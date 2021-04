Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 14.04.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Drogen aus Fahrzeugfenster geworfen

Bad Dürkheim (ots) – Am 13.04.2021 gegen 22:40 Uhr konnte, kurz nach der Abfahrt Bad Dürkheim Süd, der Fahrer eines Peugeot einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Nachdem ihm das Anhaltesignale gegeben wurden, stoppte der Fahrer sein Fahrzeug abrupt und schaltet schnell sein Abblendlicht aus. Dies tat er vermutlich um zu verhindern, dass die Polizeibeamten mitbekommen, das 2 Tütchen mit geringen Mengen Cannabisprodukten aus dem Fenster geworfen wurden. Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis und Kokain. Bei der Durchsuchung der Person konnte ein sogenannter Grinder mit Anhaftungen von Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergestellt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Gegen den 21-Fahrer wird nun wegen Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinwirkung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Bad Dürkheim: Auto zerkratzt

Bad Dürkheim (ots) – Bereits im Zeitraum von 11.04.2021 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr wurde ein, auf dem Parkplatz Berntal in Bad Dürkheim, abgestellter PKW von bislang unbekannten Tätern beschädigt. Der Fiat Spider wurde ringsum mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von 6000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Schloss aufgebrochen

Bad Dürkheim (ots) – Am 13.04.2021 konnte durch einen Zeugen festgestellt werden, dass die Schranke des Sportplatzes in der Leistadter Straße in Kallstadt offenstand. Bei genauer Überprüfung konnte festgestellt werden, das bislang unbekannten Täter das Schloss der Schranke aufgebrochen und die Schranke zur Seite geschoben hatten. Es entstand ein Sachschaden von 50 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bockenheim: Betrunkener missbraucht Notruf

Bockenheim, Bugostraße – 14.04.2021, 01:30 Uhr (ots) – Ein 35-Jähriger aus Bockenheim ging den Beamten in der Nacht gehörig auf die Nerven. In zahlreichen Notrufen versuchte der Anrufer seine Probleme mit dem Bürgermeister zu schildern. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass definitiv kein Notfall vorlag und die Anrufe dem hohen Alkoholkonsum des 35-Jährigen geschuldet waren. Das Handy wurde daher bis zur Ausnüchterung sichergestellt.

Grünstadt: Auseinandersetzung endet mit Platzverweis

Grünstadt, Neugasse – 13.04.2021, 23:15 Uhr (ots) – Aufgrund von Anrufen über heftiges Geschrei in der Neugasse waren Beamte der PI in der Nacht im Einsatz. Vor Ort konnte ein 32-Jähriger sichtlich aufgebrachter Mann aus Grünstadt angetroffen werden, der rumschrie. Er blutete an der Hand. Es stellte sich heraus, dass er zur Wohnung eines 21-Jährigen wollte, in der sich weitere Personen aufhielten. Da man ihn nicht einließ, kam es zum Streit – der 32 soll gegen Türen getreten haben und sich Zugang zur Wohnung verschafft haben – in der Wohnung ging ein Tisch und eine Fensterscheib zu Bruch – ein 35-Jähriger hatte eine Schwellung am Auge und eine aufgeplatzte Lippe (wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht) – ein 24-Jähriger hatte offensichtlich auch was abbekommen (Rötung im Gesicht). Was sich genau abgespielt hat, muss noch erforscht werden. Der 32-Jährige erhielt jedenfalls einen Platzverweis.

Kirchheim: Unfälle nach Abstandsverletzung

Kirchheim (ots) – Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos ereignete sich am 13.04.2021, um 07.42 Uhr, auf der A6, Höhe Kirchheim an der Weinstraße. Der 42-jährige Fahrer eines Skoda war unterwegs in Richtung Mannheim. Verkehrsbedingt musste er seine Geschwindigkeit reduzieren. Aufgrund zu geringen Abstandes fuhr der ihm folgende Opel auf. Hinter dem 53-jährigen Opel-Fahrer war ein 40-jähriger mit seinem VW unterwegs. Auch dieser hielt nicht den erforderlichen Abstand zu dem Vorausfahrenden ein. Nachdem es zwischen dem Skoda zu dem Opel zu einem Unfall gekommen war, fuhr der VW auf den Opel auf. Der VW und der Opel wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die 33-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der 53-jährige Opel wurde ebenfalls leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort behandelt.

Hinweis ihrer Polizei! Auf den Autobahnen unseres Dienstbezirks stellt die Unterschreitung des Sicherheitsabstandes die häufigste Unfallursache dar. Damit Sie sich und andere Verkehrsteilnehmende nicht gefährden, beachten Sie die Faustregel: „ABSTAND = HALBER TACHO!“ Wir wollen, dass Sie sicher ans Ziel kommen!

Grünstadt: Junge Graffiti-Schmierer erwischt

Grünstadt, In der Haarschnur – 13.04.2021, 16:00 Uhr (ots) – Ein Zeuge beobachtete 2 Personen, die ein Firmengebäude In der Haarschnur gerade mit grüner Farbe besprühten. Aufgrund der Personenbeschreibung konnten Beamte der hiesigen PI die Verdächtigen im Bereich der Alla-Hopp-Anlage feststellen. Das Duo versuchte zu flüchten, als es den Streifenwagen sah – die Beamten waren jedoch schneller. Der 13- und 14-Jährige aus Grünstadt waren der Polizei wegen anderer Vorfälle bereits bekannt. Bei der Überprüfung stellten wir grün verschmierte Finger und Farbe an der Kleidung der Verdächtigen fest. Bei der Absuche der Umgebung wurden noch weitere Tatorte (insges. 10) gefunden: Mauern, Zäune, eine Laterne, eine Sitzbank, ein Gartenhäuschen, ein Mülleimer und Pflastersteine wurden auch beschmiert.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):