Diebstahl aus Keller

Bad Hersfeld – Von Freitag (09.04.) auf Samstag (10.04.) entwendeten Unbekannte einen Akkuschrauber sowie eine Bohrmaschine aus einem Keller in der Straße „Am Frauenberg". Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf circa 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Trickdiebstahl auf Parkplatz

Bebra – Am Montag (12.04.), gegen 16:30 Uhr, stahl ein unbekannter Täter einem 57-jährigen Mann aus dem Raum Hersfeld-Rotenburg auf einem Parkplatz in der Gottlieb-Daimler-Straße Bargeld aus dessen Geldbörse. Der Unbekannte bat den Rotenburger ihm Kleingeld zu wechseln und entwendete dabei unbemerkt Geldscheine aus dessen Geldbeutel.

Auto-Kennzeichen gestohlen

Ludwigsau – Unbekannte entwendeten am Dienstagnachmittag (13.04.) die beiden Saisonkennzeichen HEF-IM 29 eines roten Subarus im Finkenweg. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf einem Privatgrundstück abgestellt.

Einbruch in Wohnheimwaschküche

Fulda – Von Freitagvormittag (09.04.) bis Montagvormittag (12.04.) hebelten Unbekannte vier Münzautomaten in einem Waschraum eines Wohnheims am Heinrich-von-Bibra-Platz auf. Hierbei konnten die unbekannten Täter circa 200 Euro Münzgeld erbeuten. Es entstand darüber hinaus Sachschaden in Höhe von rund 3.600 Euro an den Waschmaschinen.

Einbruch in Keller

Fulda – Unbekannte öffneten in der Zeit von Sonntagnachmittag (11.04.) bis Montagvormittag (12.04.) gewaltsam mehrere Vorhängeschlösser von Kellerverschlägen eines Mehrfamilienhauses in der Leipziger Straße und entwendeten eine Ledertasche, einen Rucksack der Marke „Deuter", einen Werkzeugkoffer der Marke „Mannesmann" sowie zwei E-Bike-Ladekabel und zwei Fahrradbrillen im Gesamtwert von circa 450 Euro.

Festnahme nach Diebstahl aus Warenautomat

Welkers – Zwei Jugendliche konnten am Dienstagabend (13.04.) durch Beamte der Polizeistation Fulda festgenommen werden, nachdem Sie einen Automaten in der Waltgerstraße beschädigt und daraus Lebensmittel gestohlen hatten.

Mit einem Stein warfen ein 14-jähriger Künzeller und dessen 16-jähriger Mittäter aus dem Raum Fulda die Glasscheibe eines Lebensmittelautomaten ein. Im Anschluss entnahmen die Langfinger diverse Getränke und Süßigkeiten im Wert von rund 15 Euro und flohen mit der Bahn in Richtung Fulda.

Durch einen Zeugenhinweis konnten die jungen Männer im Zuge der eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen am Bahnhof in Eichenzell festgenommen werden.

Die Jugendlichen wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen. Sie müssen sich nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten.

Der Sachschaden an dem Lebensmittelautomaten beläuft sich auf circa 500 Euro.

Ladendetektiv verhindert Diebstahl – Festnahme eines 26-Jährigen

Neuhof – Beamten der Polizeistation Fulda gelang es am Dienstag (13.04.) einen 26-jährigen Tatverdächtigen nach einem Ladendiebstahl in einem Lebensmittelgeschäft in der Hanauer Straße festzunehmen.

Gegen 17:30 Uhr konnten zwei Ladendiebe durch einen aufmerksamen Ladendetektiv beim Diebstahl eines mit Lebensmitteln gefüllten Einkaufswagens beobachtet und auf dem Parkplatz des Geschäfts angesprochen werden. Beide ergriffen daraufhin fußläufig die Flucht und ließen das Diebesgut, im Wert von rund 180 Euro, zurück.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen gelang es Beamten der Polizei Neuhof einen 26-Jährigen festzunehmen. Der Mann wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Ermittlungen zu dem zweiten flüchtigen Täter dauern aktuell noch an.

Unfallmeldung der Polizei Fulda

Fulda (ots)

Verkehrsunfallmitteilung

Petersberg – Am Dienstag, den 13.04.2021, kam es gegen 19:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem 55-jähriger E-Bike-Fahrer aus Eiterfeld leicht verletzt wurde. Der 55-jährige befuhr den Radweg von Marbach kommend in Fahrtrichtug Hünfeld. Zeitgleich befuhr ein 19-jähriger Traktor-Fahrer aus Kalbach ebenfalls den Radweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Auf Höhe der Zu- und Abfahrt nach Marbach fuhren beide Beteiligten in einen schlecht einsehbaren Kurvenbereich hinein, wobei der E-Bike-Fahrer mittig bis links auf dem einspurigen Radweg fuhr. Als er den heranfahrenden Traktor bemerkte, bremste er, wich nach rechts aus und stürzte abschließend nach rechts auf den Asphalt. Der Traktor-Fahrer leitete eine sofortige Vollbremsung ein, sodass es zu keinem Zusammenstoß mit dem 55-jährigen kam. Der 55-jährige erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Es entstand an dem E-Bike ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 EUR.

Straßenverkehrsunfall-Sachschaden.

Am Samstag, 10.04.2021 gegen 13:40 Uhr ereignete sich in der Gemarkung 36145 Hofbieber-Rödergrund ein Straßenverkehrsunfall-Sachschaden. Eine 33jährige Kraftfahrzeugführerin aus Fulda befuhr alleine mit ihrem Pkw, Opel, die Landesstraße aus Richtung Hofbieber kommend, in Richtung Tann (Rhön). Eingangs einer Rechtskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- EUR. Das Auto musste abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt. Im Einsatz waren ein Rettungstransportwagen des Malteser Hilfsdienstes sowie Mitglieder der Feuerwehren Hofbieber-Mitte und -Schwarzbach.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Freiensteinau Am 06. April gegen 13:30 Uhr parkte eine 36-jährige Pkw-Fahrerin mit Pkw der Marke Mercedes Benz, A-Klasse in der Steinauer Straße in Höhe der Hausnummer 50 auf einem Parkstreifen. Laut der Aussage eines Zeugen befuhr ein Lkw die Steinauer Straße. Als er sich in Höhe des geparkten Fahrzeugs befand, streifte der Lkw den linken Außenspiegel des Mercedes und beschädigte diesen erheblich. Der Lkw hatte ein GI-Kennzeichen.

Auffahrunfall

Schotten Am 08. April gegen 13:30 Uhr befuhr eine 18-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem VW Polo die Bundesstraße von Rainrod kommend und wollte nach links von der Bundesstraße abbiegen. Hierzu bremste sie ihr Fahrzeug ab und ordnete dich zur Fahrbahnmitte hin ein. Ein nachfolgender 31-jähriger Pkw-Fahrer erkannte dies noch rechtzeitig und bremste seinen VW Touran ebenfalls ab. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer, welcher sich mit seinem Opel Astra hinter dem VW Touran befand erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den VW Touran auf. Bei dem Unfall blieben alle Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von 1.000 EUR.

Breitenbach a. H. – Am Freitag, 09.04.2021, gegen 13:40 Uhr, befuhren eine 37jährige Fahrerin eines Hyundai aus Wutha-Farnrode und eine 24jährige Fahrerin eines BMW aus Breitenbach a.H. die Hauptstraße in Richtung Gehau. Die Fahrerin aus Breitenbach musste verkehrsbedingt abbremsen, die Fahrerin aus Wutha bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 5.500 Euro.

Heringen – Am Sonntag, 11.04.2021, gegen 03:20 Uhr, geriet ein unbekannter Fahrzeugführer eines grauen VW Touran auf der L 3306 nach links von der Fahrbahn ab, fuhr in den Straßengraben und konnte seine Fahrt nicht mehr fortsetzen. Er entfernte sich von der Unfallstelle. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Erste Ermittlungen an der Halteranschrift verliefen negativ. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro.

Bad Hersfeld – Am Sonntag, 11.04.2021, gegen 19:30 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer eines weißen Mercedes Benz aus Euskirchen auf dem Aral-Autohof An der Haune rückwärts den Bereich der Tankanlage und stieß dabei mit dem Heck gegen die Zapfsäule. Diese wurde durch den massiven Aufprall deformiert, der Pkw wurde hinten links beschädigt. Der Fahrer stieg aus, besah sich den Schaden am Fahrzeug, versuchte anschließend zu tanken, was misslang. Deshalb wechselte er die Zapfsäule, tankte, bezahlte und entfernte sich anschließend, ohne die Beschädigung zu melden. Der Schaden wurde anschließend durch einen Zeugen dem Kassierer mitgeteilt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 3.000 Euro. Bei dem Fahrer handelte es sich um eine männliche Person, arabischer/südländischer Herkunft, 25 – 35 Jahre alt, kräftige Statur, Vollbart und Glatze, bekleidet mit dunkler gefütterter Jacke und Kragen, verwaschene Jeans, weiße Nike-Turnschuhe, dunkles T-Shirt mit Teilaufdruck „PL", gelbe Herren-Umhängetasche.

PKW macht sich selbständig und verursacht Sachschaden

Ein 27-jähriger aus Hünfeld stellte seinen PKW Skoda an einer Baustelle in Hünfeld- Oberfeld, Alte Straße ab. Nach dem Abstellen rollte der PKW ca. 100 Meter einen Berg hinab und stieß dort mit einem parkenden PKW zusammen. Anschließend kam der PKW auf einer Sandsteinmauer zum Stehen. An beiden PKW sowie an der Mauer entstand Sachschaden in Höhe von ca. 13000.- Euro. Durch einen Abschleppdienst mussten beide nicht mehr fahrbereiten PKW geborgen werden.

Verkehrsunfall

Bebra-Zur Unfallzeit am 13.04.21, 12.45 Uhr wollte ein Pkw-Fahrer aus Ludwigsau mit seinem VW-Fox auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Gottlieb-Daimler-Straße rückwärts ausparken. Dabei übersah er einen Pkw Audi-Avant aus Bad Soden-Salmünster. Gesamtschaden ca. 2.800,– Euro.

Schutzplanke beschädigt

Schotten (P) Die Streckenkontrolle der Straßenmeisterei Grebenhain stellte bei einer Kontrollfahrt fest, dass auf der Landesstraße von Rudingshain die dort befindliche Schutzplanke auf einer Länge von 8 Metern beschädigt wurde. Offensichtlich befuhr ein Fahrzeug die Landesstraße von Rudingshain herkommend in Richtung Poppenstruth. In einer leichten Linkskurve, oberhalb der Serpentinen, geriet das Fahrzeug nach rechts auf die Bankette und geriet anschließend gegen die Schutzplanke und ein Verkehrszeichen. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach Angabe der Straßenmeisterei müsste sich der Unfall in der Zeit vom 07. April bis zum 09. April ereignet haben. An der Schutzplanke und dem Verkehrsschild entstand Sachschaden von insgesamt 500 EUR.

Zusammenstoß zwischen LKW und PKW

Landenhausen (P) Am 12. April gegen 10:30 Uhr befuhr ein 24-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Lkw der Marke Mercedes, Modell Atego und Anhänger die Salzschlirfer Straße und wollte nach rechts auf die Bundesstraße einbiegen. An der der Einmündung hielt er an dem Stoppschild an und fuhr dann weiter. Wegen dem engen Kreuzungsbereich, hielt er noch einmal an, um sich zu vergewissern, dass der Anhänger nicht die dortigen Verkehrszeichen beschädigt. Beim erneuten Anfahren, stieß er mit dem Kleinbus der Marke Fiat, eines 58-Fahrers zusammen, welcher die Bundesstraße in Richtung Angersbach befuhr und sich im toten Winkel von dem Lkw befand. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von 7.000 EUR.