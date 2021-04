Heidelberg: Unfall mit einer verletzten Person

Heidelberg – Am Montagvormittag ereignete sich im Stadtteil Wieblingen ein

Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Klein-Lkw, bei dem der Autofahrer

leichte Verletzungen davontrug. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 15.000.-

Euro.

Der 19-jährige VW-Fahrer fuhr gegen 9.40 Uhr auf dem Kurpfalzring in Richtung

Wieblingen und wollte an der Einmündung zur L 637 nach rechts in Richtung

B37/A656 weiterfahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 57-jährigen

Kleinlaster-Fahrer, der ebenfalls in Richtung B37/A656 fahren wollte und

kollidierte mit dem 3,5-Tonner.

Dabei verletzte sich der 19-Jährige leicht, sein Auto musste abgeschleppt

werden. Der 57-Jährige blieb unverletzt.

Heidelberg-Pfaffengrund: Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Pfaffengrund – Zu einem Verkehrsunfall kam es zwischen Samstag,

16:30 Uhr, und Sonntag, 14:00 Uhr, im Möwenweg, bei dem der Verursacher

anschließend das Weite suchte. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte

einen auf Höhe der Hausnummer 6 abgestellten Fiat Abarth 500 und entfernte sich

danach von der Unfallstelle ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Der

Sachschaden beträgt rund 2.000EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221-34180, zu melden.

Heidelberg-Altstadt: Auto kollidiert mit Radfahrer

Heidelberg-Altstadt – Zu einem Vekehrsunfall kam es am Montag gegen 19 Uhr

in der Friedrich-Ebert-Anlage. Ein 58-jähriger Mann war mit seinem VW auf der

Friedrich-Ebert-Anlage unterwegs und wollte von dort nach rechts auf ein

Grundstück einfahren. Beim Abbiegen übersah er einen Fahrradfahrer, welcher auf

dem Radweg vom Adenauerplatz in Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Anlage uterwegs

war und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer wurde dabei verletzt und wurde mit

einem Rettungwagen in ein Krankenhaus gebracht.