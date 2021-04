Diebstahl: Geld am Bankautomaten vergessen

Kaiserslautern – Eine 66-Jährige hat am Montagabend 300 Euro im

Ausgabefach eines Geldautomaten in der Rummelstraße liegen lassen. Als sie ihre

Unachtsamkeit wenig später bemerkte, kehrte sie sofort zum Bankautomaten um,

doch das Geld war bereits weg. Sie überprüfte ihr Konto und musste feststellen,

dass der Betrag abgebucht worden war. Die Frau geht davon aus, dass ein zuvor im

Bankraum anwesender Mann das Geld aus dem Ausgabefach entnommen und gestohlen

haben könnte. Die Polizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können oder kurz

nach 20 Uhr Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Schwert und Butterfly-Messer sichergestellt

Kaiserslautern – Mit einem Schwert und einer blutenden Wunde ist am späten

Montagnachmittag ein Mann durch den Asternweg gelaufen. Polizeistreifen rückten

aus und trafen einen alkoholisierten 40-Jährigen an. Er blutete an der Hand. Ein

Schwert hatte er nicht dabei. Stattdessen hatte der Verdächtige ein verbotenes

Messer einstecken. Wie sich herausstellte hatte er sich beim Hantieren mit dem

sogenannten Butterfly-Messer unbeabsichtigt selbst leicht verletzt. Die

Atemalkoholkonzentration des 40-Jähirgen betrug 1,57 Promille. Das Schwert

fanden Einsatzkräfte in einem Abfallcontainer. Dort hatte es der Verdächtige

entsorgt. Der Mann gab an, dass es sich um ein Erbstück handelt. Er sei damit

durch die Straße gelaufen, weil er mit jemandem Streit habe, so der Verdächtige.

Eine konkrete Person benannte er nicht. Es konnte auch niemand ausfindig gemacht

werden, mit dem der Mann Streit hatte. Zeugen hatten den Betrunkenen mit dem

Schwert, aber keine Auseinandersetzung beobachtet. Die Klinge und das Messer

wurden sichergestellt. Den 40-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen des

Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz. |erf

Rechtsradikale Parolen geschrien und Hausbewohner geschlagen

Kaiserslautern – Ein 45-Jähriger skandierte am Montagmittag in der

Marktstraße rechtsradikale Parolen. Am Nachmittag fiel der Verdächtige wegen

eines tätlichen Angriffs auf einen Anwohner in der Wilhelmstraße erneut auf.

Passanten und Geschäftsleute informierten zur Mittagszeit die Polizei. In der

Marktstraße skandierte ein Mann rechtsradikale Parolen. Vor Ort konnte der

Verdächtige angetroffen werden. Er war alkoholisiert. Zeugen gaben an, dass der

Mann den Hitlergruß gezeigt und antisemitische Äußerungen gerufen habe. Die

Polizei stellte die Personalien des 45-Jährigen fest und leitete ein

Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung ein. Dem

Mann wurde ein Platzverweis erteilt. Diesem kam er nach.

Am Nachmittag alarmierten Anwohner in der Wilhelmstraße die Polizei. Ein

zunächst unbekannter Mann hatte im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses einen

Hausbewohner geschlagen. Zuvor hatte der Mann hartnäckig bei einer Nachbarin

geklingelt. Als die Seniorin öffnete, schrie der Mann im Treppenhaus herum und

wollte das Anwesen nicht mehr verlassen. Ein 21-Jähriger eilte der Frau zur

Hilfe, um den Eindringling aus dem Haus zu verweisen. Hierbei schlug der

45-Jährige dem Bewohner mit der Faust gegen den Kopf. Dann flüchtete der

Verdächtige. Er konnte aufgrund einer Personenbeschreibung identifiziert werden.

Polizeistreifen fahndeten nach dem Mann, erfolglos. Der 45-Jährige muss sich nun

auch in Strafverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und der

Körperverletzung verantworten. Die Ermittlungen dauern an. |erf

Handfester Streit unter Kollegen

Kaiserslautern – Eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten ist am

Montagabend aus der Richard-Wagner-Straße gemeldet worden. Wie sich vor Ort

herausstellte, waren in einem Hinterhof eines Wohn- und Geschäftsanwesens

Angestellte einer ansässigen Firma in Streit geraten. Anscheinend ging es um

einen falsch geparkten Pkw. Der lautstarke Streit zweier Angestellter, rief zwei

weitere Angestellte auf den Plan. Als einer der Streitenden versuchte den

anderen zu schubsen, gingen die beiden anderen Kollegen dazwischen – die

Auseinandersetzung eskalierte und endete mit mehreren Anzeigen wegen

Körperverletzung. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

Zusammenstoß mit Polizeiauto (FOTO)

Kaiserslautern – In der Lauterstraße ist es am Montag zu einem Unfall

zwischen einem Polizeiauto und einem anderen Pkw gekommen. Die Polizeistreife

war kurz vor 13 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz.

Als der Funkstreifenwagen bei Rot in den Kreuzungsbereich Lauterstraße /

Burggraben fuhr, kam es zum Unfall. Ein Autofahrer hatte den herannahenden

Einsatzwagen vermutlich wegen eines abbiegenden Busses nicht bemerkt. Durch den

Bus war auch die Sicht auf den Pkw des 20-Jährigen verdeckt. Auf der Kreuzung

kam es zum Zusammenstoß zwischen den Autos. An den Fahrzeugen entstand

Sachschaden. Er wird auf mindestens 25.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde

niemand. Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt. Gegen die beiden

Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Aus

Neutralitätsgründen nahmen Beamte einer anderen Polizeidienststelle den Unfall

auf. |erf

Automat aufgebrochen

Kaiserslautern – Wieder haben sich Unbekannte an einem Zigarettenautomaten

zu schaffen gemacht (wir berichteten mehrfach). Diesmal brachen die Täter einen

Zigarettenautomaten in der Kaiserstraße auf. Eine Zeugin meldete am Samstag den

beschädigten Automaten der Polizei. Die unbekannten Täter brachen in der Nacht

zu Samstag mittels eines Hebelwerkzeuges den Scheineinzug auf. Wie viel Bargeld

sie erbeuteten, ist noch unklar. Auch die Höhe des Sachschadens am Automaten

steht noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges

wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250

mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Geldbeutel aus Hosentasche gezogen

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) – Während er in einem Supermarkt in der

Danziger Straße unterwegs war, ist ein Mann aus dem Landkreis am Montag Opfer

eines Taschendiebs geworden. Nach Angaben des 75-Jährigen wurde ihm unbemerkt

die Geldbörse aus der Hosentasche gezogen. Zusammen mit dem Portemonnaie wurden

Bargeld, Personalausweis, Führerschein, Bankkarte und

Krankenversicherungsausweis des Seniors gestohlen.

Einen Hinweis auf mögliche Täter konnte der Mann nicht geben – es war ihm

niemand aufgefallen. Er konnte leider auch keine konkrete Situation nennen, in

der die Täter zugegriffen haben könnten.

Die Ermittlungen laufen. Hinweise auf verdächtige Personen, die zwischen 11 und

13 Uhr aufgefallen sind, nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631

/ 369 – 2620 gern entgegen. |cri

Betrügerische Anrufe und E-Mails

Landkreis Kaiserslautern – Sozusagen im letzten Moment hat eine Frau aus

dem Landkreis noch einmal „die Kurve gekriegt“ und einen Betrug verhindert. Die

52-Jährige hatte vergangene Woche einen Anruf eines angeblichen

Microsoft-Mitarbeiters erhalten. Der Mann informierte sie darüber, dass ihr

Computer gehackt worden sei. Um den Rechner wieder zu „reinigen“, sollte die

Frau den Anweisungen des Anrufers folgen. Die 52-Jährige ließ sich darauf ein.

Am Ende des Gesprächs sollte die Frau einen Betrag von 1,50 Euro bezahlen. Auch

diesen „Auftrag“ wollte die 52-Jährige ausführen – allerdings merkte sie quasi

in letzter Sekunde, dass es bei der Überweisung plötzlich um einen ganz anderen

Betrag ging: 8.000 Euro. In diesem Moment realisierte sie, dass hier etwas nicht

mit rechten Dingen zugeht – sofort nahm die Frau ihren Computer vom Netz,

sperrte ihre Bankkarten und ließ den Rechner von einem Fachmann prüfen.

Auf eine fingierte E-Mail ist unterdessen eine Frau aus Olsbrücken

hereingefallen. Darin wurde sie über die angebliche Sperrung ihrer Kreditkarte

informiert. Sie klickte den übermittelten Link an und folgte den Anweisungen,

die dort aufgelistet waren. Tage später stellte sie fest, dass die Daten ihrer

Kreditkarte unbefugt benutzt wurden. Der Frau entstand ein finanzieller Schaden

von mehreren tausend Euro. Sie erstattete Anzeige wegen Betrugs. Die Kripo

ermittelt.

In diesem Zusammenhang warnen wir erneut vor Anrufen oder E-Mails, die Ihnen

vorgaukeln, dass sie von einem „seriösen Unternehmen“ kommen – die aber nur auf

eines aus sind: Ihre persönlichen Daten und den Zugang zu Ihrem Bankkonto.

Deshalb: Gewähren Sie keinem Fremden Zugang zu Ihrem Computer – auch nicht per

„Fernwartung“. Und lassen Sie sich auch nicht dazu verleiten, in E-Mails von

unbekannten Absendern irgendwelche Links anzuklicken und Ihre persönlichen Daten

einzugeben. Generell gilt: Vorsicht bei Informationen über angeblich gehackte

Computer oder Konten, beziehungsweise gesperrte Kredit-/Kundenkarten. Bevor Sie

den Nachrichten glauben und vertrauen, prüfen Sie am besten erst selbst über

Ihre bekannten Zugangsdaten, die Sie sonst auch immer verwenden, ob die Info

überhaupt stimmt… |cri