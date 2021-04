Nötigung wegen nicht angeleintem Hund

Edesheim (ots) – Weil ein 65-jährige Hundehalter am Montag 12.04.2021 in der Ludwigstraße seinen Hund beim Gassi-Gehen nicht angeleint hatte und dieser auf 3 Kinder zustürmte, wurde er von den Eltern aufgefordert, umgehend den Hund an die Leine zu nehmen. Dabei soll der Hundehalter beleidigende Worte gegen die Eltern gesprochen und sie aufgefordert haben abzuhauen. Diese erstatteten daraufhin eine Strafanzeige.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen. Die Polizei weist darauf hin, dass Hunde nach der GefahrenabwehrVO auf öffentlichen Straßen angeleint sein müssen.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Essingen (ots) – 2.000 Euro Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer, als er am Montagmittag ein in der Schloßstraße in Essingen geparktes Fahrzeug streifte und sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte.

Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 14:17 Uhr und 14:30 Uhr. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei in Landau zu melden.

Aufmerksamer Bürger

Venningen (ots) – Im Tränkweg fand Montag 12.04.2021 um 8 Uhr ein aufmerksamer Bürger vermeintliche Giftköder, weshalb er die Polizei verständigte. Eine erste Überprüfung ergab, dass es sich hierbei vermutlich um unpräpariertes und aufgeweichtes Hundefutter handelte, welches ein Hundehalter verloren hatte.

Das Verhalten des Bürgers war genau richtig. In dem Zusammenhang appelliert die Polizei, lieber einmal mehr den Notruf zu betätigen und solche Sachverhalte mitteilen.

Gerüstteile fliegen von der Ladefläche

A65/Landau-Süd (ots) – 80 Euro Bußgeld sowie ein Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei kommen auf einen 55 Jahre alten LKW-Fahrer zu, weil er Montagmittag 12.04.2021, 13 Uhr seine Ladung nicht richtig gesichert hatte. Mehrere Notrufe gingen bei der Polizei ein, dass Gerüstteile auf der A65 bei der AS Landau-Süd herumliegen würden.

Der Fahrer gab an, dass er seine Ladung lediglich mit einem Spanngurt gesichert hatte, weshalb seine Ladung verrutschte und von der Ladefläche flog. Nachdem er seine Fracht nachgesichert hatte, konnte er seine Fahrt fortsetzen.

Vorfahrt missachtet

Billigheim-Ingenheim (ots) – Zwei Leichtverletzte und ca. 16.500 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag 12.04.2021 in Billigheim-Ingenheim. Eine 54-jährige Autofahrerin hatte die Landauer Straße in Richtung Hindenburgstraße befahren, als es im Kreuzungsbereich zur Rohrbacher Straße zum Zusammenstoß mit einem 66-jährigen Autofahrer kam.

Der 66-Jährige hatte das Stoppschild missachtet und traf das Auto der 54-Jährigen im Heckbereich. Durch den Aufprall drehte sich das Fahrzeug der 54-Jährigen, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Die 54-Jährige und ihre 17-jährige Tochter wurden durch den Unfall leicht verletzt, der Unfallverursacher blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Diebesgut mit größerem Fahrzeug abtransportiert

Dörrenbach/B38 (ots) – In der Gemarkung“ Metzenbühl Schlettig“ bei Dörrenbach wurden in der Nacht vom 11./12.04.2021, von einer Baustelle mehrere Hundert 2,5 m lange Eisenstangen entwendet. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Diebe dabei ein größeres Fahrzeug benutzten.

Zeugen, welche zur Nachtzeit größere Fahrzeuge im Bereich der L 508 bzw. B 38 gesehen haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06343-9334-0 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu wenden.

Unfallzahlen rückläufig

Edenkoben (ots) – 1.242 Verkehrsunfälle, 73 Verkehrsunfälle weniger, musste die Polizei Edenkoben im vergangenen Jahr aufnehmen. 43 Personen wurden schwer verletzt, 186 leichtverletzt. Nach wie vor ist die Geschwindigkeit eine der Hauptunfallursachen. Ein Anstieg ist bei den Verkehrsunfällen mit Fahrrädern, Krafträdern und Pedelecs zu verzeichnen. Weitere Details zur Verkehrsstatistik der Polizei Edenkoben finden Sie unter https://s.rlp.de/xiOuK