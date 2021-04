Landkreis/Ostkreis: Achtung – Noch immer Anrufe falscher Polizeibeamter

(ots) – Es gab Montagabend 12.04.2021 bis Dienstagvormittag 13.04.2021 mindestens zehn weitere Anrufe von angeblichen Polizeibeamten. Nach bisherigen Kenntnissen blieben die Betrüger erfolglos. “Damit das so bleibt, legen Sie auf, sobald jemand am Telefon ums Geld oder sonstiges Vermögen geht. Die Polizei ruft nicht an, um über Festnahmen zu berichten, um vor Gefahren zu warnen oder gar um Vermögen abzuholen, um es vorübergehend zu sichern!”

Hinweise und Tipps zu den Vorgehensweisen und zum Schutz vor Betrügern am Telefon wie z.B. zu den Betrugsphänomenen Anrufe falscher Polizeibeamter, Enkeltrick oder Schockanrufe finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder auf der Präventionsseite unter www.polizei.hessen.de/Prävention.

Lahntal: Schwerer Unfall auf der B 62 – Polizei sucht Unfallzeugen

(ots) – Ein Autofahrer erlitt bei einem Frontalzusammenstoß schwerere, einer leichte Verletzungen. Die Bundesstraße 62 war zwischen Sterzhausen und Caldern bis 16.25 Uhr gesperrt. Ein von Caldern nach Sterzhausen fahrender Opel Corsa kollidierte am Dienstag 13. April gegen 13.50 Uhr mit einem entgegenkommenden VW Up. Ein Rettungswagen transportierte den in Speyer gemeldeten 21-jährigen Opelfahrer nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus. Derzeit liegen keine Informationen zur schwere seiner Verletzungen vor.

Sein Auto hatte sich nach dem Zusammenprall überschlagen und war auf dem Dach neben der Straße liegengeblieben. Der 66-jährige, in einem Kirchhainer Ortsteil lebende Fahrer des VW Up, erlitt eher leichtere Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft Marburg ordnete zur Rekonstruierung des genauen Unfallhergangs die Hinzuziehung eines Sachverständigen und die Sicherstellung der beiden, totalbeschädigten Fahrzeuge an.

Die Bundesstraße war wegen des Unfalls von 13.50 bis etwa 16.25 Uhr zwischen Sterzhausen und Caldern voll gesperrt.

Wer kann Angaben zu den Fahrmanövern der beteiligten Autos machen? Wer hat den Unfallablauf beobachtet? Die Polizei bittet Zeugen, die sich bislang noch nicht gemeldet haben, dies nachzuholen.

Die Polizei sucht als Zeugen insbesondere den Fahrer eines größeren orangefarbenen Gliederlastzugs, der zur Unfallzeit ebenfalls auf dem Weg von Caldern nach Sterzhausen war. Lastwagen und Anhänger, jeweils mit Ladeflächen mit Plane waren nach ersten Informationen ohne auffällige Aufschrift. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Unfallflucht am Rotenberg Ecke Calvinstraße

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, bei der die genaue Unfallzeit nicht feststeht. Der auf der Fahrerseite an beiden Türen und am Spiegel beschädigte graue Suzuki parkte auf einem Parkstreifen am Fahrbahnrand in der Straße Rotenberg /Ecke Calvinstraße. Der Besitzer hatte das Auto am Sonntag 28. März abgestellt und den Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro am Sonntag, 11. April festgestellt.

Der Verursacher hatte weder eine Nachricht am Suzuki hinterlassen noch den Unfall bei der Polizei gemeldet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – E-Bike aus dem Keller gestohlen

Ein Dieb stahl aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Weintrautstraße ein grünes, voll gefedertes Centurion Lhasa E-Mountainbike.

Das Rad ist codiert und hat einen Wert von 3.700 Euro.

Die Tat war zwischen 17 Uhr am Sonntag und 17 Uhr am folgenden Montag, 12. April. Wer hat in dieser Zeit in der Weintrautstraße das Rad gesehen und kann den Fahrer beschreiben? Wo ist ein solches Fahrrad seit dieser Zeit “neu” aufgetaucht? Wer kann Hinweise zum derzeitigen Standort des Rades geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

