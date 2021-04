Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Wiesbaden

Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Biebrich auf einem Feld an der A643 im Bereich der Siedlung Gräselberg ist für Sonntag, 18. April, gegen 15 Uhr die Entschärfung geplant. Hierzu ist eine Evakuierung bis 11 Uhr in diesem Bereich notwendig. Betroffen sind etwa 3500 Bürgerinnen und Bürger.

Ein Plan des zu evakuierenden Bereiches – grob begrenzt durch Saarstraße, Sylter Straße, Erasmusstraße, Grundweg, Erich-Ollenhauer-Straße, Klagenfurter Ring, nördlich des Schiersteiner Kreuzes – ist auf www.feuerwehr-wiesbaden.de dargestellt und online einsehbar: https://geoportal.wiesbaden.de/kartenwerk/application/bombenfund.

Die Bewohnerinnen und Bewohner des zu evakuierenden Bereiches müssen am Sonntagvormittag bis 11 Uhr ihre Wohnungen sowie den gesamten auf dem beiliegenden Plan eingezeichneten Bereich verlassen. Vorzugsweise sollte unter Beachtung der Corona-Regeln eine private Ausweichmöglichkeit aufgesucht werden, so dies möglich ist. Standorte für Sammelunterkünfte werden derzeit noch gesucht und rechtzeitig bekannt gegeben.

Die aktuellen Informationen werden auf der Notfallseite der Feuerwehr Wiesbaden bereitgestellt und laufend aktualisiert. Zudem erfolgt eine Warnmeldung über das MoWaS System, hierüber werden auf die bekannten Warn-Apps ebenso laufende Informationen bereitgestellt: www.feuerwehr-wiesbaden.de.

Ein Bürgertelefon ist ab Donnerstag, 15. April, von 8 bis 16 Uhr unter der Nummer (0611) 318080 erreichbar. Das Bürgertelefon ist auch Freitag und Samstag von 8 bis 16 Uhr sowie am Sonntag ab 7 Uhr erreichbar. Eingeschränkt gehfähige oder nicht mobile Personen, die im Evakuierungsbereich wohnen und einen Transport zu den Betreuungsstellen oder eine Verlegung in eine Klinik benötigen, können sich ebenfalls unter der Rufnummer des Bürgertelefons melden.

Die Dauer der Evakuierungsmaßnahme und der Entschärfung kann nicht exakt abgeschätzt werden. Es ist vorgesehen, die Maßnahme am späten Nachmittag des 18. April abzuschließen.

Diebe bieten Hilfe an,

Wiesbaden, Yorckstraße, Dienstag, 13.04.2021, 10:15 Uhr

(fe) Am Dienstagvormittag gaukelten zwei Täter in Wiesbaden gutes Benehmen vor

um an die Geldbörse einer 81-jährige Wiesbadenerin zu gelangen. Beide Männer

sprachen die Geschädigte vor deren Wohnung in der Yorckstraße an und boten ihre

Hilfe beim Tragen von Einkäufen an. Die Dame willigte dankend ein und begab sich

mit einem der Männer zu ihrer Wohnungstür. Auf dem Weg gelang es dem Täter,

unbemerkt ihre Geldbörse samt Personalausweis und einem geringen Bargeldbetrag

aus der Einkaufstasche zu stehlen. Die beiden Täter ergriffen sogleich mit ihrer

Beute die Flucht. Ein männlicher Täter sei zwischen 20 und 30 Jahren alt und

etwa 165 cm groß gewesen, habe ein südländisches Erscheinungsbild gehabt, eine

Wollmütze sowie eine OP-Maske getragen und sei dicklich gewesen. Der zweite

männliche Täter sei ebenfalls zwischen 20 und 30 Jahren alt gewesen, habe auch

ein südländisches Äußeres gehabt, wies jedoch eine schlankere und größere Statur

auf. Er trug während der Tat ebenfalls eine OP-Maske. Zeuginnen und Zeugen

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 2340 an das 3.

Polizeirevier in Wiesbaden zu wenden.

Die Polizei rät immer wieder: Lassen Sie sich es nicht zu, dass sich unbekannte

Personen Zutritt zu Ihrer Wohnung verschaffen. Seien Sie äußerst misstrauisch

und übergeben Sie fremden Personen keine Wertgegenstände. Verständigen Sie bei

verdächtigen Beobachtungen sofort Ihre zuständige Polizeidienststelle oder

wählen Sie den Polizeinotruf 110. Umfangreiche Sicherheitstipps für Seniorinnen

und Senioren hält die Polizei in der Broschüre „Der goldene Herbst“ für

Interessierte bereit (siehe auch www.polizei-beratung.de).

Tabakwaren aus Einkaufsmarkt gestohlen, Wiesbaden, Mainzer Straße, Dienstag,

13.04.2021, 23:30 Uhr bis Mittwoch, 14.04.2021, 00:20 Uhr

(fe) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten Einbrecher mehrere

Tabakwaren aus einem Einkaufsmarkt in der Mainzer Straße. Die unbekannten Täter

verschafften sich ersten Ermittlungen zufolge durch einen Seiteneingang des

Marktes Zugang zu einem Lagerbereich. Dort angekommen, machten sie sich an einem

Rollcontainer zu schaffen wobei ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro

entstand. Aus diesem stahlen sie eine bislang unbekannte Menge an Tabakwaren.

Die Täter flohen im Anschluss mit der Beute in unbekannte Richtung. Zum jetzigen

Zeitpunkt liegen keine Täterhinweise vor.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 0

an die Kriminalpolizei in Wiesbaden zu wenden.

Auf offener Straße gewürgt,

Wiesbaden, Kastel, Schwarzenbergstraße, Dienstag, 13.04.2021, 20:15 Uhr

(fe) Am Dienstagabend wurde ein 58 Jahre alter Mann in Kastel nach eigenen

Angaben unvermittelt attackiert und gewürgt. Im Bereich der der

Schwarzenbergstraße habe ein dunkles Fahrzeug neben dem Geschädigten angehalten.

Die beiden Insassen hätten ihn zunächst zu ihrem Fahrzeug gerufen und ihn

daraufhin ohne ersichtlichen Grund angegriffen. Dabei habe ihn ein unbekannter

Täter mit beiden Händen gewürgt, während der andere einen Faustschlag angedroht

habe. Nach Angaben des 58-Jährigen hätten die Täter plötzlich von ihm abgelassen

und seien mit ihrem dunklen Pkw der Kompaktklasse geflohen. Der Täter, der den

Mann gewirkt haben soll sei im mittleren Alter gewesen, habe eine sportliche

Figur, helle Haut und schwarze kurze Haare gehabt. Seine Größe wird auf etwa 190

cm geschätzt, weiterhin trug er ein weißes Oberteil und eine dunkle Hose. Der

zweite Täter habe ein ähnliches Erscheinungsbild samt dunkler, kurzer Haare

gehabt, sei ebenfalls 190 cm groß und im mittleren Alter gewesen. Er habe einen

grauen oder grünen Kapuzenpullover getragen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345

2240 an das 2. Polizeirevier in Wiesbaden zu wenden.

Erst in Unfall verwickelt, dann bestohlen, Wiesbaden, Hollerbornstraße,

Dienstag, 13.04.2021, 17:00 Uhr

(fe) Am Dienstagnachmittag wurde dem Fahrer eines E-Scooter in Wiesbaden sein

Gefährt gestohlen, nachdem er in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen war.

Zunächst befuhr der 59-Jährige mit seinem E-Roller die Hollerbornstraße in

Richtung Daimlerstraße. Der 28 Jahre alte Fahrer eines Smarts parkte am

Straßenrand der Hollerbornstraße, übersah ersten Ermittlungen zur Folge den

Roller-Fahrer und öffnete seine Fahrertür in Richtung der Straßenseite. Der 59

Jahre alte Mann aus Wiesbaden stieß gegen die geöffnete Fahrertür und kam zu

Fall. Hierbei verletzte sich der Mann und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An

beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1.600

Euro. Der verunfallte E-Roller wurde zunächst im Bereich der Unfallstelle

abgestellt, kurz darauf jedoch von bisher unbekannten Tätern gestohlen. Der Wert

des Rollers wird durch den Geschädigten auf etwa 250 Euro geschätzt. Hinweise zu

dem Diebstahl liegen bisher nicht vor.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345

2540 an das 5. Polizeirevier in Wiesbaden zu wenden.

Mehrere Katalysatoren entwendet,

Wiesbaden, Biebrich, Äppelallee, Nacht zum Dienstag, 13.04.2021

(fe) In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden durch unbekannte Diebe mehrere

Katalysatoren von dem Gelände eines Autohändlers in der Äppelallee entwendet.

Bisherigen Ermittlungen zur Folge entfernten die Täter auf dem Parkplatz des

Autohauses aus mindestens fünf Pkw die verbauten Katalysatoren im Wert von

insgesamt etwa 2.500 Euro. Im Anschluss flohen die Täter mit den erbeuteten

Katalysatoren in unbekannte Richtung.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 0

an die Kriminalpolizei in Wiesbaden zu wenden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Diebe in Garagen unterwegs

Bad Schwalbach (ots) – Mehrere Diebstähle aus Garagen,

Hohenstein, Breithardt, Sonntag, 11.04.2021 auf Montag 12.04.04.2021

(fe) In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen unbekannte Täter in Breithardt

in drei Garagen ein und stahlen dabei Fahrräder und Werkzeug. Unbefugten gelang

es sich unbemerkt in die Garagen zu begeben und dort diverse hochwertige

Gegenstände zu entwenden. In der Straße „Schöne Aussicht“ erbeuteten die Täter

zwei Fahrräder und in der Straße „Vor Buchholz“ fehlte am Folgetag aus zwei

Garagen jeweils hochwertiges Werkzeug, darunter mehrere Akkuwerkzeuge der Marke

Ryobi samt Ladegerät, eine Stichsäge der Marke Bosch und ein Bohrhammerset der

Marke Einhell. Durch die Geschädigten wird der Gesamtwert des Diebesguts auf

mehrere Tausend Euro geschätzt. Täterhinweise liegen bisher nicht vor.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0

an die Polizeistation in Bad Schwalbach zu wenden.