Karlsruhe – Rauch aus Schulgebäude

Karlsruhe (ots) – Aufgrund eines brennenden Bücherregals in einem Klassenzimmer

der Augustenburgschule, mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und

Rettungsdienst am Dienstagnachmittag nach Grötzingen ausrücken.

Gegen 14:15 Uhr wurde das Feuer durch einen Hausmeister in einem Klassenzimmer

entdeckt. Die Feuerwehr Karlsruhe rückte daraufhin mit insgesamt 36

Einsatzkräften und 10 Fahrzeugen aus. Der Brand konnte in einem Klassenzimmer

lokalisiert und rasch unter Kontrolle gebracht werden. Da zum Zeitpunkt der

Brandentwicklung keine Personen im betroffenen Bereich waren, kam es

glücklicherweise zu keinen Personenschäden. Warum es zu dem Brandausbruch kam,

ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. Der durch das Feuer entstandene

Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Karlsruhe- „Falscher Bankmitarbeiter“ – Mutmaßlicher Bankkartenabholer in Untersuchungshaft

Karlsruhe – Gemeinsame Pressemittelung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

In letzter Zeit häufen sich im Stadt- und Landkreis Karlsruhe die Anzeigen von

meist älteren Menschen, die von sogenannten „falschen Bankmitarbeitern“

kontaktiert wurden. Dabei melden sich Betrüger telefonisch bei den Geschädigten

und geben sich wahrheitswidrig als Mitarbeiter ihrer Bank aus. Im weiteren

Verlauf erfragen die Täter unter einem Vorwand etwa die Zugangsdaten für das

Onlinebanking der Geschädigten mit dem Ziel, sodann widerrechtliche

Überweisungen vom Konto der Geschädigten zu tätigen. In anderen Fällen behaupten

die Täter, dass mit dem Konto der Angerufenen etwas nicht stimmen würde – etwa,

dass zu Unrecht eine Abbuchung erfolgt sei – und man aus diesem Grund die

Bankkarte einschließlich der zugehörigen PIN der Angerufenen benötige und einen

angeblichen Bankmitarbeiter zur Abholung vorbeischicken werde. Ziel der Täter

ist es, sodann an Geldautomaten widerrechtliche Abbuchungen vom Konto der

Geschädigten durchzuführen.

Der Kriminalpolizei Karlsruhe gelang es nach umfangreichen Ermittlungsmaßnahmen,

einen mutmaßlichen Abholer von Bankkarten zu identifizieren und am Donnerstag

vorläufig festzunehmen. Der 32-jährige kosovarische Staatsangehörige steht im

Verdacht, in insgesamt sechs Fällen als vermeintlicher Bankmitarbeiter bei den

Geschädigten Bankkarten abgeholt und in der Folge an Geldautomaten mehr als

20.000 Euro abgehoben zu haben. Der Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Karlsruhe dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der

Haftbefehl erließ.

Karlsruhe, Knielingen – Bei Einbrüchen in Gartenhütten Hasenbabys entwendet

Karlsruhe – In der Zeit zwischen Samstag, 12.00 Uhr und Montag, 13.00 Uhr,

brachen bislang unbekannte Täter zwei Gartenhütten im Gewann Kirchau auf.

Aus einem Gartengrundstück wurden insgesamt vier Hasenbabys entwendet die gerade

einmal drei Wochen alt waren. Sie wurden noch gesäugt und sind laut Angaben der

Anzeigenerstatterin ohne die Mutter nicht überlebensfähig. Außerdem entwendeten

die dreisten Diebe noch Eier, einen Fahrradanhänger, eine Akku Bohrmaschine, ein

Radiogerät und diverses Geschirr.

Nach derzeitiger Sachlage besteht ein Zusammenhang zu einem weiteren Einbruch im

gleichen Gewann, bei dem die Täter aus der aufgebrochenen Gartenhütte jedoch

nichts entwendet haben.

Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf wenige hundert Euro geschätzt.

Hinweise zu den beiden Fällen nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Mühlburg unter

der Telefonnummer 0721 95990 entgegen.

Maskenmuffel sorgt am Bahnhof Mühlacker für Ärger

Pforzheim – Gestern Abend gegen 18:36 Uhr wurde das Polizeirevier

Mühlacker darüber verständigt, dass sich im Zug von Stuttgart nach Karlsruhe ein

uneinsichtiger Maskenverweigerer befinden würde. Der Mann wurde zuvor von der

Zugbegleiterin aufgrund des fehlenden Mund-Nasen-Schutzes von der Weiterfahrt

ausgeschlossen, weigerte sich jedoch die Bahn zu verlassen. Die herbeigerufenen

Beamten der Landespolizei wurden vor Ort von Einsatzkräften der zuständigen

Bundespolizei unterstützt. Der Provokateur weigerte sich den Zug zu verlassen,

schrie laut herum und filmte die Maßnahmen der Polizeibeamten mit seinem

Mobiltelefon. Da sich der Störenfried weigerte seine Personalien preiszugeben,

sollte er auf dem Bahnsteig nach Dokumenten durchsucht werden. Hiergegen wehrte

er sich, weshalb er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Als er

anschließend zu Fuß zum Polizeirevier Mühlacker gebracht wurde, beleidigte er

die Bundespolizisten und rief rechtsradikale Parolen. Auf dem Polizeirevier

leistete er weiterhin erheblichen Widerstand gegen die Maßnahmen, bevor die

Beamten die Identität des 42-jährigen Ägypters feststellen konnten. In der

Gewahrsamszelle beleidigte er weitere Beamte, zog sich komplett aus, schlug

gegen die Zellentür und brüllte herum. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde

der 42-Jährige zur Durchführung weiterer strafprozessualer Maßnahmen zur Wache

der Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof gebracht. Nach deren Abschluss

konnte er seinen Weg fortsetzen.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen Widerstands gegen

Vollstreckungsbeamte, Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger

Organisationen und Volksverhetzung sowie Beleidigung aufgenommen.

Steine auf den Gleisen legen Zugverkehr lahm

Karlsruhe – Gestern Abend meldete ein Lokführer, dass auf der Bahnstrecke

zwischen dem Haltepunkt Diedelsheim und dem Bahnhof Bretten, Gegenstände im

Gleisbereich liegen würden. Umgehend veranlasste die Bundespolizei die Sperrung

der Bahntrasse. Als die Bundespolizisten vor Ort eintrafen stellten Sie in einem

Kurvenbereich mehrere, auf den Schienen aufgelegte, Schottersteine fest. Eine

sofort eingeleitete Fahndung nach möglichen Tatverdächtigen vor Ort blieb bisher

ergebnislos. Laut Zeugenaussagen kommen jedoch mehrere Kinder und Jugendliche,

welche sich häufig an der Bahnstrecke aufhalten, für die Tat in Betracht. In der

unmittelbaren Nähe zum Tatort fanden die Beamten Unrat, welcher von den bislang

unbekannten Tätern stammen könnte. Einige Gegenstände wurden als mögliche

Spurenträger sichergestellt.

Es ist keinesfalls ein Kavaliersdelikt, geschweige denn eine adäquate

Freizeitbeschäftigung, Steine auf Gleise zu legen und damit Züge zu beschädigen.

Dieses Verhalten ist nicht nur strafbewährt, sondern auch besonders

Lebensgefährlich. Neben dem achtlosen Aufenthalt im Gleis, entwickeln Züge auch

eine starke Sogwirkung, welche Personen mit zu geringem Abstand erfassen können.

Des Weiteren ist mit Schadenersatzforderungen zu rechnen.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den

Bahnverkehr sowie Sachbeschädigung aufgenommen.

Karlsruhe – Brand bei Entsorgungsbetrieb

Karlsruhe – Offenbar lediglich Sachschaden entstand bei einem Brand am

Dienstagmorgen bei einem Abfallentsorgungsbetrieb in der Fettweisstraße in

Karlsruhe.

Gegen 7 Uhr löste ein Brandmelder in einer Lagerhalle aus, eine Rauchsäule stand

über dem Gebäude. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren keine Personen mehr in der

Halle. Der Brand konnte schnell gelöscht werden.

Eingelagertes Ersatzbrennmaterial hatte sich wohl selbst entzündet. Der

Sachschaden wird auf ungefähr 40000 Euro geschätzt.

Eggenstein- Leopoldshafen- Rollerfahrer kommt auf Ölspur zu Fall

Karlsruhe – Vermutlich aufgrund einer Ölspur auf der Hauptstraße in

Eggenstein kam es am Montagnachmittag zu einem Unfall, bei dem sich ein

Rollerfahrer leichte Verletzungen zuzog.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr ein 81-Jähriger, kurz nach 16 Uhr, mit seinem

Roller von der Grabener Straße in Richtung Hauptstraße und gerät im dortigen

Kreisverkehr auf einer Ölspur ins Schlingern. In der Folge stürzte er mit seinem

Zweirad und verletzte sich hierbei. Durch den alarmierten Rettungsdienst wurde

der Rentner zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn

wurde durch eine Spezialfirma gereinigt. Hierzu musste der Verkehr aus Richtung

Neureut umgeleitet werden.

Philippsburg/Bad Schönborn – Zwei Schwerpunktkontrollen im nördlichen Landkreis

Karlsruhe – Zwei Kontrollstellen mit den Schwerpunkten „Drogen im Straßen“

und „Schwerlastverkehr“ wurden am Montag durchgeführt.

Die zuerst genannte fand auf dem Pendlerparkplatz an der Autobahnanschlussstelle

Kronau zwischen 13.30 Uhr und 18.30 Uhr, statt. Hier wurden von den eingesetzten

Polizeibeamten drei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt und

diverse weitere Ordnungswidrigkeiten. Insgesamt wurden 196 Fahrzeuge und 280

Personen kontrolliert.

Der Schwerlastverkehr wurde durch Beamte der Verkehrspolizei Karlsruhe auf der

Landesstraße 555 auf Höhe einer Firmenzufahrt überprüft. Hier wurden zwischen 9

Uhr und 12 Uhr am Montag insgesamt neun Lastwagen kontrolliert, wobei auch hier

mehrere Ordnungswidrigkeiten geahndet wurden. Zweimal wurde die Weiterfahrt

untersagt wegen mangelnder Ladungssicherung.

Ettlingen – Autofahrerin kollidiert mit Sattelzug

Karlsruhe – Glück im Unglück hatte eine 40 Jahre alte BMW-Fahrerin, als

sie am Montagmorgen beim Auffahren auf die Landesstraße 605 mit einem Sattelzug

kollidierte und dabei glücklicherweise nur Sachschaden entstand.

Gegen 08:30 Uhr fuhr die mutmaßliche Unfallverursacherin auf der Bundesstraße 3

aus Richtung „Beim Runden Plom“ kommend und wollte im weiteren Verlauf in

Richtung Karlsruhe auf die L 605 einfahren. Hierbei prallte sie mit dem aus

Richtung Ettlingen kommenden Sattelzug zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde

der BMW der 40-Jährigen so stark beschädigt, dass er von der Unfallstelle

abgeschleppt werden musste. Aufgrund des Verkehrsunfalls und der dortigen

Baustelle kam es auf der stark befahrenden Strecke zu erheblichen

Verkehrsbeeinträchtigungen. Der durch den Zusammenstoß entstandene Sachschaden

wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Kürnbach – Einbruchsversuch in Foodtruck-Anhänger – Zeugen gesucht

Kürnbach – Bislang unbekannte Täter versuchten am Montagabend gegen 21.30

Uhr in einen Foodtruck-Anhänger einzubrechen.

Beim Versuch den in der Mühlstraße abgestellten Anhänger aufzuhebeln, löste der

optische und akustische Alarm aus, weshalb die unbekannten Täter vermutlich von

ihrem Vorhaben abließen und flüchteten. Der entstandene Sachschaden an der Tür

des Anhängers wird derzeit auf etwa 50 Euro geschätzt.

Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte unter der Telefonnummer 07252 50460 an

das Polizeirevier Bretten.

Karlsruhe – Vermisste Frau tot aufgefunden

Karlsruhe – Die seit dem 06. April vermisste 59-Jährige aus

Karlsruhe-Neureut wurde am Freitagnachmittag im Karlsruher Oberwald tot

aufgefunden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf

ein Fremdverschulden.

Gondeslheim – Von der Fahrbahn abgekommen

Karlsruhe – Aus noch ungeklärter Ursache kam ein Pkw-Lenker am späten

Montagabend auf der B 35 bei Bretten-Diedelsheim von der Fahrbahn ab. Der

35-Jährige war um ca. 23.15 Uhr von Bretten in Richtung Bruchsal unterwegs, als

er kurz nach der Abfahrt Gondelsheimer Straße in einer Linkskurve zunächst nach

rechts ins Bankett gerät und hiernach wohl die Kontrolle über sein Fahrzeug

verliert. In der Folge kommt er nach links von der Fahrbahn ab, wo das Fahrzeug

nach der Kollision mit der dortigen Böschung kippt und auf dem Dach zum Liegen

kommt. Außer dem Sachschaden von ca. 5000 EUR am Fahrzeug und einem noch nicht

näher bezifferten Flurschaden, kommt der Fahrer mit dem Schrecken davon.

Karlsruhe – Verletzter Rollerfahrer

Karlsruhe – Leichte Verletzungen erlitt am Montagmittag ein Rollerfahrer

infolge eines Unfalls in der Ettlinger Straße. Der 26-Jährige hielt um kurz nach

11.00 Uhr auf Höhe der Nebeniusstraße an einer roten Ampel, als er von einem

nachfolgenden 69-jährigen Pkw-Lenker übersehen wurde. Durch den darauffolgenden

Zusammenstoß stürzte der Rollerfahrer und zog sich mehrere Prellungen zu.