerkertrick“ in der „Hoherodskopfstraße“ mehrere hundert Euro Bargeld.

Gegen 16:00 Uhr klingelten ein Mann bei der 86-jährigen Frankfurterin und gab

sich als Wasserinstallateur aus, der beauftragt worden sei, Wartungen

durchzuführen. Unter diesem Vorwand verschaffte sich der Ganove Zutritt zur

Wohnung und begann mit seinen angeblichen Arbeiten an den Wasserhähnen.

In dieser Zeit betrat sein Komplize die Wohnung durch die nur angelehnte

Eingangstür und entwendete Bargeld. Anschließend entfernten sich die beiden

unerkannt.

Täterbeschreibung:

Männlich, 175-180 cm groß, kräftige Statur, kurzes, dunkles Haar,

mitteleuropäischer Phänotyp, gut gekleidet mit dunkelblauer Stoffhose und

dunkelblauem Anorak.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 069 / 755-52499 entgegen.

Hinweis der Polizei:

Lassen Sie keine fremden Personen ins Haus oder Ihre Wohnung. Täter und

Täterinnen geben oftmals vor, Handwerker oder von der Polizei zu sein, um in

ihre Wohnung und an ihre Wertsachen zu gelangen. Seien sie deshalb besonders

vorsichtig, wenn Personen ohne Termin vor der Tür stehen und rufen sie die

Polizei.

Frankfurt-Bergen-Enkheim: Brand auf Kleinmüllplatz

Frankfurt – (dr) Gestern Abend (13. April 2020) brannte es gegen 21:20 Uhr

auf einem Kleinmüllplatz in der Barbarossastraße. Die Feuerwehr konnte den Brand

zügig löschen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand setzten der oder die unbekannten Täter auf dem

Gelände eines Entsorgungsbetriebes ein mobiles Toilettenhäuschen in Brand,

welches vollständig ausbrannte. Flammen griffen in der Folge auf einen offenen

Stahlcontainer mit Abfall sowie einen Brennholzstapel über. Die von einem

Anwohner alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen und somit eine weitere

Ausbreitung des Feuers verhindern. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden

wird nach derzeitigem Stand auf mehrere tausend Euro geschätzt. Personen kamen

glücklicherweise nicht zu Schaden.

Das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat die

Brandursachenermittlungen aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt-Bonames/Eckenheim: Verfolgungsfahrt

Frankfurt – (hol) Gestern Abend wollte eine Streife ein verdächtiges Auto

in Bonames anhalten. Der Fahrer gab Gas und lieferte sich eine Verfolgungsjagd

mit der Polizei. Der Grund war dann auch schnell klar: Drogen.

Gegen 19:30 Uhr fiel den Beamten der Mercedes im „Oberer Kalbacher Weg“ auf. Auf

die Anhaltesignale fuhr der Fahrer jedoch nicht rechts ran, sondern

beschleunigte sein Fahrzeug. Quer durch Bonames und Kalbach ging es schließlich

auf die BAB 661, wo der Fahrer sein Auto in Schlangenlinien auf bis zu 160 km/h

beschleunigte. Die verfolgenden Beamten hatten zweitweise das Gefühl, Teil eines

Faschingsumzugs zu sein, denn aus dem vor ihnen fahrenden Wagen wurden immer

wieder Gegenstände wie Kamellen herausgeworfen. Als der Flüchtige dann an der

Abfahrt „Eckenheim“ von der Autobahn abfuhr, musste er verkehrsbedingt auf der

Jean-Monet-Straße anhalten. Hier erfolgte dann die Festnahme des einschlägig

polizeibekannten 52-jährigen Fahrers. Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

und stand zudem augenscheinlich stark unter dem Einfluss von Drogen. Eine zweite

Streife, die den Fluchtweg abfuhr und mit dem Spürhund „Leo“ absuchte, fand

insgesamt mehr als 400 Gramm Haschisch, die aus dem Auto geworfen worden waren.

In der Folge durchsuchten die Fahnder nach richterlicher Anordnung noch die

Wohnung des Mannes. Auch hier fanden sie einige Drogen und weitere Beweismittel.

Im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen setzte die Polizei den

52-Jährigen wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt-Nordend: Nach Automatenaufbruch festgenommen

Frankfurt – (dr) Drei Süßigkeitendiebe haben sich in der Nacht von

Dienstag auf Mittwoch (14. April 2021) an einem denkbar ungünstigen Ort die

Taschen vollgemacht, als sie einen Automaten an der U-Bahnhaltestelle des

Polizeipräsidiums aufbrachen und sich an diesem bedienten. Die Polizei erwischte

die drei 16-, 17- und 18-Jährigen auf frischer Tat und nahm sie fest.

Mitarbeiter des städtischen Verkehrsunternehmens konnten die späteren

Beschuldigten zunächst über eine Videoanlage beobachten, wie sich diese an einem

Snackautomaten in der C-Ebene der U-Bahnhaltestelle am Polizeipräsidium zu

schaffen machten und alarmierten die Polizei. Die Beamten des ansässigen 3.

Polizeireviers ließen nicht lange auf sich warten und begaben sich an die Ein-

und Abgänge der angrenzenden U-Bahnanlage. Bei der anschließenden Absuche

konnten die gemeldeten Automatenknacker auf frischer Tat angetroffen und

widerstandslos festgenommen werden. Neben Bargeldeinnahmen hatten sie noch

Snacks und Süßigkeiten aus dem Automaten einstecken.

Für die drei Festgenommenen ging es in der Folge auf das anliegende

Polizeirevier, von welchem sie nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen

wieder entlassen bzw. an die Erziehungsberechtigten übergeben wurden.

Einsatzreicher Abend für die Feuerwehr Frankfurt, Dienstag 13.04.2021

Frankfurt am Main

(tka) Gegen 17.30 wurde die Feuerwehr in die Woogstraße nach Ginnheim alarmiert. Dort brannte es in einem Einfamilienhaus im EG in einer Küche. Das Feuer konnte vor Eintreffen der Feuerwehr durch die Bewohner gelöscht werden. Von der Feuerwehr wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt und der betroffene Bereich mittels einem Lüfter entraucht. Zwei Verletzte Personen wurden durch den Rettungsdienst in eine Klinik transportiert. Der Sachschaden wird auf ca. 20000EUR geschätzt.

Um ca. 19 Uhr kam es in einem Autohaus in der Hanauer Landstraße zu einem Brand in einem Elektroverteilerkasten. Dieser wurde mittels CO2 Löscher und einem Trupp unter Atemschutz gelöscht. Der betroffene Abschnitt wurde mittels einem Lüfter maschinell entlüftet.

In Bergen-Enkheim in der Barbarossastraße im Bereich der Mülldeponie brannten gegen 21.20Uhr Holzreste im Freien an einem Container. Das Feuer konnte vor Übergreifen auf andere Gegenstände mit einem Rohr gelöscht werden.

Um 21:30 in der Grempstraße in Bockenheim, um 22:40 in der Haingrabenstraße in Praunheim und um 0 Uhr im Bingelsweg in Griesheim wurde die Feuerwehr jeweils zu einer Rauchentwicklung gerufen. In allen Fällen brannten Speisen auf dem Herd, diese konnten immer mit einem Kleinlöschgerät (Kübelspritze) gelöscht werden. Die Wohnungen wurden im Anschluss daran mit einem Lüfter entraucht und konnten nach Abschluss der Arbeiten an die jeweiligen Bewohner übergeben werden.

In Sachsenhausen im Ziegelhüttenweg brannte gegen 0:35 Uhr 0,5m3 Unrat im Freien. Dieser konnte schnell mit einem Schnellangriff eines Löschfahrzeuges gelöscht werden.