Dieb verwechselt Kleidersammlung mit Boutique

Rülzheim (ots) – Sonntagmittag 11.04.2021 kam es bei der Polizei Germersheim zu einem recht außergewöhnlichen Einsatz. Ein aufmerksamer Zeuge konnte in der Römerstraße 2 Männer dabei beobachten, wie diese mehrere Altkleidersäcke aus dem dortigen Altkleidercontainer in einen Kombi luden. Als die Polizei vor Ort eintraf, fehlte von dem Fahrzeug jede Spur. Auch an dem Altkleidercontainer waren keine Beschädigungen festzustellten.

Da sich der Zeuge allerdings das Kennzeichen des Autos merkte, konnten die unbekannten Täter schnell ermittelt werden. Die Spur führte nach Karlsruhe. Die Karlsruher Polizei konnte die Täter kurz später mit ihrem Fahrzeug antreffen. Diese gaben zu, die Altkleider in Rülzheim entwendet zu haben. Da die Kleidung allerdings den erleseneren Kleidungsgeschmack der Diebe nicht traf, haben sie diese direkt wieder in Karlsruhe entsorgt. Dem eingeleiteten Strafverfahren wegen Diebstahl müssen sich die zwei modebewussten Männer dennoch stellen.

Unfall verursacht und geflüchtet

Rülzheim (ots) – Am Montag 12.04.2021 ereignete sich im Zeitraum zwischen 08-13 Uhr ein Verkehrsunfall auf einem Parkplatz hinter der Sparkasse in der Mittleren Ortsstraße in Rülzheim. Ein bislang unbekannter Autofahrer kollidierte mit einem dort geparkten PKW und beschädigte diesen. Statt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall bzw. dem geflüchteten Fahrzeug geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.