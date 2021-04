Wohnhausbrand in Alsfeld – Ermittlungen dauern an

Alsfeld – In Alsfeld kam es am Montagabend (13.04.), gegen 18:00 Uhr, zu einem Wohnhausbrand. Ein zu diesem Zeitpunkt im Haus befindlicher Bewohner konnte von den Rettungskräften gerettet werden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand in der Küche löschen und ein Übergreifen auf weitere Räume verhindern.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist das Feuer auf bisher unbekannte Weise im Bereich der Küche ausgebrochen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf rund 10.000 Euro.

Diebstahl aus Werkstatt

Lauterbach – Diebesgut im Wert von 900 Euro erbeuteten unbekannte Täter zwischen Samstag- (03.04.) und Freitagnachmittag (09.04.). Die Langfinger verschafften sich Zutritt zu einer Garage in der Christine-Teusch-Straße und entwendeten verschiedene Werkzeuge – darunter eine hochwertige Kettensäge der Marke ‚Stihl“.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl von Elektrofahrzeug

Niederaula – Die beiden Kennzeichen HEF-NA 36 eines weißen Elektrofahrzeugs der Marke KIA entwendeten Unbekannte in der Zeit von Freitagnachmittag (09.04.) bis Montagmorgen (12.04.). Das Fahrzeug parkte in diesem Zeitraum auf einem öffentlichen Parkplatz in der Schlitzer Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Anhänger samt Stromaggregat

Petersberg – Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Montag (12.04.) in der Straße „Eichzagel“ einen mittels Anhängerschloss gesicherten Anhänger samt QAS40 Stromaggregat. Der Anhänger war in der Tatnacht neben einem Arbeitscontainer einer Baustellenfirma abgestellt und dort an den Strom angeschlossen. Die Tatverdächtigen zogen den Stecker des Aggregats, öffneten das Anhängerschloss und entwendeten das Aggregat im Wert von circa 22.000 Euro samt des rund 4.500 Euro teuren Hängers. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro an dem Anhängerkupplungsschloss. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Baggerschaufel gestohlen

Flieden – In der Zeit von Donnerstagnachmittag (08.04) bis Montagmorgen (12.04.) entwendeten unbekannte Täter in einem Wendehammer, zwischen der A66 und der Bahntrasse in Höhe Flieden-Adenmühle, eine 100 Kilogramm schwere Schwenkschaufel eines Minibaggers der Marke „Kubota“. Wie die Täter das schwere Diebesgut im Wert von rund 500 Euro abtransportierten ist aktuell noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de