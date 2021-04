Diebstahl von Werkzeug und Diesel

Bechtheim-West

Im Zeitraum vom 09.04. bis 12.04.2021 wurden auf einer Baustelle in Bechtheim-West an einem Bürocontainer die Fenster eingedrückt und daraus Schlüssel zu einem Lagercontainer entwendet. Hierdurch konnten die unbekannten Täter aus dem Lagercontainer Elektrowerkzeug und Zubehör entwenden. Weiterhin wurden aus einem Bagger rund 160 Liter Diesel entwendet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731 911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIAlzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Einbruch in Schrebergarten, Diebstahl von Kabel

Gau-Odernheim

Offensichtlich waren die unbekannten Täter auf der Suche nach Buntmetallen, als sie in der Nacht vom Samstag auf Sonntag (10. auf 11.04.2021)in einen Schrebergarten in Gau-Odernheim (Verlängerung der Brunnenstraße) einbrachen. Die Täter entwendeten rund 100 m Stromkabel und sechs Lichtschalter. Ein auf dem Gelände abgestellter Wohnwagen wurde offensichtlich von den Tätern auch betreten, daraus aber nichts entwendet.

