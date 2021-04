Laster brennt und legt Sauerlandlinie bei Aßlar in Richtung Dortmund lahm

Aßlar/A45 (ots) – In der zurückliegenden Nacht fing ein Lkw auf der A45 bei Aßlar Feuer. Der Brand ist gelöscht, die Reinigungsarbeiten dauern derzeit an und sorgen in Richtung Dortmund für Behinderungen im Berufsverkehr. Gegen 00.00 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer den Brand. Eine in Rumänien zugelassene Zugmaschine hatte aus bisher nicht bekannten Gründen Feuer gefangen. Der Fahrer brachte sich in Sicherheit, der Sattelzug blieb auf der rechten der beiden Fahrspuren zwischen Wetzlar und Ehringshausen stehen.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Beide Fahrstreifen in Richtung Dortmund mussten voll gesperrt werden. Die Autobahnmeisterei richtete ab dem Autobahnkreuz Wetzlar eine Umleitung auf die B277 in Richtung Ehringshausen ein. Gegen 02.00 Uhr konnten die in dem Stau zwischen der Umleitung am Wetzlarer Kreuz und der Brandstelle aufgelaufenen Fahrzeuge einspurig an der Brandstelle vorbeigeführt werden.

Aufgrund der Hitze blieben Schäden auf der Fahrbahndecke zurück. Zudem mussten Teile des Erdreiches ausgekoffert werden. Um 05.20 Uhr und um 06.00 Uhr rückte die Feuerwehr erneut aus, da die Waren eines Onlinehändlers auf der Ladefläche des Sattelaufliegers zu brennen begannen.

Aktuell besteht weiterhin eine Vollsperrung in Fahrtrichtung Dortmund zwischen dem Autobahnkreuz Wetzlar und der Anschlussstelle Ehringshausen, die voraussichtlich zwischen 08.00 Uhr und 09.00 Uhr aufgehoben werden kann. Der Verkehr staut sich momentan bis zur Anschlussstelle Wetzlar Ost zurück (etwa 5 km).

Verkehrsteilnehmer werden gebeten auf die Radiowarnmeldungen zu achten. Ortskundige Fahrzeugführer sollten den Bereich weiträumig umfahren.

Greifenstein-Arborn: Leitplanke demoliert und abgehauen –

Bereits eine Woche zurück liegt eine Verkehrsunfallflucht auf der Landstraße zwischen Mengerskirchen und Arborn, zu der die Herborner Polizei Zeugen sucht. Am Dienstag vergangener Woche (06.04.2021) herrschten dort winterliche Fahrbahnverhältnisse. Offensichtlich geriet ein Lkw oder ein Bus dort ins Rutschen, prallte gegen die Leiplanke und schlitterte rund 30 Meter an dieser entlang. Anschließend fuhr der Unfallfahrer in Richtung Arbon davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass sich der Unfall zwischen 00.00 Uhr und 08.30 Uhr ereignete. Sie suchen Zeugen und fragen:

Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Dillenburg: Peugeot verkratzt –

An allen vier Türen sowie auf der Motorhaube ließen Unbekannte Kratzer an einem in der Nixböthe geparkten Peugeot zurück. Im Zeitraum vom 19.03.2021 bis zum heutigen Dienstag (13.04.2021) vergriffen sich die Vandalen am Lack des schwarzen “508”.

Wie hoch die Reparaturkosten werden, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: Dreiste Diebe greifen sich Zigaretten –

Am Samstagabend (10.04.2021) schlugen im Aldi-Markt in der Konrad-Adenauer-Straße Zigarettendiebe zu. Gegen 19.25 Uhr betraten sie den Discounter und suchten die Mitarbeiterräume auf. In einem der Räume werde Zigaretten aufbewahrt. Sie schlossen sich ein, öffneten ein Fenster und machten sich mit einer bisher nicht bekannten Menge an Zigarettenstangen und Tabakpackungen aus dem Staub.

Das Fenster liegt in Richtung des Stadtwerke-Geländes. Vermutlich verstauten die Täter ihre Beute in einen dort geparkten Pkw. Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

Wem sind die Diebe am Samstagabend beim Umladen ihrer Beute im Bereich des

Aldi-Parkplatzes, der an das Stadtwerke-Gelände grenzt, aufgefallen?

Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen