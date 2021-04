Friedberg: Die Polizei-News

Ortenberg: Dattelpalme gestohlen

Ein Dieb hat am Montagabend (12.4.21) in Ortenberg-Bergheim von einem Anwesen in der Straße “Im Bleichetal” eine etwa 2 Meter hohe Dattelpalme gestohlen. Anwohner bemerkten gegen 19.30 Uhr einen Pickup mit silberfarbener Ladeklappe und gelbem Kennzeichen, auf dessen Ladefläche sich die Pflanze befand. Das Auto fuhr dann in Richtung Ortenberg davon. Hinweise erbittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042/96480.

Nidda: Verkehrsunfall – Skoda-Fahrerin verletzt

Am Montagabend 12.04.2021 ist es an der Kreuzung Am Langen Steg-Raun zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos gekommen. Eine 45-jährige wurde dabei verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 19.15 Uhr war die 71-jährige Fahrerin eines blauen VW auf der B457 unterwegs in Richtung Harb.

In Höhe der Straße am Langen Steg wollte die 45-Jährige am Steuer eines weißen Skoda die Bundesstraße in Richtung Burgring überqueren. Dabei kollidierten die beiden Fahrzeuge; es entstand Sachschaden in Höhe mehrerer Tausend Euro.

Die Polizei in Büdingen ermittelt nun, wie es zu dem Unfall gekommen war. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 06042/96480 zu melden.

Nidda: Unfall auf der B455

Auf der Bundesstraße zwischen Echzell-Grund Schwalheim und Nidda-Borsdorf sind bei einem Auffahrunfall am Montagnachmittag mehrere Fahrzeuginsassen zum Teil schwer verletzt worden. Gegen 16.45 Uhr wollte der 43-jährige Fahrer eines Opel Astra in Höhe Ober-Widdersheim nach links abbiegen, musste aufgrund Gegenverkehrs jedoch abbremsen. Ein 54-Jähriger am Steuer eines Mercedes der C-Klasse bemerkte dies offenbar nicht rechtzeitig und fuhr auf.

Neben den beiden Fahrzeugführern wurde auch die 44-jährige Beifahrerin des Opelfahrers verletzt. Sowohl der Mercedesfahrer als auch die Beifahrerin des Opel brachten Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser. Im Rahmen des Verkehrsunfalles kam es zeitweise zu einer Vollsperrung der B455 zwischen Wölfersheim und Nidda.

Rockenberg: Katalysator ausgebaut

Zwischen Sonntag (11.4.21, 18 Uhr) und Montag (12.4.21, 15.40 Uhr) haben Unbekannte sich an einem in der Rockenberger Klostergasse abgestellten, grünen VW Golf zu schaffen gemacht. So bemerkte dessen Eigentümer beim Start des Autos einen ungewöhnlichen Motorsound.

Bei näherem Hinsehen stellte man schließlich fest, dass der Katalysator feinsäuberlich abgetrennt- und mitgenommen worden war. Hinweise in diesem Zusammenhang erbittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06033/70430.

