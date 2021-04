Neustadt: Neustadter Protokollarius bei Luther in Worms

Neustadt an der Weinstraße – Am 18. April 2021 jährt sich der Jahrestag „500 Jahre Luther in Worms“, bei dem es um den Schwerpunkt „Freiheit des Gewissens“ geht. Aus diesem Anlass drehte der Neustadter Dozent und Schriftsteller Michael Landgraf mit dem Offenen Kanal Weinstraße in der Rolle eines Protokollarius des Reichstags im Bibelmuseum einen Film.

Inhalt sind Auszüge aus seinem Roman „Der Protestant“, Kapitel „1521 – Reichstag zu Worms“. Der Beitrag wird am Festwochenende 17. und 18. April mehrfach in den Offenen Kanälen der Pfalz ausgestrahlt und ist bereits auf Youtube abrufbar: https://www.youtube.com/watch?v=U3dOEYOETso.

Davon inspiriert hat sich die Redaktion von Sat 1 – 17:30, einem Regionalprogramm für Rheinland-Pfalz und Hessen, bei Landgraf gemeldet und in Worms mit ihm mehrere Spielszenen in der Rolle des Protokollschreibers gedreht: Am Dom, an der Magnuskirche, die bereits vor dem Eintreffen Luthers 1520 evangelisch war, im Bischofspalast Heylshof, also dem Ort der Verhandlung, sowie am Lutherdenkmal. Themen sind die Einstellung der Wormser zu Luther und dem Papst, der Auftritt und die Botschaft Luthers sowie die politischen Hintergründe, denn Luthers Auftreten zeigte auch die Macht der Kurfürsten gegen den jungen König Karl V.

Ausgestrahlt wird der Beitrag im Nachrichtenmagazin „Sat 1 – 17:30“ am Freitag den 16. April 2021 zwischen 17:30 und 18:00 Uhr gesendet und wird etwa vier Minuten umfassen. Danach wird er in der Mediathek von Sat 1 abrufbar sein.