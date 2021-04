Mannheim-Lindenhof: Verkehrsunfall stellt sich als mögliches Autorennen heraus

Mannheim-Lindenhof – Einen Verkehrsunfall im Stadtteil Lindenhof meldete

am Montagabend ein Zeuge der Polizei. Beim Eintreffen einer Polizeistreife am

Unfallort an der Rheinpromenade konnten die beiden Unfallbeteiligten auf dem

Parkplatz der Jugendherberge festgestellt werden. Die beiden 18- und 19-jährigen

jungen Männer gaben an, dass sie sich auf der Straße entgegenkamen und sich

dabei ihre Spiegel berührten und beschädigt wurden. Die Schäden an deren Autos

passten allerdings nicht zu deren Unfallschilderung.

Nach erneuter Kontaktaufnahme mit dem Zeugen stellte sich der Sachverhalt

schließlich völlig anders dar. Dieser war kurz vor 20 Uhr mit seiner Begleiterin

auf dem Gehweg der Rheinpromenade in Richtung Jugendherberge spazieren, als er

von hinten laute Motorengeräusche hörte. Als er sich umdrehte, konnte er einen

Mercedes und einen Minicooper erkennen, die nebeneinander mit hoher

Geschwindigkeit auf sie zugerast kamen. Als sich die beiden Fahrzeuge plötzlich

sehr nahe kamen und berührten, flogen Fahrzeugteile davon. Anschließend

passierten die beiden Fahrzeuge den Zeugen und dessen Begleiterin in sehr

geringem Abstand und bogen auf den Parkplatz der Jugendherberge ein.

Gegen die beiden jungen Männer wird nun wegen des Verdachts der

Straßenverkehrsgefährdung und des verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

Mannheim-Vogelstang: 50-jähriger wird Opfer eines betrügerischen Verkäufers im Internet

Mannheim-Vogelstang – Am Dienstag erschien ein 50-jähriger Mann beim

Polizeiposten Mannheim-Vogelstang, um ein Betrugsdelikt anzuzeigen. Er hatte

bereits am 31.03.2021 auf einem Online-Verkaufsportal von einem unbekannten

Verkäufer einen Minibagger für rund 6.000 Euro erworben. Vereinbarungsgemäß

überwies der Geschädigte auf das Konto des vermeintlichen Verkäufers. Da

anschließend der Kontakt abbrach und der Verkäufer nicht mehr reagierte, wurde

der 50-Jährige misstrauisch und musste feststellen, dass der Verkäufer

missbräuchlich die Anschrift einer tatsächlich existenten Firma in Polen genutzt

hatte, um eine seriöse Abwicklung des Kaufgeschäfts vorzutäuschen. Bis heute kam

kein Kontakt mehr mit dem Verkäufer zustande, auch der Bagger wurde bislang

nicht geliefert.

Die weiteren Ermittlungen durch das Polizeirevier Mannheim-Käfertal wegen

Warenbetrugs dauern an.

Mannheim-Käfertal: Baggerschaufel von Baustelle gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Käfertal – In der Zeit zwischen Freitagabend, 18 Uhr und

Montagmorgen, 7 Uhr entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle in Käfertal

eine Baggerschaufel. Die Einbrecher drangen auf unbekannte Art und Weise auf das

Baustellengelände in der Robert-Funari-Straße ein und entwendeten dort die 2,5

Meter breite und zwei Tonnen schwere Baggerschaufel. Auf welche Weise die

Schaufel von den Einbrechern abtransportiert wurde, ist derzeit unklar und

Gegenstand weiterer Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Käfertal. Der Wert

der Schaufel wurde mit rund 12.000 Euro angegeben.

Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist und die sachdienliche Hinweise geben

können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.:

0621/71849-0 zu melden.

Mannheim-Neckarstadt-West: Zwei junge Frauen bestehlen 60-Jährigen mit Gewalt

Mannheim-Neckarstadt-West – Zwei jungen Frauen im Alter von 21 und 23

Jahren bestahlen am Montagnachmittag im Stadtteil Neckarstadt-West einen

60-jährigen Mann unter Gewalteinwirkung. Der Mann war zuvor auf dem Weg zu einem

nahegelegenen Supermarkt auf der Straße gestürzt. Das bemerkten die beiden

jungen Frauen und halfen ihm auf. Anschließend begleiteten sie ihm beim Einkauf

und trugen ihm die Taschen nach Hause. Hier setzte sich der Mann an den

Küchentisch und legte sein Mobiltelefon auf den Tisch. Als eine der Frauen das

Handy an sich nehmen wollte, griff der 60-Jährige danach und spürte unmittelbar

danach einen harten Schlag gegen den Kopf, sodass er das Telefon losließ. Dieses

nahmen die beiden Frauen an sich und verließen die Wohnung. Da jedoch Nachbarn

aufgrund eines offenbar lautstarken Streits zwischen den drei Personen bereits

die Polizei alarmiert hatten, trafen die Frauen noch im Flur auf eine

Polizeistreife. Sie versuchten noch vergeblich, sich des Mobiltelefons zu

entledigen. Sie wurden vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt gebracht. Beide Frauen standen zur Tatzeit sowohl und

Alkohol- als auch unter Drogeneinfluss. Beiden wurde eine Blutprobe entnommen.

Gegen die zwei jungen Frauen wird nun wegen gemeinschaftlichen räuberischen

Diebstahls ermittelt. Sie wurden nach erkennungsdienstlicher Behandlung wieder

auf freien Fuß entlassen.

Mannheim-Schwetzingerstadt: Unter Alkoholeinfluss gegen Ampelmast gefahren und abgehauen – erheblicher Sachschaden entstanden

Mannheim-Schwetzingerstadt – Einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

verursachte ein 38-jähriger Autofahrer am frühen Dienstagmorgen im Stadtteil

Schwetzingerstadt. Der Mann war gegen 0.30 Uhr mit seinem BMW auf der

Reichskanzler-Müller-Straße stadtauswärts in Richtung Möhlstraße unterwegs. An

der Kreuzung in Höhe des Neckarauer Übergangs kam er aus bislang unklarer

Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den dortigen

Ampelmast. Dieser wurde durch den Aufprall komplett zerstört. Auch der BMW des

38-Jährigen erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden

wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Der Fahrer des BMW kam mit dem Schrecken

davon und blieb unverletzt. Er stieg unmittelbar nach dem Zusammenstoß aus dem

Fahrzeug aus, entnahm noch ein Paket aus dem Fahrzeug und entfernte sich

anschließend, unter Zurücklassung des Fahrzeugs, in Richtung Möhlstraße von der

Unfallstelle.

Zeugen hatten die Situation beobachtet und sofort die Polizei verständigt. Im

Rahmen einer sofortigen Fahndung konnte der 38-Jährige in der Nähe des

Unfallortes ausgemacht und festgehalten werden. Bei dessen Kontrolle bemerkten

die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in dessen Atem. Ein Alkoholtest ergab einen

Wert von über 0,8 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen

ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt.

Inwiefern der Mann im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, muss noch ermittelt

werden. Zudem sieht er einer Anzeige wegen Zuwiderhandlung gegen die

Ausgangsbeschränkungen entgegen.

Gefahrgutunfall auf Betriebsgelände im Rheinauhafen

Mannheim/Rheinauhafen – Auf einem Betriebsgelände des Rheinauhafens in der

Ruhrorter Straße wurden am Montag gegen 16:00 Uhr bei Verladetätigkeiten mit

einem Hubstapelwagen zwei Behälter mit dem flüssigen Gefahrenstoff

Hexamethylendiisocyanat beschädigt. Der Inhalt der jeweils 200 Liter fassenden

Behälter lief komplett aus und konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr

aufgefangen und gebunden werden. Zu einem Personenschaden kam es nicht und es

gelangte kein Gefahrenstoff in die Umwelt. Während der Einsatzmaßnahmen kam es

kurzeitig zur Sperrung der Ruhrorter Straße. Es bestand keine Gefahr für die

Bevölkerung.

Mannheim: Brand in Bürogebäude; technischer Defekt eines Trafos; Schaden ca. 100.000.- Euro; Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim – Nach Ausbruch eines Feuers am Dienstagmorgen, kurz nach 4 Uhr,

im Bürogebäude eines leerstehenden Firmenkomplexes in der Industriestraße, haben

die Brandexperten des Kriminalkommissariats Mannheim noch am Vormittag die

Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Wie sie herausfanden, dürfte das Feuer durch einen technischen Defekt eines

starkstromumwandelnden Trafos entstanden sein.

Der Schaden an dem einstöckigen Gebäude wird auf rund 100.000.- Euro geschätzt.

Verletzt wurde niemand.