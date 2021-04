Sinsheim-Hasselbach: Ermittlungen nach Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus dauern noch an

Sinsheim-Hasselbach – Die Ursache des Brandes in einer Wohnung eines

Mehrfamilienhauses in der Wiesenwaldstraße von Freitag, den 9. April 2021 ist

nach wie vor unklar.

Die Brandwohnung bleibt weiter beschlagnahmt.

Bei dem Feuer hatte eine 68-jährige Bewohnerin den Tod gefunden, drei weitere

Bewohner hatten Rauchgasvergiftungen erlitten. Der Schaden wird auf rund

30.000.- Euro geschätzt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Brandexperten der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

St. Leon-Rot: Bauarbeiter bei Arbeitsunfall schwer verletzt; Rettungshubschrauber im Einsatz

St. Leon-Rot – Am Montagvormittag, kurz nach 10 Uhr, wurde ein 25-jähriger

Bauarbeiter auf einer Baustelle der A 5, nahe der Roter Straße, bei einem

Arbeitsunfall schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine

Klinik geflogen. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, wurde der Mann von einem schwenkenden

500-Kilogamm schweren Stahlträger getroffen, an dem er gerade Schweißarbeiten

durchführte.

Das Gewerbeaufsichtsamt des Rhein-Neckar-Kreises ist verständigt.

Ketsch: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Ketsch – Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte im Laufe des

Montages einen Renault Megane, der zwischen 10-18 Uhr in der Hebelstraße, Ecke

Kolpingstraße geparkt war. Der Sachschaden wird auf über 1.000.- Euro geschätzt.

Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Zeugen gesucht!

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag,

zwischen 06:30 Uhr und 08:00 Uhr, in der Brückenstraße. Ein bislang unbekannter

Autofahrer befuhr die K4277 aus Waldangelloch kommend in Richtung

Sinsheim-Weiler. In Höhe der Hausnummer 54 beschädigte er im Vorbeifahren einen

parkenden BMW und fuhr anschließend einfach weiter. Der Sachschaden beläuft sich

auf rund 2.500EUR.

Zeugen, die Sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer 07261-6900, zu melden.

Dielheim/Obersontheim: Einbrüche in Discountmärkte; drei Tatverdächtige bei Einbruch auf frischer Tat festgenommen; Staatsanwaltschaft Heidelberg erwirkt Haftbefehle

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis; Obersontheim/Kreis Schwäbisch-Hall –

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des

Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurden Haftbefehle gegen drei

Männer im Alter von 43, 45 und 59 Jahren erlassen.

Sie stehen im dringenden Verdacht, am frühen Samstagmorgen des 10. April 2021 in

einen Discountmarkt in Obersontheim im Landkreis Schwäbisch-Hall eingebrochen zu

sein. Mit Unterstützung starker Polizeikräfte, darunter auch ein Hubschrauber,

wurde das Trio von Spezialeinsatzkräften des Polizeipräsidiums Einsatz aus

Göppingen kurz nach 1 Uhr auf frischer Tat festgenommen.

Bereits am Samstagnachmittag wurden die drei Tatverdächtigen, rumäni-sche

Staatsbürger, der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, die

Haftbefehle wegen des dringenden Verdachts des schweren Bandendiebstahls und des

Haftgrundes der Fluchtgefahr erließ. Anschließend wurden die Beschuldigten in

verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungsgruppe „Eigentum“ der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

ermittelt bereits seit längerer Zeit gegen die Bande.

Diese soll bereits in der Nacht von Samstag, den 21. Februar, auf Sonntag, den

22. Februar 2021, in einen Supermarkt in Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis

eingebrochen sein und dort eine fünfstellige Bargeldsumme aus einem

aufgebrochenen Tresor erbeutet haben.

Ob die Bande für die Durchführung weiterer, ähnlich gelagerter, auch

überregionaler Fälle in Betracht kommt, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen der

Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fenster und Hausfassade im Industrie beschmiert – Zeugen gesucht

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am Montagabend zwischen 22 und 23 Uhr

beschmierte ein unbekannter Täter Fenster und die Hausfassade eines

Firmengebäudes in der Industriestraße. Für die Farbschmierereien wurden eine

Spraydose sowie vermutlich Farbe aus einem Farbeimer verwendet. Eine Fahndung im

Umfeld mit zwei Streifenbesatzungen verlief erfolglos. Zeugen, die im genannten

Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter

Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Kinderwagen in Brand gesetzt – Zeugen gesucht

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis – Unbekannte haben am Montagabend auf dem

Gartenschaugelände in der Eisenbahnstraße einen Kinderwagen angezündet. Eine

Streife des Polizeireviers hatte kurz nach 22 Uhr das Feuer auf Höhe der

Kaiserstraße bemerkt, gleichzeitig gingen auch mehrere Anrufe ein. Es stellte

sich heraus, dass auf einem Weg ein Kinderwagen lichterloh brannte. Die

Freiwillige Feuerwehr Hockenheim war mit zwei Fahrzeugen und zehn Wehrleuten im

Einsatz und löschte den Brand. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht

haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06205/28600 beim Polizeirevier

Hockenheim zu melden.

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt nicht beachtet – Sachschaden 20.000 Euro

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis – Weil ein 58-jähriger Fahrer eines Porsche am

Montag kurz vor 6 Uhr an der Einmündung Querstraße/Hauptstraße die durch

Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt nicht beachtete, kam es zum Zusammenstoß mit

dem Mercedes eines 73-Jährigen. Dieser war Auf der Hauptstraße in Richtung

Horrenberg unterwegs. Beide Beteiligte blieben unverletzt, der Gesamtsachschaden

beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Ein- oder Ausparken Auto beschädigt und anschließend geflüchtet – Zeugen gesucht

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis – Vermutlich beim Ein- oder Ausparken

beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer am Samstag (10.04.2021) auf dem

Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße Am Sägewerk einen dort zwischen

9.30 und 10 Uhr abgestellten Nissan. Anschließend flüchtete der Verursacher ohne

sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 2.500 Euro zu kümmern. Der

Unfall wurde der Polizei erst am Montagmorgen gemeldet. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon

06205/28600 beim Polizeirevier Hockenheim zu melden.

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrradfahrer bleibt an Autospiegel hängen und stürzt gegen weiteres Auto

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis – Ein 40 Jahre alter Radfahrer blieb am

Montag um 9.30 Uhr beim Vorbeifahren am Außenspiegel eines in der

Peter-Schnellbach-Straße geparkten Mercedes hängen. Dabei stürzte er gegen einen

dahinter geparkten VW-Golf und zog sich Verletzungen zu. Er wurde nach der

medizinischen Erstversorgung zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in

ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Autos entstand Sachschaden von insgesamt

ca. 2.000 Euro.

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Abbiegen Fußgänger angefahren – 65-Jähriger leicht verletzt

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis – Bei einem Unfall am Montag um 13.20 Uhr an

der Einmündung Siemensstraße/Carl-Benz-Straße wurde ein 65-jähriger Fußgänger

zum Glück nur leicht verletzt. Ein 30-jähriger Fahrer eines Klein-Lkw war nach

links in die Siemensstraße eingebogen und hatte dabei den Fußgänger, der die

Straße überquerte, erfasst. Dabei stieß der Fußgänger mit dem Kopf gegen die

Motorhaube und fiel zu Boden. Der Verletzte wurde durch Rettungssanitäter an der

Unfallstelle versorgt, wie sich herausstellte, hatte er sich eine Platzwunde und

eine Prellung zugezogen. Er begab sich anschließend selbst in weitere ärztliche

Behandlung.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Reifen an geparktem Auto zerstochen – Zeugen gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis – In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden

an einem auf einem Parkplatz in der Alten Daisbacher Straße geparkten Auto der

rechte Vorder- und Hinterreifen zerstochen. Wie sich herausstellte, war an dem

Firmenwagen bereits vor etwa drei Monaten ein Reifen zerstochen worden, Anzeige

wurde damals nicht erstattet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa

300 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich

unter Telefon 07261/6900 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.