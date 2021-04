Neustadt: 25.000 Euro für Konzertabend „Neustart Neustadt“

Neustadt an der Weinstraße – Die Veranstaltungsbranche hat durch die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie viele Einschränkungen erfahren müssen. Um dem entgegenzuwirken, hat die Landesregierung Rheinland-Pfalz mit der Maßnahme „Lichtblicke“ ein Programm aufgesetzt, dass gerade die Veranstaltungsbranche im Kulturbereich unterstützen will. Insgesamt 750.000 Euro stehen für die Maßnahme im Rahmen des 15,5 Millionen Euro umfassenden Landesprogramms „Im Fokus. 6 Punkte für die Kultur“ zur Verfügung. Unter anderem wird das Projekt „Neustart Neustadt“ gefördert, das vom Veranstaltungsdienstleister SOUND SÜDWEST auf die Beine gestellt wird. Kulturminister Konrad Wolf überreichte die Landeszuweisung in Höhe von 25.000 Euro heute in Neustadt an den Geschäftsführer Andreas Eigenberger.

„Die ‚Lichtblicke‘-Programmlinie richtet sich bewusst an die Veranstaltungsbranche, die besonders durch die notwendigen Einschränkungen in der Corona-Pandemie betroffen ist. Wir ermöglichen Verdienstmöglichkeiten für Menschen vor und hinter der Bühne und eröffnen den Veranstalterinnen und Veranstaltern zugleich eine Perspektive. Es freut uns, dass so 35 Projekte gefördert werden konnten. Diese ermöglichen auch den rheinland-pfälzischen Bürgerinnen und Bürgern, Kultur in verschiedenen Formen wieder zu erleben. Beim Projekt ‚Neustart Neustadt‘ legt der Veranstalter Wert auf regionale Kooperation und auf ein hybrides Veranstaltungsformat. Die Landeszuweisung von 25.000 Euro kommt neben den Veranstaltenden deshalb auch regionalen Akteuren aus Rheinland-Pfalz zugute“ so der Kulturminister.

„Durch meine jahrzehntelange Arbeit als Toningenieur und Dienstleister für die verschiedensten Konzerte und Festivals in ganz Deutschland kenne ich natürlich auch zahlreiche Musikerinnen und Musiker aus der Region. Seit über einem Jahr können sie alle nicht mehr an Ihren Arbeitsplatz, die Konzertbühnen des Landes, zurückkehren“, berichtet Andreas Eigenberger, Geschäftsführer von Südwest Sound. „Als ich von der Landesförderung ‚Lichtblicke‘ hörte, habe ich spontan beschlossen, ein eigenes Projekt auf die Beine zu stellen. Ich möchte den engagierten Künstlerinnen und Künstlern mit diesem Projekt eine Bühne bereiten, auf der sie sich gemeinsam kreativ austoben und auf der besondere musikalische Momente entstehen können, auch wenn leider ein Auftritt vor Publikum nicht möglich sein wird. Und für mich persönlich genauso wichtig: Wir beschäftigen dabei auch ein Dutzend Ton-, Licht- und Veranstaltungstechniker, die sich ebenfalls seit über einem Jahr in Zwangspause befinden und hier endlich einmal wieder ‚Bühnenluft‘ schnuppern dürfen.“

Am 18. und 19. April 2021 treffen sich im Saalbau in Neustadt an der Weinstraße 15 Musikerinnen und Musiker sowie Sängerinnen und Sänger aus ganz Rheinland-Pfalz, um ein Crossover-Konzertprogramm im Bereich Pop/Rock/Jazz zu erarbeiten und aufzunehmen. Bei der Produktion des Konzertfilms beteiligten sich ein gutes Dutzend Mitwirkende aus Ton- und Videotechnik, Lichtdesign und Kameraführung. Bernhard Weller, besser bekannt als Friedel Spitz vom Pfälzer Kabarett-Duo „Spitz&Stumpf“, wird als Moderator durch das Programm führen. Der Konzertfilm wird ab Mitte Mai unter www.neustart-neustadt.de abrufbar sein. Dort erscheinen in Kürze bereits Informationen zum Künstler-Lineup und erste Impressionen von den Aufzeichnungen.